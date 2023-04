Compañías que hacen fármacos con la flora intestinal y cremas a partir de selfis: el boom de las bioempresas en Asturias

Son compañías en su mayoría emergentes y pequeñas, con muchos investigadores doctores en sus filas, y cuyo negocio está en el extranjero. Asturias, como el resto de España, vive un boom de bioempresas. Hay ya 24, que generan al año más de 2 millones de euros. Esto solo es el principio de una industria aún con mucho margen de crecimiento y por el que la región apuesta especialmente. Prueba de ello es el polo biosanitario que el Principado, el Ayuntamiento de Oviedo y la Cámara de Comercio quieren crear en los terrenos de la antigua fábrica de armas de La Vega.

Según el último informe de Asebio, la Asociación Española de Bioempresas, en todo el país hay cerca de 4.000 compañías que realizan actividad biotecnológica. De ellas, 862 son exclusivamente biotech y facturan en cada ejercicio 14 millones de euros. Cada año la lista aumenta. Cataluña es la comunidad líder, con más de 200 bioempresas. Le siguen Madrid (151) y Andalucía (123). Asturias, con 24, se sitúa en la mitad de la tabla, por delante de Murcia (20), Aragón (17), Baleares (13), Castilla La Mancha (8), Canarias, Cantabria y La Rioja (7), y Extremadura (6). Por contra, Galicia (54) y País Vasco (83) están por encima del Principado, que representa el 0,39% nacional.

Una de las singularidades de las pymes biotecnológicas es que necesitan varios años de investigación y desarrollo para poner en el mercado un producto. "Somos maratonianos, no velocistas", afirma Pablo Fanjul, director de investigación y desarrollo de Metrohm DropSens y presidente de la nueva Asociación de Bioempresas de Asturias (Bioasturias), que nació el pasado enero con el fin de impulsar este sector en el Principado.

Entre sus 24 socios hay empresas que se dedican a la tecnología médica, a la cosmética, a la ortopedia, a la seguridad y la salud, a la prevención de enfermedades crónicas, al análisis electroquímico, a la oxidación-reducción de moléculas, al desarrollo de microalgas, a los medicamentos biológicos...

LA NUEVA ESPAÑA ha entrado en cuatro de estas pymes, que reúne en este reportaje.

Medicamentos que salen de la microbiota

En Microviable Therapeutics diseñan las terapias del futuro, basadas en la microbiota, esos microorganismos que habitan nuestro intestino y que ejercen un gran poder en la salud. De momento, no hay nada en el mercado y las empresas que trabajan en Europa para conseguirlo se cuentan con los dedos de una mano. La firma asturiana cada vez está más cerca de alcanzar la meta: a finales de este 2023 prevé llegar a la fase de ensayo clínico, tras años de investigaciones.

Con sede en el Parque Científico Tecnológico de Gijón y laboratorio en el campus universitario del Cristo (Oviedo), Microviable Therapeutics echó a andar en 2016 como una spin off del Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA-CSIC). En el laboratorio empezó solo una científica, Noelia Martínez, que dejó su trayectoria académica en el CSIC por este nuevo proyecto. Y el "experimento" salió bien; hoy Microviable tiene nueve empleados y con perspectivas de seguir creciendo. El grupo médico de Madrid Inmunomet Intolerancias y Disbiosis, S. L. invirtió el año pasado 1,5 millones de euros, lo que permitirá a Microviable seguir avanzando en el desarrollo de bioterapéuticos derivados de la microbiota para poder llegar a ensayos clínicos con esta nueva modalidad de medicamentos biológicos. "Estamos enfocados en llevar nuestros productos a la clínica y para ello hemos ido transformándonos paso a paso en una biofarmacéutica, siendo la primera empresa española en trabajar con medicamentos y terapias derivados de la microbiota. Esta fase de crecimiento lleva implícito el aumento de instalaciones y equipo, llegaremos a doce personas a final de año consiguiendo afianzar talento en Asturias", señala Claudio Hidalgo, cofundador y CEO de Microviable.

Lo que hace esta firma es desarrollar consorcios de bacterias para tratar determinadas patologías. Están enfocados en tres líneas: dar solución a enfermedades infecciosas multirresistentes a antibióticos; la dermatología y enfermedades autoinmunes; y la oncología. Esta última está aún en fase "inicial". "Sabemos que la inmunoterapia es más eficaz en unas personas que en otras. Y eso puede estar relacionado con la presencia de determinadas bacterias en el intestino por su capacidad para potenciar la respuesta inmune", explica Hidalgo. El reto ahora es identificar qué bacterias son, buscar combinaciones de microorganismos que ayuden a los pacientes y ser capaces de generar un producto escalable para su comercialización como medicamento biológico.

La línea que está más avanzada es la de multirresistencia a los antibióticos, que se empezará a probar a finales de 2023 o principios de 2024 ya en humanos. Se trata de una cápsula de ingesta oral que contiene una combinación específica de microorganismos para tratar esa patología. A partir de ahí, las bacterias buenas colonizarían el intestino y desplazarían a las que son patógenas multirresistentes mediante un mecanismo de exclusión competitiva. "El antibiótico no las puede matar, por tanto, lo que se busca con esta fórmula es desplazarlas", detalla Claudio Hidalgo.

¿Y cómo es el proceso para conseguir esa cápsula del medicamento? Largo. Primero, según explica Hidalgo, hay que conocer la alteración de la enfermedad y comprobar si la microbiota puede tener alguna influencia. En el caso de que se vea que sí, comienza el trabajo puro y duro de laboratorio. Hay que aislar bacterias de interés y probar determinadas combinaciones para ver cuáles tiene mayor eficacia. Si crecen poco, no interesa, porque se necesitan miles y miles. Para ello, los investigadores tienen que trabajar en unas cabinas en condiciones de ausencia de oxígeno -las bacterias son anaeróbicas-, en las que meten sus manos en unas mangas que recuerda a una incubadora.

Microviable dispone a día de hoy de una colección de microorganismos muy amplia y diversa -más de 1.000- como recurso para desarrollar estos productos. "Históricamente se ha visto a las bacterias como un peligro, pero en las últimas dos décadas se ha demostrado que estos microorganismos son esenciales para la salud humana, hasta el punto de que ha cobrado sentido desarrollar medicamentos basados en ellas. Para nosotros es una satisfacción poder transformar el conocimiento en nuevos productos para mejora de la salud humana", remata Hidalgo. Así que lo que tiene entre manos Microviable es una revolución biológica.

Hazte un selfi y logra la crema facial perfecta para tu piel

Por medio de un selfi y con ayuda de la inteligencia artificial, una pequeña empresa del Parque Científico Tecnológico de Gijón te dice qué tipo de piel tienes, te identifica las imperfecciones y te diseña la crema perfecta. Es iMstant Cosmeceutics, dedicada a la cosmética personalizada. La idea parece sencilla, pero nadie la había desarrollado.

"Hasta ahora, el fabricante diseñaba cremas y era el consumidor el que tenía que buscar la que mejor le encajase. Nosotros nos propusimos darle la vuelta a la tortilla y diseñar un producto a medida", señala el CEO, Rubén Hernández. Esto es: una crema -también en versión gel o booster (potenciador del tratamiento cosmético que se suministra en gotitas)- que "elimine el ensayo-error" y que "cubra todas las necesidades de la piel en un solo producto".

Para llegar hasta aquí, cuenta Rubén Hernández, se necesitaban datos del consumidor. Pero el consumidor, "tiene muchas veces información errónea de su propia piel". Así es como nació la herramienta de diagnóstico de iMstant, de acceso gratuito a través de su página web.

"Con la evolución tecnológica actual, vimos que ya era posible desarrollar una aplicación del estado de la piel usando la cámara del teléfono móvil", dice Hernández. De ello se encargó otro de los socios, Martín Bosque, que es además responsable de la tecnológica Signal Software.

La herramienta es muy fácil de usar. Solo hay que entrar en imstant.es, pulsar "Iniciar diagnóstico" y rellenar cuatro campos: edad, sexo, localidad y preocupaciones de la piel (grasa y brillos, sequedad, manchas, arrugas, rojeces...).

"Pedimos la localidad, porque no es lo mismo vivir en Asturias que en Madrid y, en función de ello, calculamos el índice de radiación ultravioleta, la polución y la humedad", aclara Rubén Hernández, que preside la Asociación Española de Cosmetólogos y Cosmiatras.

A continuación, viene el selfi, que debe hacerse con luz natural. En cuestión de segundos, se tiene el resultado: tu cara llena de cuadrados de colores. Unos identifican grasas, otros arrugas, otros rojeces, otros manchas... Incluso la herramienta da la posibilidad de aplicar un par de filtros en el que se aprecian mejor las imperfecciones.

El siguiente paso es que iMstant calcule el cóctel de activos encapsulados que debe llevar cada crema en función de lo que el algoritmo de inteligencia artificial haya detectado. El último paso es comprar la crema personalizada, que llega a casa "en dos y tres días" y para el que iMstant cuida hasta el último detalle. El frasco lleva el nombre del consumidor.

El proceso de elaboración se hace en un laboratorio del parque científico tecnológico de Gijón. "Tenemos unas bases comunes ya hechas y a ellas se añaden el cóctel de activos necesarios. Nosotros hemos desarrollado un sistema de encapsulamiento que denominamos biocaps. Son como cajas fuertes en las que están metidos cada activo para que estén protegidas y no se mezclen con el resto. Dentro de cada crema hay un billón de nanovesículas de activos", detalla Hidalgo.

iMstant empezó en 2021 y cada vez van a más. Son cuatro trabajadores y ahora ya no solo venden directamente al cliente a través de su página web, sino también en farmacias y clínicas desde el pasado enero.

El camino no ha sido fácil. "Hay que pagar por lo de dentro, no por lo de fuera, por la marca. Nosotros de momento no tenemos marca y esto es como picar piedra, como luchar David contra Goliat", expresa. Confían en que pueden darle un giro al sector de la cosmética desde Asturias.

La gran fábrica de la ortopedia y un robot que trabaja día y noche

Ortoibérica es un gigante de la ortopedia. Su fábrica, en el parque tecnológico de Asturias, en el concejo de Llanera, no para; produce todos los días corsés, plantillas y ortesis craneales para distribuir por toda España y Portugal.

"En Asturias es donde menos vendemos", afirma la gerente, Yolanda Fernández, lo que da idea de la magnitud que tiene esta empresa, con veinte trabajadores en la actualidad.

Ortoibérica lleva muchos años en activo: desde 1985, cuando empezó con la distribución desde Oviedo de productos ortopédidos de marcas internacionales. El gran salto llegó con el desarrollo de su propia marca y el diseño de un software propio de fabricación, que hoy se emplea en clínicas de medio mundo. Desde Grecia y México hasta Turquía y Rusia. En total, Ortoibérica tiene más de 300 clientes en 21 países.

En su fábrica de Llanera dispone de la última tecnología. La estrella es un enorme robot, que trabaja las 24 horas del día y que hace sin parar asientos posturales para niños con parálisis cerebral.

"Puedes programarle tres o cuatro tareas y trabaja durante toda la noche", explica el responsable de fabricación, Iván Murillo.

En ese momento, el robot de Ortoibérica tiene varios asientos en cola y también un corsé. En función de la tarea, cambia de herramienta. Es un gusto verle trabajar en una sala cerrada con cristales para que el polvo que levanta el poliuretano -el material con el que se hacen los asientos- no se expanda por toda la sala. Allí Murillo y otros trabajadores hacen al mismo tiempo plantillas, corsés y cascos. Sobre unas planchas hay plantillas de todos los tamaños y colores -en función del material y la dureza empleada-. Pueden hacer hasta treinta pares a la vez. Un no parar.

Pero antes de llegar a fábrica, hay mucho trabajo previo. El listado de productos de Ortoibérica es interminable. Hacen collares cervicales, ortesis craneales, estabilizadores, soportes lumbares, correctores posturales, rodilleras, calzado terapéutico, férulas, ortesis de dedo, muñequeras y prótesis de todo tipo. Cada poco lanzan novedades, como una muleta especial para enfermos de párkinson o un pie protésico con amortiguación que ofrece mayor seguridad. La empresa asturiana recibe encargos de toda España y Portugal y tiene ortopedia propia.

Mikel Barros es el encargado del manejo del software, llamado "Picasso". "Partimos de un escáner en 3D", dice Barros mientras coge un pequeño aparato de aspecto similar a un secador de pelo. "Esto es el escáner", que pasa con lentitud por la zona del cuerpo que quiere escanear. Esa imagen en 3D llega al ordenador y se trabaja con el software. "Es muy fácil de manejar", asegura Barros, que muestra un casco craneal para bebés. Se trata de diseñar, en base a sus medidas, la forma de la cabeza perfecta para que el cráneo del niño crezca de forma correcta.

Cuando el diseño está listo, se manda a fábrica y, de ahí, pasa a una sala donde se hacen los acabados. "Se hace todo lo que quiera el cliente a nivel de materiales y de colores", comenta Yolanda Fernández. Tienen papeles de dibujos de todo tipo, que se calientan con el plástico en un horno para que queden sobreimpresos. Solo por dar algunas cifras, Ortoibérica fabrica al año 1.500 corsés para escoliosis, 400 ortesis craneales para plageocefalias, 850 ortesis dinámicas infantiles y 2.500 pares de plantillas.

Llegó la hora de la telemedicina y de reducir las listas de espera

Gestionar mejor para reducir las listas de espera en los hospitales. Eso hace Tesis Medical Solutions para toda España desde el parque científico tecnológico de Gijón. Empezó en 2005 como una spin off de la Universidad Politécnica de Madrid y hoy es una pyme que da trabajo a 12 personas. El equipo está en constante crecimiento. Pedro Álvarez es su máximo responsable: "Dudaba entre estudiar Medicina o Teleco, al final me decidí por la ingeniería, pero quise aunar los dos campos. Empecé una tesis en telemedicina y quise venir para Asturias". Su tesis fue su empresa.

En Tesis Medical son principalmente ingenieros que se dedican a buscar soluciones tecnológicas para acercar la sanidad al paciente y optimizar los procesos clínicos y administrativos.

Uno de sus desarrollos es la plataforma "Sinfho". "Es una aplicación que gestiona el sistema de rehabilitación reduciendo sus listas de espera", resume Pedro Álvarez. Han conseguido reducirlas en un 30% en los hospitales asturianos y en los de fuera. Usan su sistema centros punteros como el Clínic de Barcelona o La Paz, el Ramón y Cajal y el Gregorio Marañón, en Madrid.

"Sinfho" busca huecos libres en cuestión de segundos y hace un seguimiento de la evolución del paciente. Otra extensión de esta herramienta es la telerehabilitación. Está pensada precisamente para que el médico envíe vídeos a su paciente con ejercicios que puede hacer en casa. "El usuario no tiene que ir tantas veces al hospital y reducimos las listas de espera".

Hay más: la empresa de Pedro Álvarez tiene una aplicación para cuidar a los pacientes con patologías crónicas. "Es un punto de comunicación entre el enfermo y el servicio de salud. Está integrado en la historia clínica electrónica y permite al médico hacer un seguimiento de este tipo de pacientes y mantener con ellos videoconferencias o intercambiar analíticas, recomendaciones, correos...".

Tesis también trabaja en el campo de la teleoftanmología y la teledermatología. Es una especie de filtro que realiza el médico de atención primaria mandándole al especialista una fotografía del problema que presenta el paciente. Si el facultativo determina que es grave, se manda al paciente al hospital; si no, serviría con mandarle un tratamiento a distancia. Así de nuevo, las listas de espera se reducen.

Otro proyecto de Tesis es la integración de imágenes y vídeos médicos en la historia clínica electrónica de los pacientes. "Si hacemos una endoscopia, nos suelen grabar un vídeo. La idea es que ese vídeo pase a estar en la historia clínica y cualquier médico pueda consultarlo". En definitiva, reunir la máxima información sobre un usuario y que esté toda en el mismo sitio y al alcance de todos los profesionales.

Pedro Álvarez asegura que el potencial que tienen las aplicaciones informáticas en el ámbito de salud es "brutal" y, por eso, cada poco surgen nuevos productos y servicios. Su equipo está trabajando en llevar el proyecto "Sinfho" de rehabilitación a otros departamentos de los hospitales y están metiendo la cabeza en el campo de la inteligencia artificial y el big data. "Nuestra fortaleza es que ya tenemos acceso a muchos hospitales. Si explotásemos todos esos datos... podríamos tener registradas todas las operaciones que hay en los quirófanos para que el sistema nos advirtiese de picos de saturación y evitarlos. O en la parte de diagnóstico, predecir que un determinado paciente puede desarrollar una enfermedad". Todo está en pañales, pero es el futuro.

El HUCA fue el primer hospital en el que entró Tesis, que recientemente estuvo trabajando en Uruguay y está en plena implantación de sus sistemas en los hospitales Clínico San Carlos e Infanta Sofía, ambos en Madrid.