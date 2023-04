"La soledad afecta a muchos jóvenes porque las redes sociales aíslan, les encierran en sus habitaciones"

La exministra socialista de Asuntos Sociales Matilde Fernández Sanz (Madrid, 1950) conoce bien la soledad y viene con datos frescos. Es presidenta del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada, de la Fundación ONCE, que esta semana presentó su último informe. Las cifras son "preocupantes": el 13,4% de la población española sufre "soledad que duele" y, aunque sea llamativo, el grupo de edad más afectado es el de los jóvenes de 16 a 24 años (el 21,9%). De todo esto hablará hoy, a las 10.00 horas en el Calatrava, en el "Encuentro Economía del Cuidado en Asturias".

–La soledad no es solo cosa de viejos...

–La soledad que duele se siente a cualquier edad y con diferente intensidad y duración. Estamos ante un problema de seria magnitud que supone unos costes económicos importantes (14.141 millones de euros al año en España) tanto para el sistema sanitario como para el laboral y el social.

–¿No es paradójico que en la era de las redes sociales los jóvenes se sientan más solos que nunca?

–Las redes sociales aíslan mucho, encierran a muchos jóvenes en sus habitaciones, y frustran porque no satisfacen las expectativas de relaciones que buscan. Las tecnologías están cambiando la vida de las personas, especialmente de las más jóvenes y no siempre para bien. Hay que educar en su buen uso. Las redes tecnológicas no trasladan afecto y producen vacíos; frustran mucho. La soledad es un sentimiento subjetivo, el sentimiento de que las relaciones familiares y sociales que se tienen son insatisfactorias, pero sus causas son muy objetivas; tienen que ver con las pérdidas familiares, sociales y de salud que se viven, sin que aparezcan alternativas en la sociedad, en la comunidad, en el barrio.

–Asturias es la región más envejecida de España. Podría pensarse, por tanto, que aquí hay más soledad que en otras comunidades.

–No necesariamente, pero hay que preguntárselo a la ciudadanía. Por eso, la red de asociaciones que trabajamos en sensibilizar a la sociedad y a los poderes públicos pedimos a todos los partidos políticos que creen observatorios en sus territorios para conocer más y mejor este problema social. La Fundación ONCE ha creado el Observatorio que presido, y ya hemos realizado dos estudios que están dando información rigurosa de lo que nos pasa, por qué y cuánto está costando atenderla.

–¿Qué puede hacer Asturias para convertir esta debilidad (el envejecimiento y la soledad) en una oportunidad?

–Asturias tienen buenas prácticas sociales que habrá que evaluar para consolidar y ampliar: "Rompiendo distancias", la estrategia "Cuidas", la atención en casa a las personas con necesidad, las políticas intergeneracionales... Este es un trabajo trasversal que debe ser liderado desde la cercanía y por eso, los actores principales han de ser los municipios. Europa nos recuerda a todos los países que, a finales de esta década, en 2030, tendremos que cuidar a 23,6 millones de personas. La Europa longeva tiene que impulsar una sociedad cuidadora, tiene que adaptar sus Estados de Bienestar hacia políticas de cuidados donde las personas que cuidan sean más importantes y más valoradas social y económicamente.

–¿Usted ha sufrido alguna vez esa soledad no deseada?

–He sentido la tristeza por las pérdidas de seres queridos y la tristeza del desamor, pero me he aplicado las técnicas necesarias para acortar esos tiempos. En cambio, la soledad sentida ha sido deseada y así placentera, construyendo mi propia habitación que dijo Virginia Woolf, y en parte también gracias a mi satisfactoria relación familiar y social.

–¿Cuál es el antídoto contra la soledad?

–Primero, dedicar algo de tiempo a construir comunidad allí donde vivimos. Y segundo, potenciar todas las instituciones que están en los barrios y pueblos: desde el movimiento vecinal hasta los bares-tienda y las farmacias. Hay ponerlas a trabajar en esta nueva realidad y no debilitarlas. Los médicos que han vivido en EE UU siempre me dicen: Matilde hay que poner de moda que, cuando un inquilino se muda a tu edificio, se le lleva un bizcocho recién hecho. Eso es hacer comunidad.

–¿Qué opina de la controversia de la Ley del "solo sí es sí"?

–Suspendo al Ministerio de Igualdad por su mal hacer y suspendo a los legisladores en general por su mal trabajo. Espero que evalúen lo hecho para no volver a cometer esos errores. A mí me enseñaron que en caliente, por un hecho escandaloso e incluso repugnante como fue el caso de "la manada", no se deben cambiar las leyes. La serenidad es necesaria para hacer los cambios con más acierto, estudio y así rigor. Mi mensaje a legisladores y a medios de comunicación sería que la sociedad española, mayoritariamente, quiere que las leyes dejen claro que las mujeres tienen la última palabra en las relaciones, que han de ser siempre consentidas y así sin abusos, ese es el fondo. Y que quien no lo respete, debe ser castigado, con los grados que el Código Penal legisle para que jueces y fiscales lo apliquen sin trampas.

–¿Y de la Ley Trans?

–Otro suspenso para el Ministerio de Igualdad y para los parlamentarios en general. Es un texto oscuro, con muchas palabras y pocos derechos para las personas trans y con muchas inseguridades para los hombres y mujeres por los mensajes que contiene en defensa de la nefasta teoría "queer". Yo hubiera hecho un par de modificaciones en la Ley del Registro Civil y hubiera incluido unas prestaciones en el Sistema de Sanidad, a aplicar por igual en todas las comunidades autónomas. Así se hubieran mejorado realmente los derechos de las personas trans.