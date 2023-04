¿Cuándo abrirá la Variante de Pajares? Todas las incógnitas que Transportes debe despejar para establecer una fecha

El Ministerio de Transportes ha llamado a capítulo a los principales dirigentes de Adif para que revelen ya la fecha en la que finalizarán los trabajos que ejecuta en la variante de Pajares y así determinar la fecha concreta en la que abrirá al tráfico comercial. En los últimos días se han desarrollado en la sede ministerial, en Madrid, varias reuniones con este objetivo. El tiempo apremia, porque la ministra, Raquel Sánchez, se comprometió con el presidente del Principado, Adrián Barbón, a revelar la fecha de apertura de la nueva salida ferroviaria a la Meseta a lo largo del mes de abril. Queda una semana. De ahí la presión sobre el administrador ferroviario.

El problema que encuentra Adif para ofrecer una fecha concreta de finalización de las tareas y pruebas pendientes es que aún quedan bastantes por hacer, y dada su complejidad no resulta fácil saber cuándo concluirán. En todo caso, fuentes conocedoras de la obra apuntan que los tiempos están "muy justos" para celebrar un acto de inauguración oficial este año, ya que la ley electoral impide hacerlo los 54 días anteriores a las votaciones, y habrá elecciones generales antes de fin de año. Ese condicionante hace muy complicado cuadrar las cuentas.

Empezando por el final, si se agota la legislatura, como ha asegurado reiteradamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las elecciones generales se celebrarán el domingo 10 de diciembre. La convocatoria debe realizarse 54 días naturales antes; esto es, el 18 de octubre. En consecuencia, la Variante debería inaugurarse, a más tardar, el 17 de octubre, porque la ley orgánica del Régimen Electoral General prohíbe realizar "cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de estos, cualquiera que sea la denominación utilizada, sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en funcionamiento en dicho periodo". Y las fuentes consultadas señalan que resultará "complicado" que la infraestructura haya recibido todos los parabienes necesarios antes del 17 de octubre. Los cálculos: a la vista de cómo se están desarrollando los trabajos y las pruebas en la Variante, "lo normal" es que Adif pueda entregarla "a finales de agosto o principios de septiembre", indican las fuentes consultadas.

Ocurre que a partir de ese momento tiene que intervenir la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), que habitualmente suele tardar entre dos y cuatro meses en dar el visto bueno a las líneas de alta velocidad para que comience la circulación comercial. Así que, en el mejor de los casos, el permiso llegaría a finales de octubre. Demasiado tarde. La línea sí podría abrir, pero sin inauguración oficial.

¿Soluciones? Por un lado, Adif está trabajando "a toda máquina" para apurar los tiempos y entregar la obra lo antes posible. Y Renfe maniobra para que la AESF permita acortar los plazos habituales para la formación práctica de maquinistas; no para recortar la formación, sino para "hacer lo mismo, pero en menos días". Los maquinistas deben obtener una doble habilitación: del trazado y de los trenes que se utilizarán.

Los dirigentes ministeriales, mientras tanto, presionan para que la Variante esté en perfecto estado de revista "lo antes posible". Quieren evitar a toda costa un nuevo retraso: prometieron que anunciarían la fecha concreta de apertura de la línea en abril, y que el AVE llegaría a Asturias este año. Pero, además de abrir la línea, también desean una inauguración oficial para realzar el remate de la obra más compleja ejecutada en España, que supuso casi 20 años de trabajo y cerca de 4.000 millones de euros de inversión. En todo caso, las fuentes ministeriales consultadas señalaron que lo "importante" es que "todo se haga bien".

El capítulo de los trenes que circularán por la Variante también tiene miga. El Avril (serie 106, fabricado por Talgo), llamado a ser el que cubra la línea Gijón-Madrid, aún no está homologado, sigue en periodo de pruebas. Por lo tanto, los maquinistas no pueden de momento recibir homologación para manejarlo. Las fuentes consultadas por este diario solo se atreven a aventurar que el Avril recibir la homologación "en los próximos meses". De conseguirla antes de cuatro meses llegaría a tiempo para inaugurar la Variante. En caso contrario el servicio debería ser prestado inicialmente con otras unidades de ancho variable, como el S-120, el S-121, el S-130 o el híbrido (tecnología de tracción tanto diésel como eléctrica) S-730. Todos ellos están autorizados para alcanzar 250 kilómetros por hora en ancho europeo y de 220 en ibérico.

Otro apartado a despejar es cuántos trenes de alta velocidad cubrirán la línea Gijón-Madrid. Renfe ya dispone de un estudio de mercado, pero aún no tomado ninguna decisión. Está en ello. Personas conocedoras del sector defienden que, al menos en un primer momento, no habrá trenes directos Gijón-Oviedo-Madrid. Creen que no hay demanda suficiente para llenar las 580 plazas (AVLO) o 508 (AVE) que ofrecerán los Avril, lo que significará prácticamente duplicar la oferta actual. De ahí que vean "lógico" que los trenes hagan paradas, al menos, en León y Valladolid.

Lo ocurrido con el AVE a Burgos corrobora esas apreciaciones. En los primeros viajes la ocupación del AVE burgalés (solo hay uno al día, en sentido Madrid) se quedó en apenas 40 viajeros diarios, aunque después mejoró notablemente con los bonos de Renfe y la continuidad de los trenes hasta Valencia. Lo que los mandatarios de Renfe tienen claro es que en la línea de alta velocidad a Asturias convivirán servicios AVE y Alvia, como ocurre en la de Galicia.

La última incógnita: ¿Cuándo se pondrán a la venta los billetes del AVE a Asturias? Si ocurre como en el de Galicia, aproximadamente un mes antes de la apertura. En el caso gallego los billetes se pusieron a la venta el 23 de noviembre de 2021, y el primer AVE llegó a Orense 27 días después, el 20 de diciembre.

