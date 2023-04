Barbón lamenta el "tono faltón" de Canga y defiende "la política alejada del insulto"

El presidente del Principado y candidato socialista en las elecciones autonómicas, Adrián Barbón, lamentó "el tono faltón" empleado por el candidato del PP, Diego Canga, quien aseguró que la lista autonómica de los populares no estaba integrada por "vividores de la política" e hizo referencia explícita, de lo contrario, señalando al propio Barbón, a la vicesecretaria de la FSA, Gimena Llamedo, y a la diputada nacional socialista Adriana Lastra.

Barbón defendió la política "alejada del insulto" y, refiriéndose a las declaraciones de Canga, señaló: "No suelo valorar las opiniones de ningún candidato y menos cuando tienen un tono faltón. Yo lamento mucho que alguien quiera hacer política desde el insulto. Yo desde luego voy a demostrar lo que vengo demostrando toda mi trayectoria de la que estoy orgulloso".

"Si algo he demostrado en toda su trayectoria es que frente a hacer política basada en el insulto, en la crispación, su actitud no es esa, sino todo lo contrario: el diálogo y la tranquilidad, es hacer política sin insultos", asguró para añadir que no le preocupa "lo más mínimo" que le insulten porque lo que realmente le preocupa, es "por ejemplo cómo hacer que los asturianos lleguen a fin de mes o qué hacer frente al reto demográfico".