"A partir de la convocatoria electoral, ya no cabe hablar de transfuguismo"

José Luis Costillas ha cambiado de partido y aspira a una mudanza de institución. El número nueve de la candidatura autonómica del PP, concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Oviedo, viene de Ciudadanos y va hacia la Junta después de cambiarse de caballo. Va, dice, con intención de aportar su "capacidad de trabajo" y la experiencia de gestión que ha adquirido dentro del equipo de gobierno que la formación naranja, la suya hasta el viernes pasado, ha compartido con el PP durante los últimos cuatro años en la capital del Principado.

–Su incorporación a la lista autonómica era un secreto a voces. Sólo faltaba conocer el puesto. ¿Cómo le sienta el nueve?

–Estoy muy contento y muy agradecido a Diego Canga por haber querido contar conmigo para este nuevo proyecto. Por primera vez desde hace muchos años hay en Asturias una posibilidad real de cambio y un candidato con la experiencia, el conocimiento y la capacidad de gestión necesarios para afrontar los cambios que se precisan.

–El PP ahora tiene seis diputados en la circunscripción central. ¿Recibe el mensaje de que tienen que traer muchos votos de Ciudadanos para que esta operación sea rentable para todos?

–Más que analizar si se va en un puesto o en otro, lo que Canga ha configurado es un equipo. Uno de personas que tienen un gran compromiso y ganas de trabajar y cambiar las cosas.

–Pero el respaldo debe mejorar mucho para que usted forme parte del proyecto.

–Lo primero que hay que hacer es intentar cambiar la dinámica de estos años. Por supuesto que hay que mejorar el resultado, pero quiero subrayar sobre todo que en Asturias hay una verdadera necesidad de cambio. Eso está por encima del puesto en el que vayamos cada uno en la lista.

–¿Cómo y desde cuándo se fragua su cambio de caballo electoral?

–Muy recientemente. Canga me llama para preguntarme si quiero formar parte de su equipo y acepto encantado. La otra opción era volver a mi ayuntamiento a seguir trabajando, pero ante esa llamada y a la vista del proyecto que plantea y del equipo con el que cuenta me decido a unirme.

–¿Y más concretamente cuándo?

–En las últimas fechas.

–¿Hubo que negociar mucho?

–No fue una negociación, sino una invitación a formar parte de un proyecto.

–¿Del que le seduce exactamente qué?

–Asturias está en un momento complicado. Llevamos muchos años de total inacción y hacen falta reformas para convertir al Principado en una región puntera. Canga me pregunta si quiero ayudar a conseguirlo y contesto que sí.

–Le están llamando tránsfuga.

–Lo primero que hay que analizar es el momento en el que nos encontramos. Con las elecciones casi encima y los mandatos terminados. Lo siguiente, la coyuntura política que vive España y que exige esta unidad del centro-derecha. Los resultados electorales desde 2019 lo están confirmando. Este paso lo han dado ya gran cantidad de cargos, muchísimos afiliados y sobre todo muchos electores de Ciudadanos.

–¿La unidad del centro-derecha no hacía falta en 2019?

–La situación y el momento político de España son distintos. Todas las reformas que se han planteado desde el Gobierno se han acometido con la compañía de ERC y Bildu, organizaciones que tienen en su ADN, en su ideario y objetivos acabar con el Estado español.

–¿Y en Asturias? ¿Qué errores concretos cometió Ciudadanos aquí?

–No sabría detallar exactamente las causas concretas. Esta situación no se da sólo en Asturias. La hemos visto en todos estos procesos electorales. En Madrid, Andalucía, Castilla y León. No se trata de que aquí lo hayamos hecho mejor o peor. Los errores son comunes al conjunto de España. No somos una isla.

–¿Desde cuándo tiene esta sensación?

–Los resultados electorales son los que te dan el termómetro. Ni siquiera hay que hacer un análisis muy detallado.

–Insisto. Debe de haber una explicación concreta para esos fracasos.

–No sabría decirlo. La clave es que si las circunstancias son diferentes, las soluciones también deben serlo. Y pasan por una gran unidad en el centro-derecha. Todas las decisiones del Gobierno de la nación se están tomando con el apoyo de partidos que no quieren formar parte del Estado. Esta anomalía, que se da únicamente en España, requiere confrontar a ese modelo otro de todo el centro-derecha para el que además el PP ha ensanchado sus bases con la intención de atraer a un votante más de centro y con ideas más progresistas.

–Incluso en el mejor de los supuestos, para ustedes va a ser muy difícil no tener que apoyarse en Vox. ¿Eso será un problema?

–Lo que hay que hacer es gobernar y adoptar las medidas necesarias e inaplazables que Asturias necesita. No se puede mirar hacia otro lado y dejar que pase el tiempo.

–¿El nivel de transfuguismo se mide por el momento en el que se toma la decisión, como dice el alcalde de Oviedo?

–La legislatura está completamente terminada y la Junta disuelta, sin más plenos, ni comisiones, ni actividad política... En el Ayuntamiento estamos en el mismo caso. Creo que a partir de la convocatoria electoral no hay lugar ya para esa figura del transfuguismo.

–También le llaman vividor de la política. ¿Cómo va a convencer a los que dicen que sólo busca un sitio donde seguir?

–Yo soy funcionario. Y si Diego Canga no me hubiese llamado para que formase parte de su equipo, habría vuelto a mi plaza en el Ayuntamiento de Castrillón.

–Pero aquí sigue.

–Sí. Creo que puedo ayudar a conseguir que esta región tenga un Gobierno diferente.

–¿Qué espera que le dé el PP?

–Lo que me he encontrado es un equipo organizado, ilusionado, con las cosas claras y ganas de trabajar.

–¿Qué espera poder aportar?

–Puedo ofrecer mi capacidad de trabajo y mi experiencia. He pasado por el régimen de autónomos, por el general de la Seguridad Social, he sido concejal…

–La lista del PP puede parecer heterogénea, con gente que viene de otro partido y de familias distintas dentro del propio. ¿Va a ser difícil de gestionar?

–Lo que vi fue un equipo. Un equipo que trabaja unido y con muchas ganas e ilusión. No he visto familias ni de dentro ni de fuera.

–¿Qué sensación se lleva de Ciudadanos?

–A Ciudadanos siempre le tendré gratitud por lo que supuso para este país y porque nos ha dado la posibilidad de llegar al gobierno de Oviedo y de implantar las políticas que creímos que necesitaba la ciudad. Me voy agradeciendo de corazón todo lo que me dio a mí y a este país.