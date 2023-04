Los enfrentamientos entre hosteleros y comensales en la red están a la orden del día. Especialmente en las redes de valoración de establecimientos. Estos espacios cumplen todos los requisitos para fomentar la polémica: quien escribe la reseña puede ser una persona totalmente anónima que puede haber acudido -o no- al establecimiento y ofrecer una versión de la realidad que puede estar distorsionada. Por su parte, los empresarios tienen allí la oportunidad de defenderse ante una serie de críticas que consideran -o no- injustas.

Por este motivo, es habitual que en ocasiones nos encontremos ante situaciones hilarantes cuando se produce un choque entre los primeros y los segundos. Y eso es, en mayor o menor medida, lo que ha pasado en esta historia.

Todo comenzó con la mala crítica de un comensal: "Era el único sitio en el que había hueco... luego descubrimos por qué. Nos pusieron en un salón al final y, hasta que llegamos, los olores no nos hicieron presagiar nada bueno. Nada de lo que pedimos nos pareció destacable. Lo que más nos desagradó fue el precio. Quizás lo mejor fueron los postres, ninguno casero... esto lo dice todo", escribió en una popular red social.

La respuesta del empresario no se hizo esperar. "Por su opinión creo que se ha equivocado de local, la verdad. Solemos estar completos los fines de semana y con lista de espera porque, por suerte, a mucha gente le gusta nuestra cocina", comenzó respondiendo el empresario, antes de ampliar: "Es imposible que hubiese mal olor a no ser que le moleste el olor a sidra, que a nosotros nos encanta. Los precios están expuestos en la entrada y, por supuesto, en la carta, al pedir, ya saben lo que les va a costar. Y lo que más me hace pensar que no ha estado aquí es lo de los postres. Tenemos unos postres deliciosos y todos son caseros, bueno menos los helados".

Este tipo de situaciones son habituales en la red. Muchos empresarios las tildan de injustas, ya que consideran que desde estas redes sociales no se pone freno a hipotéticas reseñas falsas. Por este motivo, han pedido en numerosas ocasiones que se exija un ticket de compra o similar para permitir la publicación de este tipo de comentarios.