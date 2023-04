Los abogados ponen en marcha un servicio penitenciario gratuito

El Colegio de Abogados de Oviedo podrá en marcha este mes de mayo el turno o Servicio de Asistencia y Orientación Jurídico-Penitenciaria (SOAJP), destinado a solventar las necesidades de los reclusos de la cárcel de Asturias. El turno estará integrado por los letrados que hayan realizado las dos formaciones que sobre esta materia se impartieron en el colegio y que deseen formar parte del mismo en las especiales condiciones en que iniciará su andadura. Y es que, como se señala en una circular remitida a los letrados, "no se ha obtenido subvención de momento por parte del Principado de Asturias, de modo que no se abonará gasto alguno, siendo totalmente voluntaria y gratuita la prestación del servicio". Una vez que se forme la lista, se indicará la forma de funcionamiento del turno y el calendario de visitas a la prisión para atender a los presos.

La circular ha causado una ola de comentarios de los abogados del Colegio en las redes sociales: "Yo no soy una Hermanita de la Caridad, soy miembro de un colegio profesional, no de una ONG, la Administración debe pagar los servicios que se le prestan", o "¿Que no hay subvención por parte del Principado? ¿Que no se abonará gasto alguno? Esta profesión cada vez está más menospreciada. Un poco de respeto es lo que pedimos". Y otro letrado añade: "¿Gratis? Tela…, que lo preste Barbón ¿Va a tragar el ICAO con este desprestigio de la profesión?".