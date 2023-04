Barbón avisa: "La derecha se unirá si puede gobernar en Asturias"

El secretario general de la FSA y presidente del Principado, que opta a la reelección, advirtió ayer de que la derecha se unirá después de las elecciones autonómicas del 28-M si así consigue sumar los 23 escaños necesarios en el parlamento para conquistar el gobierno del Principado. El mensaje, claramente dirigido a sus filas (se produjo en un acto organizado por la Federación Socialista Asturiana en Gijón) apela a la movilización del electorado para así sumar todos los votos posibles a su candidatura.

Además, Barbón instó al resto de los candidatos a que aseguren que, si pierden los comicios, se mantendrán en su puesto de oposición o que clarifiquen si su plan es no continuar en la Junta General. "Los ciudadanos merecen saber a quién van a votar", dijo en una implícita referencia al candidato del Partido Popular, Diego Canga, quien no ha aclarado si se mantendrá al frente del partido en Asturias y del grupo parlamentario si no llega a gobernar en mayo. "Pase lo que pase, yo estaré al servicio de Asturias en la Junta General donde me sitúen los ciudadanos", dijo.

No dudó Barbón en criticar los "fichajes" de cargos de Ciudadanos por el PP: "Yo no me meto con nadie, que cada uno vaya a la lista que quiera, allá ellos, pero hombre, que no quieran hacernos pasar por tontos. Si tú estás en un escaño por Ciudadanos y ahora vas de diputado o de concejal por el PP sin dimitir de ese escaño, eso tiene un nombre: se llama transfugas; así es sencillo", ha apuntillado.

Lucha contra el fuego

El candidato socialista anunció la convocatoria de 123 plazas nuevas en los próximos dos años para el Servicio de Emergencia del Principado de Asturias (SEPA) para luchar contra los incendios forestales. El líder de los socialistas recalcó que esta medida se enmarca en el "cambio de modelo" que prevé realizar en la lucha contra los incendios forestales si gobierna en la próxima legislatura.

En este sentido, destacó que se potenciará la labor de los agentes medioambientales para que "se conviertan en la punta de lanza de la prevención y la vigilancia antes el ataque de los terroristas de merchero".

Además de las nuevas incorporaciones al Sepa, Barbón anunció otras propuestas que calificó como "de gobierno, y no de programa electoral", como la creación de un centro de formación profesional ligado al hidrógeno verde y las energías renovables. También anunció que aumentarán los cribados para detectar los cánceres de mama y el del colón y que se iniciarán los del útero, así como reforzar el calendario de vacunas para los bebés.

Otra de las medidas del PSOE, en este caso para luchar contra la despoblación, será el aumento de 300 a 600 euros de deducción para el segundo hijo, y además, hasta los 25 años de su vida.

