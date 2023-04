Tomé da un paso para que Podemos no quede fuera de las autonómicas

La incógnita sobre la candidatura con la que concurrirá Podemos a las próximas elecciones autonómicas en Asturias se mantiene, a falta de un día para que culmine el plazo para presentarla ante la Junta Electoral. El sector crítico sigue exigiendo que se incluya como número 4 a Jorge Fernández, que la dirección autonómica va a dejar fuera en base a la sanción que le impusieron los órganos disciplinarios del partido.

Las cuatro personas que obtuvieron más votos en las primarias para conformar la lista autonómica –Covadonga Tomé, Xune Elipe, Laura Tuero y Jorge Fernández– mantienen desde el jueves un encierro en la sede de Podemos en Gijón, junto con otros militantes afines y al expulsado Daniel Ripa, para reclamar que se respete la lista electa. Tomé, que el jueves había señalado que si no se incluía a Jorge Fernández en la candidatura no iba a firmar el "acepto" –el documento que todo candidato tiene que suscribir para autorizar su inclusión en una lista electoral– este sábado indicó "como muestra de buena voluntad" que los cuatro, incluyendo a Jorge Fernández, entregarán esos documentos individuales para que los puedan incluir en la candidatura.

Ante la pregunta de qué va a ocurrir cuando Podemos presente la lista sin el sancionado, Tomé señaló en rueda de prensa que eso es algo que "todavía" no tienen "decidido". Fuera de cámara tanto ésta como otros de los llamados a ocupar los puestos de salida en la candidatura explicaron que si no están conformes con la lista que se presente a la Junta Electoral pueden revocar el documento en el que aceptan concurrir en la misma. Si todos los integrantes del sector crítico acabaran renunciando, de los 34 miembros de esa lista por la circunscripción central quedarían sólo 13, que son los afines al sector oficial de Podemos, la primera de ellos Ana Taboada, que está previsto que vaya de número cuatro.

La situación es de incomunicación entre las partes. Tomé lleva desde el jueves intentando ponerse en contacto con la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, sin obtener respuesta, al tiempo que tampoco ha habido contactos de los críticos con la dirección regional, la cual sí tiene línea directa con Madrid.

Este órgano envió este sábado a los llamados a integrar la candidatura un correo dándoles de plazo hasta hoy domingo para entregarlos en las sedes de Oviedo o de Avilés y poder así presentar la candidatura antes de que finalice el plazo, en la medianoche del lunes 24. Los críticos se dedicaron a recopilar los escritos individuales de todos los integrantes de su sector en la candidatura con la idea de entregarlos en mano, este domingo a más tardar, a la representante del partido ante la Junta.

Tomé rechazó la acusación de la dirección autonómica de que intentan destruir el partido: "Nada más lejos de nuestra intención. No sólo no queremos destruir el partido, sino que queremos representarlo en las instituciones". En su decisión de entregar los "acepto", aunque pudieran luego echarse atrás, ha pesado el evitar que se repita lo que ocurrió en Andalucía, donde las negociaciones hasta última hora acabaron provocando que la lista de Podemos se presentara fuera de plazo, no pudiendo concurrir a las elecciones.

Por otro lado, la de Gijón ya no es la única sede de Podemos ocupada por discrepancias sobre una candidatura. El círculo de Fuenlabrada inició también un encierro en la sede de esta localidad madrileña.

Suspendido de militancia acusado de verter informaciones calumniosas