La educación asturiana calienta motores para el próximo curso. Este mismo lunes se abre el plazo para presentar solicitudes en el centro escolar al que se quiera acudir. Esta pre reserva de plaza se puede efectuar hasta el 5 de mayo. El 17 está previsto, según el calendario de la Consejería de Educación, que se publiquen las listas provisionales de admitidos y no. Aquellas familias no conformes podrán presentar alegaciones hasta el 19 de mayo y el 5 de junio saldrán las listas definitivas. Los plazos para esto último serán del 20 al 27 de junio, en el caso de infantil y primaria, y del 3 al 14 de julio, en secundaria y bachillerato.

Este año los niños cuyas dos primeras letras del primer apellido sean GO tendrán ventaja en el proceso de admisión de nuevo alumnado, como se decidió en el "sorteo de la letra". Su objetivo es resolver casos de empate de puntuación en colegios con gran demanda.

Las escuelas para menores de tres años también inician este lunes el plazo de matriculación: las familias tienen hasta el 5 de mayo para realizar la preinscripción y será el día 29 cuando se conozcan las listas de los admitidos. Las alegaciones se podrán presentar hasta el 1 de junio. Y el 5 aparecerán los listados definitivos de admitidos. Hasta el 16 de junio se puede completar la matrícula.

Conciertos

La apertura del plazo de solicitudes coincide con la segunda reunión de la comisión de conciertos educativos, que debe alumbrar el plan para los próximos seis cursos. La propuesta de la Consejería pasa por suprimir 17 aulas en 17 colegios. La mayoría de los centros afectados son en Oviedo, con un total de 6 (Dulce Nombre de Jesús, La Inmaculada, Nazaret, Santa María del Naranco, Santo Domingo de Guzmán y La Milagrosa); le siguen con 3 cada uno Gijón (Patronato San José, San Vicente de Paúl y Santo Ángel de la Guarda) y Langreo (La Salle, Beata Imelda y Nuestra Señora del Rosario); Avilés, con 2 (San Fernando y Luisa de Marillac); y con uno Mieres (Santo Domingo de Guzmán), Navia (Santo Domingo) y Ribadesella (Nuestra Señora del Rosario).

El plan no ha convencido a los sindicatos, que en este segundo encuentro tienen previsto presentar sus alegaciones. En líneas generales, a las organizaciones les parece elevado el número de centros afectados y no les convence que Educación haya atendido solo a los datos de matrícula para elegir los centros donde efectuar los recortes sin atender a las singularidades que pueden tener cada uno. En FP y los centros de educación especial no hay cambios.

Según la consejera, Lydia Espina, la evolución registrada en la red concertada desde el curso 2017-2018 –en el que se firmó la última renovación– es de pérdida de matrícula: en los 64 colegios concertados hay 1.826 estudiantes menos. Una de las quejas de los colegios afectados es que tal recorte se ha decidido sin saber cómo se comportará la matrícula este año, ya que este mismo lunes se abre todavía la preinscripción.