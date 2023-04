Los colegios asturianos inician la admisión de los niños de la "generación pandemia" con temor al cierre de aulas: "La caída de natalidad se nota"

El desplome de la natalidad hace temblar (otro año más) las aulas asturianas de 3 años. Los colegios iniciaron este lunes el proceso de admisión de nuevos alumnos con el temor a no cubrir un buen número de plazas y al cierre de unidades por culpa de la crisis demográfica. "La caída de natalidad se nota", admiten en los centros en el primer día de presentación de solicitudes por parte de las familias. Los niños que se incorporarán en septiembre a primero de Infantil son los nacidos en el año de la pandemia, en 2020, que fue el primer ejercicio, al menos desde la posguerra, en el que se bajó de los 5.000 nacimientos (fueron 4.771). La Consejería ha propuesto, en pleno proceso de renovación de los conciertos educativos, el recorte de 17 aulas en la concertada.

Precisamente este lunes hubo una reunión del departamento de Lydia Espina con los sindicatos (OTECAS, FE-USO y CECE), la patronal de Escuelas Católicas, CONCAPA (familias) y la FACC. Las diferentes organizaciones presentaron alegaciones al plan de Educación con el convencimiento de que la Administración "modificará la propuesta en el sentido de que el número de unidades afectadas sea el menor posible". En líneas generales, expresan fuentes educativas, se pidió que la Consejería escuchase a los centros y evitase los recortes. "Estas reducciones traen consigo eliminaciones de puestos de trabajo", recuerdan. Según Educación, los 65 colegios asturianos con conciertos en vigor han presentado una declaración responsable en la que asumen la obligación de no segregar al alumnado por razón de sexo y de respetar el principio de coeducación. Por tanto, "todos podrán acogerse a la renovación". Incluidos los colegios que hasta ahora separaban estudiantes según su sexo: el Peñamayor y Los Robles.

El inicio del proceso de admisión sirvió para reivindicar en muchos puntos el papel de la concertada: "Intentamos dar la mejor atención posible a los niños y sus familias, en ocasiones incluso con servicios más avanzados que la pública". Ahora las familias tendrán de margen hasta el 5 de mayo para presentar solicitudes en sus centro preferidos. En Infantil y Primaria, el curso actual arrancó el pasado septiembre con 1.813 niños menos y el recorte de 48 unidades. A la vista de la caída de natalidad registrada en 2020, los números del próximo curso pueden ser aún peores.

En Gijón, Aroa Fernández se acercó este lunes al Patronato San José para matricular a la más pequeña de la casa en primero de Educación Infantil. "No tuve ninguna duda, estamos muy contentos aquí", afirmó esta madre que tiene a otros dos hijos en el centro. "Me quedo con su buen trato, que es muy cercano, el sistema educativo, que pueden estudiar aquí hasta acabar Secundaria y que cuentan con comedor", añadió. Katia Alonso es ahora abuela, pero antes llevó a sus dos hijos a Patronato San José. Este lunes presentó la solicitud de admisión para uno de sus nietos. "Nos gusta de este colegio que lo tenemos cerca de casa, la familiaridad y la buena experiencia que tenemos de tantos años", subrayó.

Este colegio es uno de los afectados por el recorte de unidades propuesto por la Consejería de Educación. "Estamos tranquilos, desde septiembre recibimos 120 alumnos. Es una matrícula viva. Los últimos en incorporarse han sido tres niños de Senegal y uno de Vietnam. Aquí acogemos a todos y trabajamos por todos. El trabajo está bien hecho", resaltó la jefa de estudios, María Fernández, que valora la previsión de matrícula para el próximo curso: "Se nota la caída de natalidad, pero ya hemos tenido bastantes solicitudes".

En Mieres el recorte de aulas previsto en el concierto educativo afecta en principio al colegio Santo Domingo de Guzmán (Las Monjas). Pero no solo los directamente damnificados están preocupados. El otro centro concertado de la ciudad, el colegio Lastra, se solidariza con la situación general del colectivo. "En ocasiones cuesta entender la actitud de las administraciones, ya que no perciben que intentamos dar la mejor atención posible a los niños y sus familias, en ocasiones incluso con servicios más avanzados que la pública y, en nuestro caso, sin cobrar", manifiesta Vicente Álvarez. Es el gerente del colegio y pide tanto al Principado como al Ayuntamiento más empatía con la concertada: "El cierre de aulas es malo para el alumnado, ya que conlleva incrementar el número niños en aulas de otros centros. Pero también provoca pérdida de empleos".

En el caso de colegio Lastra recuerdan que 40 familias dependen del centro. Además, Vicente Álvarez reclama que se acabe con un estigma que, a su juicio, es más ideológico que real: "Cuando me preguntan qué diferencia hay entre la pública y la concertada, de verdad que no sé qué decir. Lo más evidente es que si tenemos que equipar un aula, no lo hacemos con dinero público, sino con nuestros recursos. Intentamos no cargar a las familias con más gastos que el del uniforme. Acogemos a alumnos que dan perdidos en la pública y logramos que salgan adelante", defiende Álvarez. Por eso, no entiende que "parezca que estemos permanentemente en el punto de mira".

En Oviedo, Lorena Díaz y Jaime González se presentaron en el colegio Carmen Ruiz-Tilve, en La Corredoria, con el deseo de que su pequeña Llara "pueda estudiar aquí el próximo curso". "Venimos por recomendación. Nos hablaron muy bien del centro", indicó Díaz. Su hija empezará en septiembre 3 años y actualmente va a la escuela infantil de La Corredoria. "Estamos encantados de cómo trabajan allí y nos han comentado que en este colegio se sigue la misma dinámica", apostilló Jaime González. La pareja vive en el entorno, por lo que también eligen el centro por la cercanía al domicilio. El colegio Carmen Ruiz-Tilve, ubicado en una zona en expansión, vive ajeno a la crisis de natalidad. Según aseguró la directora, Adriana González, "en estos años las solicitudes superaron a las plazas".

Hay "ilusión"

“Ilusión tenemos mucha”, aseguran en el Colegio San Fernando de Avilés ante la apertura del proceso de admisión de alumnos este lunes. La responsable del área, Carmen Barrio, asegura que juzgar por la cifras que mantienen en el grupo de 2 años las previsiones que tienen son “muy muy buenas”. Solo en la jornada de puertas abiertas, el pasado 1 de marzo, ya recibieron decenas de consultas. “Ojalá luego se traduzca en matrículas”, subraya la responsable de admisiones del centro al tiempo que recuerda el “conflicto” que generó el anuncio por parte de la Consejería de Educación del recorte de unidades “cuando ya teníamos dos, no hay ninguna menos”, precisó.

La previsión en el San Fernando es que todas las matrículas de los alumnos de 3 años que inician el próximo curso el ciclo de Infantil “sean con nosotros”. “No vemos diferencia respecto a otros años”, aseveran. En Primaria las previsiones son idénticas, pues “hay mucha familia interesada de primero a sexto curso; tenemos mucha demanda”, agregan desde el centro. Para primero, segundo y tercer curso de Secundaria las perspectivas son idénticas: “Tenemos muchas solicitudes”.