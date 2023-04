El comensal que reserva y no se presenta a comer tiene las horas contadas

Lo de pedir el número de la tarjeta de crédito para reservar en un restaurante de nivel medio o alto y cargar en la cuenta una cantidad en caso de que no se presente el cliente es algo que llegará más pronto que tarde a Asturias. Los restaurantistas lo tienen cada vez más claro dados los problemas –pérdidas económicas aparte– que ocasiona el denominado "no-show" (no presentarse en inglés).

Por ese motivo, porque saben lo que supone que se quede en blanco una mesa, los cocineros y dueños de restaurantes consultados por este periódico celebran la reciente sentencia de un Juzgado de San Sebastián que desestimó la demanda presentada por un cliente contra el restaurante Amelia –dos estrellas Michelin– de la capital guipuzcoana. Sus dueños decidieron cargar 510 euros –se advierte de antemano– en la cuenta de un cliente que no se presentó la noche en la que había reservado mesa para tres comensales en total.

"Veo bien que hagan el cargo", expone Isaac Loya, al frente del Real Balneario de Salinas (Castrillón), una estrella Michelin. "Amelia es un restaurante con muy poco espacio y si no va una mesa eso les hace entrar en pérdidas". Loya admite que sufren el "no-show" de forma habitual, "y es un fastidio, la verdad". No obstante, en el Balneario no cobran de momento "porque en Asturias no estamos llenos todos los días y suele haber espacio".

Tampoco lo hace Abel Álvarez en su Güeyu Mar de la playa de Vega, en Ribadesella, lugar de peregrinaje de los amantes del pescado a la brasa y donde las reservas se hacen con muchos meses de antelación y muchas por veraneantes y turistas de fuera. "No cobramos nada por reservar o por no presentarse, pero sí es verdad que habrá que tomar medidas ahora que empieza a mejorar el tiempo, porque notamos un repunte de gente que no se presenta".

La cuestión es que hay gente que llegada la hora de comer, pese a tener encargado, opta por no acudir para alargar la estancia en la playa si hay sol.

Para evitar esto, Álvarez ve necesario una penalización económica. "Lo de pedir el número de tarjeta es habitual en hoteles y en muchos sitios para comprar. Mi visión es que en Asturias se debería aplicar pero de forma general, organizarnos todos y ponernos de acuerdo, para que no te estigmaticen", reseña el cocinero. Y apunta que, en caso de que la ausencia haya sido involuntaria o sobrevenida, siempre habrá entendimiento.

Paula Lamas es jefa de sala de Roble, en Pola de Lena, restaurante que lleva a medias con su marido, el cocinero Jairo Rodríguez. No tiene dudas: "El fallo del juez en Amelia es algo muy positivo que nos beneficia a todos al sentar precedente. Ahí queda". En Roble sufren mucho las consecuencias de los "no-show": "La gente no entiende el daño que provoca cuando no acuden. Nosotros, al ser pequeños, tenemos bastante perjuicio económico. Esa mesa que queda libre cuesta llenarla, más al no ser una ciudad. La gente no llega a la puerta a comer, sino que viene previa reserva". En Roble diseñan ahora su nueva página web y probablemente en el formulario para reservar pidan incluir el número de tarjeta. "Es algo normal que se hace en hoteles, en compras online, y en restaurantes en las grandes ciudades, cada vez más. Aquí estamos abocados a hacerlo", dice convencida.

Explica que el "no-show" les obligó a borrarse de una plataforma por internet especializada en reservas debido a que les cobraban una cantidad por comensal y al final no les salía rentable porque muchos no acudían. Y es que en Asturias, con eso de que hay poca distancia entre ciudad y pueblos, mar y montaña, hay tendencia a reservar en varios sitios a la vez un mismo día para cambiar de planes sobre la marcha en función del tiempo que haga. Como resulte que hace sol y calor, la playa prima sobre una visita al interior, por ejemplo a Pola de Lena. "El problema es que te anulan cinco minutos antes, en el mejor de los casos. Porque la mayoría ni avisa. Si les llamas por teléfono diez minutos después, muchos ni lo cogen", se queja la jefa de sala de Roble, que prefiere tramitar las reservas vía telefónica antes que por internet. "El cliente es más fiel si llama y la hace verbalmente", sostiene.

Gestión

A Amelia fue a comer hace un tiempo el cocinero Ricardo Sotres y "lógicamente" dio el número de tarjeta previamente sin ningún reparo. El dueño de El Retiro de Pancar (Llanes), con una estrella Michelin, entiende que cada restaurante debe gestionarse como mejor le convenga. "Hay muchos en España que si no vas te penalizan económicamente y yo lo entiendo. En locales de cierto nivel, con dos o tres Michelin, es algo normal", opina Sotres.

En su caso no cobra nada, "no es necesario a día de hoy", pero cree que el cliente tiene que ver la necesidad de cumplir con las reservas. "Igual luego hay casos de ‘no-shows’ por algún imprevisto, y eso todo el mundo lo entendería. Pero en otros casos, si el restaurante penaliza, pues lo hará porque le resulta necesario. Me alegra la sentencia a favor de Amelia".