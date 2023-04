Los funcionarios encaran una reunión crucial con Justicia, mientras los jueces anuncian huelga para el día 16

Las cosas se complican en la Justicia. Mientras los funcionarios judiciales iniciaron este lunes su segunda semana de paros, a la espera del resultado de una reunión crucial con representantes del Ministerio en Madrid, tres de las asociaciones de jueces y dos de las de los fiscales anunciaron una huelga para el 16 de mayo, en plena campaña electoral, y cuando faltan diez días para que finalice el ultimátum que dieron al Gobierno para que se avenga a sus reivindicaciones.

En Asturias, donde los paros están siendo seguidos por el 84 por ciento de los funcionarios (el Principado reduce treinta puntos ese seguimiento), los trabajadores protagonizaron una ruidosa concentración en el Palacio de Justicia de Oviedo. Cristina Esteban, de CSIF, se mostró esperanzada en que la reunión de este lunes en Madrid de resultados. "Ya dije que era un éxito que se reuniesen con nosotros a los cuatro días de iniciar la huelga", indicó. Daniel Alonso, de CCOO, señaló por su parte que no solo pretenden revertir la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, sino otras dos que vienen en el mismo paquete, como son la Ley de Eficiencia Procesal y la Ley de Eficiencia Digital, que no permiten garantizar los destinos.

Los funcionarios estallaron después de que el Ministerio accediese a parte de las pretensiones de los Letrados de la Administración de Justicia, y a que les subiesen el salario por "unas funciones que en su mayor parte realizamos nosotros", según Cristina Esteban. Por eso quieren no solo un incremento de sueldo similar, sino aclarar cuáles son sus funciones.

Los funcionarios se adelantaron a los jueces, que llevan tiempo sopesando una huelga. Este lunes, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales han anunciado su intención de iniciar una huelga el 16 de mayo. Los motivos son "la falta de propuestas concretas en las reuniones preparatorias celebradas el 31 de marzo y el 4 de abril, la nula garantía que supone la convocatoria de la Mesa para el día 3 de mayo, dado que se puede desconvocar en cualquier momento. Incluso aunque llegue a celebrarse, si no existe un verdadero propósito de negociar (que el Ministerio aún no ha demostrado) no sería más que otra forma de dilatar el acuerdo y servir de instrumento de propaganda gubernamental y el sistemático y persistente abandono de la Administración de Justicia, que degrada la calidad de la respuesta institucional que, desde el sistema judicial, obtienen los ciudadanos que acuden a los Tribunales en busca de la tutela efectiva de sus derechos".

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, compartiendo el diagnóstico de la situación y las mejoras necesarias para superar el estancamiento del sistema judicial (incluyendo las condiciones profesionales de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal), estiman oportuno esperar a conocer el planteamiento del Ministerio de Hacienda en la reunión de la Mesa prevista para el día 3 de mayo, sin renunciar a adherirse a la convocatoria de huelga en función de su resultado.

Para los jueces, sobran motivos para la huelga. "Los Presupuestos Generales del Estado en este ámbito son insuficientes, en la administración general del Estado la administración de Justicia es la cenicienta, las cargas de trabajo que tienen los tribunales y fiscalías afectan tanto a la calidad y rapidez de la respuesta judicial como a la salud de la judicatura y los miembros de la fiscalía, y todo se fía a planes de refuerzo y a la dedicación de profesionales, que no puede ser el único remedio a la sobrecarga y la elevada litigiosidad", señalan los jueces en un comunicado hecho público en la mañana de este lunes.