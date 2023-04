Los jueces asturianos, divididos sobre ir a la huelga: "El servicio está muy tocado"

Los funcionarios de Justicia han tomado el relevo con su huelga a los secretarios, que paralizaron exitosamente los Juzgados durante nueve semanas, arrancando mejoras salariales impensables. A mayor abundamiento, el 3 de mayo finaliza el ultimátum que los jueces y magistrados han dado al Ministerio de Justicia para que les suba el sueldo, y aunque no hay una convicción generalizada en el colectivo, la posibilidad de una huelga está cada vez más cerca. Esta tormenta perfecta que tiene a la Justicia paralizada desde hace tres meses lleva larvándose desde hace varios años, pero ha estallado en un "momento estratégico", como es este año electoral, en el que se presupone que el Gobierno estaría más abierto a aceptar las reivindicaciones de estos colectivos agraviados. Lo chocante es el impacto que están teniendo estas huelgas en esa especie de "paraíso judicial" que es Asturias, aunque como indica el magistrado Fernando Ruiz Llorente, portavoz en la región de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), "hay jueces que están trabajando por cuatro". Sin embargo, no hay unanimidad: "El servicio está ya muy tocado", dice Julio Martínez Zahonero, de Jueces para la Democracia.

Los Letrados de Justicia justificaron su huelga –iniciada el pasado 24 de enero y finalizada el 27 de marzo– por el ninguneo al que habían estado sometidos durante años, concretamente desde 2009, cuando asumieron más funciones en la oficina judicial, sin que ello se tradujese en un incremento de sus retribuciones. Los "grandes invisibles" de los Juzgados, como describió Florentina Fernández, letrada de la Administración de Justicia de la sección octava de la Audiencia, con sede en Gijón, se empeñaron en demostrar que en realidad eran imprescindibles para el funcionamiento de los Juzgados. La huelga fracasó en su empeño de ligar la suerte de los Letrados a la de los jueces y magistrados, ya que exigían cobrar un 85 por ciento de las percepciones de éstos. Los desprecios del director general de Justicia enconaron la huelga, que terminó obligando a la suspensión de más de 5.000 juicios en Asturias y miles de actos judiciales, sin contar las demandas y escritos que se dejaron de tramitar.

En el mismo momento en que los Letrados obtuvieron un aumento de sus sueldos de 430 euros, el resto de funcionarios judiciales anunciaron que exigirían el mismo incremento. Según sostienen, buena parte de las funciones que los Letrados tienen atribuidas, en el fondo las llevan a cabo los funcionarios que tienen a su cargo. De ahí que no solo pidan unos incrementos similares –entre los 350 y los 430 euros, dependiendo de las categorías–, sino una clarificación de las funciones que tienen que realizar. Además, las cuatro centrales convocantes del paro –CSIF, UGT, CCOO y STAJ– reclaman paralizar la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, que les obligaría a traslados de centro dependiendo de las necesidades, dentro de la nueva filosofía que los futuros tribunales de instancia.

Los jueces asturianos coinciden en la necesidad de aumentar los sueldos, aunque no hay tanto consenso sobre la necesidad de una huelga que se solaparía con la de los funcionarios. "En 2010 sufrimos una congelación de sueldos de la que no nos hemos recuperado", explica Fernando Ruiz, titular del Juzgado de lo Social número 1 de Gijón. "Y no hay que olvidar que previamente hubo otros tres paros, más centrados en la ampliación de la planta judicial, la necesidad de más medios y la reducción de la carga de trabajo. Ahora estamos focalizados en las retribuciones. Somos los jueces peor pagados de Europa y nos abonan una productividad simbólica y humillante. Además, el Gobierno nos ha plantando dos veces en la mesa de retribuciones. Incluso Jueces para la Democracia apoya este aumento, pese a su cercanía al actual Gobierno. Somos 5.500 y no sería difícil pagar lo que pedimos", dijo.

El paro de los jueces lleva "mascándose desde hace tiempo, los tambores de guerra llevan sonando bastante". Pero es que además "nos han acusado de todas las tropelías, de que somos jueces machistas, cuando son mayoría las juezas. Faltan medios y sufrimos una gran carga de trabajo", añade el portavoz en Asturias de la AJFV.

Julio Martínez Zahonero, titular del Juzgado de instrucción número 3 de Gijón y portavoz en Asturias de Jueces para la Democracia, admite que "el malestar se ha ido acumulando, pero todavía es temprano para hablar de una huelga de jueces, hay que ver cómo se van desarrollando las negociaciones con el Ministerio de Justicia". Otro, añadió, "lo tienen muy claro", pero no así Jueces para la Democracia. Y es que "el servicio público ya está muy afectado con la huelga de Letrados y la de funcionarios como para que ahora los magistrados nos pongamos en huelga".

Aunque la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) apoyaría un paro, hay algunos de sus miembros que considera que se vería afectado el servicio público y que tendría mucho más efecto establecer un boicot a la renovación del Consejo General del Poder Judicial.