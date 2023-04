El químico Luis Manuel Liz Marzán (Lugo, 1965), inaugura este lunes a las 19.30 horas, en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, la VIII Semana de la Ciencia «Margarita Salas» (patrocinada por Bayer, Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, Asturagua, Unicaja Banco, Química del Nalón,_Telefónica, Gilead, IEDUCAE,_Fertiberia,_Windar y_Ayuntamiento de Oviedo, y subvencionada por el Gobierno del Principado de Asturias). La conferencia de Liz Marzán aborda sus investigaciones en nanotecnología. El profesor Liz, que destaca por sus trabajos en nanopartículas metálicas plasmónicas, estudió Ciencias Químicas en la Universidad de Santiago de Compostela, donde se licenció y se doctoró. Regresó a Galicia en 1995 como catedrático de Química Física en la Universidad de Vigo. En 2012 se incorporó al Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales-CIC biomaGUNE en el País Vasco, donde es profesor de investigación, director científico y jefe de grupo del CIBER-BBN. Su campo de trabajo y las líneas de investigación de su grupo se centran en la síntesis de nanopartículas metálicas y la química coloidal aplicada a la nanoplasmónica, el desarrollo de la fabricación de los compuestos así como su caracterización y aplicación con fines biomédicos. En 2018 recibió el premio Nacional de Investigación «Enrique Moles». Es académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de España, y miembro de la Academia de Ingeniería de Estados Unidos.

–¿Qué es la nanotecnologia?

–Es una tecnología que utiliza materiales con tamaños en la escala nanométrica con la condición adicional de que la aplicación se fundamente sobre propiedades que solamente existen debido al tamaño nanométrico de esos materiales. Pequeñas variaciones de tamaño o forma en esa escala nanométrica, pueden provocar cambios muy significativos en esas propiedades.

–¿Que aporta la nanotecnología al diagnóstico de enfermedades?

–La nanotecnología ha jugado un papel esencial para frenar la pandemia. Las vacunas y los tests de antígenos se basan en ella. Puede emplearse de muchas formas: para mejorar la sensibilidad de métodos diagnósticos, o para simplificar su forma de uso. Las nanopartículas también mejoran algunas de las técnicas de imagen más habituales, como las de resonancia magnética, aportando agentes de contraste más eficientes y menos tóxicos. Incluso puede buscarse una combinación de terapia y diagnóstico, dando lugar a la teranóstica, es decir, el mismo material puede identificar la parte dañada del cuerpo y actuar en esa zona.

–Sus investigaciones se adentran en la fotónica. ¿Que relación existe entre la luz y el diagnóstico de enfermedades?

–La luz juega un papel fundamental en muchas de las técnicas actuales de diagnóstico. Las nanopartículas de oro (hoy en día pueden ser también de otros materiales), llevan anclados a su superficie anticuerpos específicos para el biomarcador que se quiera detectar y que se anclan o no a su vez en la línea de test cuando la prueba es positiva o negativa, lo cual se refleja en un color característico de la interacción de la luz con las nanopartículas. Otras técnicas funcionan de un modo similar pero con láminas muy delgadas de oro que se iluminan con un láser, así como otras variedades basadas en distintos fenómenos de «nanofotónica». Además, pueden utilizarse técnicas ópticas de imagen para buscar la localización de tumores u otros tejidos dañados, tanto in vitro como in vivo, lo cual puede ayudar en diagnósticos complejos.

–Se habla cada vez más de medicina personalizada...

–La medicina personalizada busca identificar un tratamiento específico para un paciente determinado o para un grupo de pacientes con algún elemento común. La idea es que el tipo de fármaco, su dosis o su forma de administración no tienen por qué funcionar igual para toda la población. Si conseguimos agrupar tipos de pacientes y entender cuál es el mejor tratamiento para cada tipo, podremos mejorar enormemente su eficacia y evitar múltiples complicaciones posibles. La Nanotecnología puede aportar técnicas que permitan hacer esta clasificación de pacientes de una forma más sencilla y menos agresiva, así como elaborar reproducciones de los tejidos del paciente a escala muy pequeña y ahí hacer ensayos que nos permitan avanzar en la dirección adecuada para cada caso.

–También se habla de nanoterapias selectivas, fármacos que atacan específica y selectivamente a las células cancerígenas…

–La correcta administración de fármacos mediante nanotransportadores es la solución para que el fármaco llegue al lugar del cuerpo donde debe actuar, pero también para evitar o minimizar efectos secundarios. Existen mecanismos que pueden ayudar a que la acumulación de nanopartículas se produzca exclusivamente en la zona donde deben actuar, e incluso que se unan selectivamente a células dañadas y entonces actuar a través de campos magnéticos externos o de irradiación con una luz determinada, para activar su acción destructiva. Esta terapia, que en algunos casos ya se ha aplicado en humanos, puede ser una solución para evitar los efectos secundarios de los tratamientos más agresivos.

–¿Qué puede decir de la medicina regenerativa?

–Existen muchos avances, desde la fabricación de materiales con mejores prestaciones para realizar implantes, hasta la integración de nanosensores en órganos artificiales que permitan seguir la evolución de un paciente. La nanotecnología también se emplea en el sector energético y en el de la computación. Todos los microchips que utilizamos llevan componentes de tamaño nanométrico.

–Investigaciones como las que usted realiza requieren equipos multidisciplinares...

–Todos los miembros del equipo hacen realidad las «ideas locas» que hemos propuesto en los proyectos y que pueden acabar generando estas tecnologías que mejoren la calidad de vida.