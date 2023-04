Las tres muertes en un mes que alarmaron a varios miembros del equipo de trasplante hepático

La acumulación de tres muertes en trasplantes hepáticos en un intervalo aproximado de un mes fue el hecho que llevó a un grupo de anestesistas y a otro de especialistas en aparato digestivo del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) a reclamar una revisión en profundidad del programa de trasplante de hígado.

La mortalidad en este tipo de intervenciones quirúrgicas ronda el 15 por ciento, señalan los manuales de medicina de ámbito nacional e internacional. Según ha podido saber este periódico, tres fallecimientos seguidos (dos en el propio quirófano y uno en el segundo día del postoperatorio, ya en la UCI) suscitaron la alarma de algunos colectivos de especialistas que forman parte del equipo de trasplante de hígado del complejo sanitario ovetense.

"Esas tres muertes recientes no son estadísticamente significativas", declaró ayer a este periódico Ignacio González-Pinto, catedrático de cirugía y responsable del equipo quirúrgico del injerto hepático. Y añadió: "Eran trasplantes con mucha dificultad intraoperatoria. No es la primera vez que sucede. Son situaciones que hay que revisar, yo ya las he revisado y he informado a mi jefe de servicio, a la coordinadora de trasplantes y a la dirección del hospital".

El doctor González-Pinto atesora una gran experiencia en este tipo de intervenciones. Él mismo las practicó en el Hospital Doce de Octubre, de Madrid, y a continuación las puso en marcha en Asturias, en abril de 2002. En los primeros 15 años de trasplantes hepáticos en el Principado, se realizaron 500 procedimientos, con una tasa de supervivencia del 80 por ciento al cabo de cinco años.

El año pasado se contabilizaron 25 injertos de hígado. No se han hecho públicos datos precisos de mortalidad. Pero si a 25 intervenciones se les aplica una mortalidad del 15 por ciento, se obtendrían entre tres y cuatro fallecidos. Pues bien: esa ha sido la cifra de óbitos en un solo mes. "El programa no está parado y los protocolos no están en revisión porque son correctos", añadió Ignacio González-Pinto.

Otros expertos del HUCA manejan ideas más matizadas: "Tres muertos en un periodo tan corto de tiempo requieren pararse y reflexionar, y corregir alguna cosa si es necesario, eso está claro. Pero las estadísticas se hacen a más largo plazo, y puede ocurrir que en el resto del año no haya más muertes y que estos tres casos queden como un hecho asumible", indicó un cirujano con décadas de oficio.

Desde la gerencia del complejo hospitalario, Beatriz López Ponga señaló: "Estamos continuamente revisando todos los procedimientos que se llevan a cabo en el hospital para implantar acciones de mejora, y este es uno más. Y lo hacemos siempre en consenso con los profesionales". La gerente del HUCA hizo hincapié en que "el programa de trasplante de hígado no está en absoluto en entredicho". Y añadió: "Revisamos todos los procedimientos de manera sistemática, con lo cual, tranquilidad absoluta".

La doctora López Ponga indicó que, en el momento actual, el HUCA está buscando cirujanos para reforzar el trasplante hepático: "Estamos abiertos a la captación de profesionales de prestigio, de ámbito nacional o internacional, que puedan venir a aumentar el alto nivel profesional que ya tenemos".

Como ayer indicó este periódico, la escasez actual de cirujanos se deriva, en parte, de que un profesional senior que realiza trasplantes y una cirujana que actúa como ayudante están de baja médica desde hace unos seis meses, tras cursar denuncias de acoso laboral ante el servicio de Prevención de Riesgos Laborales del HUCA. El citado servicio se ha entrevistado con todas las partes afectadas y concluye que lo sucedido es una cuestión de organización interna y de criterios médico-asistenciales, materias sobre las que se declara incompetente. Eso sí, el servicio de Prevención ha recomendado que, en el seno de los equipos, las decisiones se tomen de manera consensuada.