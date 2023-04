El voto de los emigrantes asturianos pesa mucho para las autonómicas del 28M: más votantes en Argentina que en Mieres

Las urnas del 28 de mayo citan a más votantes en Argentina que en Mieres, en Hispanoamérica a más que en Avilés y a tantos electores censados en el extranjero e inscritos en Asturias que juntos darían para llenar el tercer municipio con más sufragios potenciales, solo por detrás de Gijón y Oviedo. La pujanza de los 123.184 electores residentes en otros países con derecho a votar en las inminentes elecciones autonómicas hace del Principado la región de las doce que renovarán sus parlamentos el 28M donde más pesan en el censo los "ausentes". Son el 12,8 por ciento del total de los llamados a decidir y su importancia los convierte potencialmente en los más decisivos de España en esta cita con las urnas. Solo se les acercan a distancia el nueve por ciento de los votantes expatriados de Canarias y el ocho de Cantabria, pero los asturianos de la diáspora abultan incluso en números absolutos. Pese a que Asturias es la cuarta región menos habitada de las que eligen diputados en mayo, solo tres autonomías parten hacia el 28 de mayo con más votantes emigrantes: la Comunidad de Madrid (372.218), Canarias (162.092) y por muy poco la Comunidad Valenciana (125.644).

El grosor de esos números explica por ejemplo que el candidato del PP a la presidencia del Principado, Diego Canga, haya volado este fin de semana a México para su segunda visita a Hispanoamérica en algo más de dos meses, o que el Gobierno del Principado haya enviado de viaje ultramarino en estas mismas vísperas preelectorales a la consejera de Presidencia. Pero no es solo su peso numérico. Además del volumen influye la circunstancia no menor de que por primera vez desde 2011 los electores residentes en el extranjero podrán ejercer su derecho sin necesidad de "rogar" el voto, un engorroso trámite previo que dificultó y redujo los niveles de participación electoral de la diáspora en las últimas citas con las urnas. Los apenas 2.600 asturianos del extranjero que votaron en las autonómicas de 2019 representaban entonces un escaso dos por ciento del censo de ausentes y no resisten comparación alguna con los más de 10.000 que llegaron a solicitar las papeletas para votar antes de la imposición del "voto rogado".

Por eso la reforma legal aprobada el año pasado, que además de eliminar el ruego prevé otras facilidades como que los electores reciban de oficio la documentación para votar en sus domicilios, o que puedan descargarse de forma telemática las papeletas para evitar los engorrosos retrasos del envío postal, promete elevar el peso de los votos que se emitan desde del extranjero. Que nunca fueron masivos, pero sí, una vez, plenamente decisivos en unas elecciones autonómicas asturianas. Fue en 2012, en los comicios anticipados convocados tras la dimisión de Francisco Álvarez-Cascos, cuando el escrutinio del voto emigrante resultó determinante para que el PSOE arrebatase a Foro un escaño por el Occidente que a la postre decantó la mayoría del lado de los socialistas.

Nueve años después, en la maniobra de aproximación hacia los comicios de 2023, el número y el peso porcentual de los emigrantes asturianos con derecho a voto toca techo y se afianza como uno de los que a priori se anticipan como más decisivos en las urnas. Hay votantes expatriados inscritos en los 78 municipios de Asturias, pero con una distribución singular que altera el orden de los más habitados de la región. Uno de cada cuatro está en Oviedo, que con 31.141 electores dobla a los 14.626 de Gijón. El tercero es Llanes, con 8.002, y más lejos vienen Mieres (3.960), Cangas de Onís (2.917), Langreo (2.830) o Valdés (2.820). Incluso hay cinco pequeños concejos de las alas con más electores en el extranjero que dentro de su territorio: Ponga, las dos peñamelleras, Allande y Pesoz.

Tanta es la fuerza potencial de los votantes emigrantes que los tres países con más asturianos que tienen derecho a pronunciarse desde el exterior –por este orden Argentina, México y Cuba–, serían el séptimo, octavo y noveno concejos mejor surtidos de votantes si se les pudiese insertar en el mapa municipal de Asturias. Su distribución es ajena a las mayorías demográficas del interior de Asturias, lo que otorga una singularidad a su posible peso electoral. El reparto por las tres circunscripciones resulta notablemente menos desequilibrado que el de los votantes internos, de suerte que si dentro de Asturias el centro acapara más de un 82 por ciento del censo y deja solo un 10,5 y un siete, respectivamente, para el Occidente y el Oriente, la situación se iguala y el peso de las alas crece de forma significativa cuando se aíslan los electores que pueden ejercer desde el extranjero. Solo un 55,7 por ciento –en total 68.614– están inscritos en concejos de la circunscripción central; el resto se reparte en porciones similares entre la occidental –un 21,8 por ciento, 26.953 personas– y la oriental, con un 22,4 y en total 27.617 potenciales votantes.

Las dinámicas y los orígenes de la emigración asturiana son las que toman estas decisiones y determinan eventuales efectos curiosos sobre los resultados. Se entiende que la emigración puede decantar con más facilidad escaños en las alas –no extraña que la única vez que fue decisiva trasvasase de partido un diputado por el Occidente– y que es en ellas donde teóricamente menos votos cuesta un diputado… Con ese cóctel de factores se explica sin dificultad el interés que han puesto los partidos en salir a pescar adeptos al otro lado del charco.

Ausente Galicia, que no renueva su parlamento este 28M, Asturias lidera en esta cita electoral el volumen del censo emigrante. Su entidad y configuración ha vivido a lo largo de la historia un singular vaivén de avatares hasta llegar a este momento en el que los expatriados asturianos pueden votar sin "rogar", acaso con más facilidades que nunca y siendo además más que en ningún otro instante de la historia electoral del Principado. Mientras el voto interno se despeña –Asturias ha perdido más de 20.000 electores desde 2019 y en torno a 66.500 en un decenio–, el externo toca techo merced a las dinámicas de la emigración o al interés y a las facilidades para obtener la nacionalidad española. De resultas de las sucesivas reformas que han abierto estas listas a exiliados, hijos o nietos de expatriados españoles, la nómina se ha extendido y ramificado y ahora ya solo uno de cada tres inscritos como españoles en el extranjero ha nacido en España.

El caso es que ellos podrán votar el 28 de mayo en las autonómicas, desde 2011 ya no en las municipales, y que su expansión contrasta abiertamente con la contracción de los electores autóctonos, pero también con el escaso peso de los votantes extranjeros residentes en España, que el 28M solo podrán ejercer su derecho en las urnas de las municipales. Son naturales de países de la UE, o de otros con los que España tiene firmados acuerdos de reciprocidad para participar en estos comicios, y Asturias, la región líder del votante expatriado, es la segunda con menos electores de otras nacionalidades. Serán 2.669, cincuenta más que en 2019, pero todavía, como entonces, menos que en la mayor parte del resto de España. Asturias volverá a ser, cuatro años después y de nuevo solo por delante de Extremadura, la segunda autonomía con menos voto extranjero.