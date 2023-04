El campo asturiano avisa: nueva protesta si no suma el respaldo de toda la Junta

Hay satisfacción entre las organizaciones agrarias asturianas por lo bien que resultó la movilización de este pasado lunes en Oviedo para alzar la voz por el "grave estado" el campo, reclamar "respeto" para su medio de vida y que se adopten medidas que reviertan la situación. Una protesta histórica ante la sede de la Presidencia al unir a las seis organizaciones (Asaja, Uca, Coag, Ura y Usaga), dejando de lado lo que les separa, y apoyada por empresas y otras asociaciones (Ganaderas Asturias, Ganagri, Fedrastur...).

Tras el éxito –participaron medio millar de ganaderos y agricultores de toda Asturias– el sector no está dispuesto a caer en el olvido. Todo lo contrario. Así que este mismo martes, 24 horas después de haber entregado en Presidencia un "contrato" con seis medidas a adoptar "más pronto que tarde", los dirigentes agrarios comparecieron unidos para instar a los partidos con representación en la Junta que no lo han apoyado a hacerlo. Estos son PSOE, IU –que estuvo en la protesta, pero no firmaron– y Podemos. "Les agradecemos que nos digan qué quieren que incluyamos en el texto para firmarlo. Para nosotros es fundamental que lo hagan y nos apoyen", señaló Pablo Álvarez, secretario general de Ura, quien compareció respaldado por Geli González, de Asaja; Rosa Gutiérrez, de Ganagri; David Pérez, de Coag; y José Ramón García Alba, de Uca.

El campo da siete días de plazo a tales formaciones para que expliquen qué rechazan o qué quieren incluir en tal manifiesto. "Si no, seguiremos movilizándonos. Llegados a este punto no hay marcha atrás, no hay retorno", expuso Álvarez, quien al tiempo llamó a la gente a sumarse en futuras protestas. "Este problema es de todos y de cada uno por desgracia. Nadie nos va a sacar las castañas del fuego".

En el afán de las organizaciones también está que el gobierno regional dé marcha atrás en la idea, expresada días atrás por el Presidente Adrián Barbón, de recuperar el acotamiento de pastos tras las quemas, una medida eliminada hace seis años. Los profesionales advierten de que sin el ganado pastando, el matorral crece antes y eso es más peligro del fuego. "Queremos que el partido que gobierna aclare la situación y diga que rechaza totalmente el acotamiento", reseñó Pablo Álvarez.