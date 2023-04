El sindicato Sicepa-Usipa –organización más votada del área sanitaria IV (Oviedo) en las elecciones sindicales de la semana pasada– solicitó ayer una reunión "urgente" con la gerencia del área y del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) con el fin de abordar la situación del programa de trasplante de hígado. Tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA el pasado domingo, la muerte de tres pacientes operados en un plazo de un mes ha suscitado la alarma de los anestesistas y especialistas en aparato digestivo que forman parte del equipo, quienes han reclamado una revisión en profundidad de los protocolos del programa quirúrgico.

"Queremos que la gerente nos informe de la situación del servicio y de las medidas que se van a adoptar para atajar una situación que conlleva un descrédito para el hospital y, lo que es más grave, para las personas trabajadoras del mismo", señaló Francisco Menéndez, máximo responsable de Sicepa.

También el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) se pronunció ayer sobre el trasplante hepático del HUCA. Su secretario general, José Antonio Vidal, indicó que le constan "problemas de organización laboral" en el área de Cirugía General del HUCA que no se pueden vincular directamente con afecciones "sobre la calidad de los trasplantes". "Eso es un asunto puramente asistencial y no nos compete, nos excede", afirmó el doctor Vidal. Respecto a los trasplantes, indicó que "la responsabilidad sigue siendo asistencial y de los que dirigen el programa; si no tienen suficientes cirujanos, tendrán que revisarlo".

Vidal efectuó estas declaraciones tras una mantener una reunión con el líder de Izquierda Unida, Ovidio Zapico. El secretario general del SIMPA hizo hincapié en la "sintonía" entre ambos y en algunos aspectos abordados, como suprimir "la lacra" de los mil euros mensuales de exclusividad que se restan a los facultativos que compatibilizan sanidad pública y privada, "lo que equivale a hacerle un favor enorme a la implantación de sistemas privados empresariales". Vidal aportó el ejemplo de la especialidad de dermatología, donde por este motivo "nos estamos quedando sin especialistas, y eso es gravísimo para una comunidad como la nuestra".