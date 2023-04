"Con cualquier carrera de ciencias se puede ser astronauta". Lo aseguró esta mañana, en Oviedo, ante casi 1.600 estudiantes, Sara García Alonso, investigadora oncológica y primera mujer española candidata a ser astronauta, dentro de la VIII Semana de la Ciencia "Margarita Salas", organizada por LA NUEVA ESPAÑA. Aunque soñó muchas veces de niña con llegar a viajar al espacio, la joven leonesa decidió dar el gran paso el 16 de febrero de 2021 cuando leyó la siguiente noticia: "Europa busca mujeres astronautas para viajar a Marte". Cuando indagó más, la primera sorprendida, según contó, fue ella misma. "Yo pensaba que había ser astrofísica o ingeniera aeroespacial. Pero descubrí que cualquiera con una carrera STEM se podía presentar", explicó. Y ahí fue ella.

García, que trabaja en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) de Madrid y busca nuevos fármacos para luchar con el cáncer de pulmón, fue el pasado noviembre una de las 17 seleccionados por Agencia Espacial Europea (junto al también español Pablo Álvarez) para formar parte de la nueva generación de astronautas. El camino para llegar hasta aquí no fue fácil. El proceso de selección duró 18 meses y durante este tiempo tuvo que superar más de 80 test de todo tipo. Se presentaron casi 23.000 candidatos de toda Europa. "La primera fase fue la más dura. Empezó con un examen genérico de Matemáticas, Física e Inglés. Teníamos que resolver problemas físicos como los que tenéis en el instituto pero en 20 segundos y de memoria", explicó.

Durante su ponencia, Sara García insistió en que "no hay carreras rosas y azules ni asignaturas de chicos y de chicas"; son "multicolores". Para decidirse qué estudiar (hizo Biotecnología en León), la científica se hizo una pregunta: "¿Qué me motiva y qué me gusta". "No hay un camino perfecto, pero hay que dar el paso y ponerse una mochila con las herramientas necesarias para emprender ese camino", afirmó. En su caso, la mochila es "multicolor" y en ella lleva "valentía, amabilidad, aprendizaje, esfuerzo y pasión". "No me la veis, pero la llevo puesta", señaló. Y con ella ha llegado hasta aquí. Y mañana puede que hasta la Luna o Marte, cuando tenga una misión asignada.

"Se ha encontrado cáncer hasta en fósiles de dinosaurios"

El "sueño ideal" de Sara García Alonso, primera astronauta española en la historia e investigadora oncológica, sería fusionar sus dos profesiones y "descubrir fármacos en la Estación Espacial Internacional". Lo confesó ayer, con una apasionada y didáctica conferencia que maravilló al público, en la VIII Semana de la Ciencia "Margarita Salas", que organiza LA NUEVA ESPAÑA.

Esta leonesa, con cierto aire futurista en su melena de color fuego, pronunció en la sala del Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA su primera charla en Asturias desde que el pasado noviembre fue, junto al también leonés Pablo Álvarez, una de los 17 seleccionados –entre más de 23.000 candidatos– para formar parte del programa de la Agencia Espacial Europea (ESA). En su caso, como reservista. "Esto significa que dependo de que me asignen una misión", explicó, para iniciar su viaje al espacio. Pero hasta que eso ocurra, la doctora en Biología Molecular tiene otra gran misión en la Tierra: curar el cáncer de pulmón y de páncreas.

Pese a su juventud (33 años), Sara García es una investigadora de primer nivel. Una "gigante de la ciencia", como subrayó el coordinador de la Semana, Amador Menéndez, que se encargó de presentar a la ponente. Trabaja en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), en Madrid, y el pasado año logró un hito: producir, en el laboratorio y en grandes cantidades, una proteína (la RAF-1) clave para vencer el cáncer de pulmón, y desvelar su estructura molecular. Tras cuatro décadas de estudio y "sin avances", García ha dado un gran paso para crear nuevos fármacos. En la actualidad, busca "bolsillos" –así los llaman– entre proteínas en los que se puedan encajar medicamentos. "Tenemos localizado ya uno de estos bolsillos", señaló. Pero el reto es todavía mayúsculo.