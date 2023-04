El grave conflicto de derechos que denuncian los abogados asturianos por la huelga judicial

«No es necesario poner patas arriba el sistema judicial por unas remuneraciones», opinó ayer el decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Luis Albo, quien, sin dejar de mostrarse comprensivo con las peticiones de los funcionarios judiciales y los jueces, afirmó . «Primero está el derecho a la tutela judicial efectiva que el derecho de huelga». El propio Albo sufrió en sus carnes este martes la huelga: «Hoy mismo (por ayer) me han suspendido un juicio por segunda vez debido al paro de los funcionarios, pero es que la primera vez se suspendió por la huelga de letrados de la Administración de Justicia. Este asunto podría estar terminado. Nosotros no giramos la minuta hasta que no termina el trabajo. Por tanto, no estamos cobrando. Estas huelgas nos están perjudicando muchísimo».

Albo no dudó en reclamar mayores servicios mínimos, ya que los establecidos no están funcionando. «Hasta ahora, se estaban haciendo paros de diez de la mañana a una de la tarde, pero si tengo un juicio a las nueve y cuarto de la mañana, y se entiende que puede durar más de una hora, no se celebra. Y tampoco a partir de la una, porque nos podemos poner a las dos y media o las tres de la tarde. Un paro de tres horas se convierte al final en todo el día». El decano indicó que, sin duda, la jurisdicción más afectada es la penal, aunque también la social está sufriendo. En los juzgados pequeños, como los de Pravia o Tineo, afecta menos, pero en Oviedo, Gijón o Avilés es imposible actividad alguna con los servicios mínimos que se han establecido». Para el decano, «hay que invertir en Justicia y dar una justa remuneración, pero no es necesario poner patas arriba el sistema judicial». Y no olvidó las dudas que hay sobre si es posible que los jueces se pongan en huelga, como han anunciado para el próximo 16 de mayo: «El servicio público debería primar. Todos somos imprescindibles, desde los funcionarios a los jueces». Sin embargo, las huelgas de la Justicia «se están cebando tanto en los ciudadanos como en los profesionales, los abogados y los procuradores». Albo indicó que la profesión no está por la labor de que se recupere el parón abriendo los juzgados en agosto: «No puede ser a cambio de perder nuestra conciliación y el descanso de ese mes, no es admisible». Las huelgas están afectando a asuntos muy delicados. Sonia Arévalo Píriz, responsable de la Comisión de Familia del Colegio de Oviedo, puso un ejemplo: «Hay un padre que abona la pensión de alimentos a su hija mayor de edad que ha acabado sus estudios y trabaja desde octubre de 2022. Presentó demanda para extinguir esa pensión y ya en dos ocasiones se ha suspendido el juicio. Y probablemente habrá una tercera suspensión. ¿Quién asume el perjuicio que sufre? Mientras no se declare la extinción de la pensión tiene que seguir abonándola». Según esta letrada, «evidentemente, los conflictos familiares no han desaparecido por la huelga, pero el perjuicio y el desgaste que causa esa huelga en situaciones tan sensibles resulta incalculable». Los funcionarios redoblan el pulso con el Gobierno y acuerdan siete días de paro general

«Debemos intensificar las movilizaciones», indican los cuatro sindicatos convocantes de la huelga de funcionarios judiciales, CSIF, UGT, CC OO y STAJ, que han aprobado para las primeras tres semanas de mayo un total de siete jornadas de huelga general. El miércoles de la semana que viene, el día 4, será la primera, con una concentración además ante el Ministerio en Madrid. A la semana siguiente, los paros serán los días 9, 10 y 11 de mayo (de martes a jueves). Y a la siguiente, los días 16, 17 y 18. Se han suspendido los paros parciales de tres horas que venían realizando. En Oviedo, Gijón y Avilés se celebraron asambleas en la mañana de ayer para someter el calendario de movilizaciones a la opinión de los empleados públicos. Los funcionarios asturianos, un 84 por ciento de los cuales siguieron el paro de ayer, apoyaron el endurecimiento de la huelga. Para este miércoles está prevista una concentración en Avilés. Los sindicatos dicen que «el Ministerio de Justicia sigue faltando el respeto al conjunto de los funcionarios», y piden la dimisión de la ministra Llop después de que se fuese a la Feria de Abril en plena huelga.