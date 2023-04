La última lección en las aulas del catedrático fue la primera para la vida de la veintena larga de alumnos que asistieron a la clase final.

«Cuando acabéis los estudios mi recomendación para el futuro es que no os obsesionéis por ser magistrados, notarios, registradores de la propiedad... Me gustaría destacar lo que decía un ingeniero español, al que llamaron Superlópez: todas las piezas son importantes. Un ejemplo. En la sabana africana, al amanecer, las gacelas están ya en movimiento bien temprano para no ser devoradas por los guepardos. Y éstos también se ponen en movimiento al amanecer porque si no, no comen. Lo importante en esto no son las gacelas ni los guepardos. Sino estar corriendo cuando sale el sol. La clave es la actitud, emprender siempre... Y en última instancia, ser feliz».

Así cerró este martes 25 de abril, poco antes de las diez y media de la mañana, su última clase el catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Francisco Bastida (La Estrada, Pontevedra, 1951). Lo hizo en el aula 300 del edificio Martínez Marina de la Facultad de Derecho, en el campus del Cristo. Le quedó en plan «charleta de abuelete», como bromeó, algo emocionado, el profesor, quien por supuesto ha perdido la cuenta de las muchas lecciones que ha impartido –primero en Barcelona y luego en Oviedo, donde recaló en 1978– y del número de alumnos que con él han aprendido de leyes. «Muchísimos». Los últimos que ha tenido le obsequiaron con un sonoro aplauso.

Su primera clase, la de un joven veinteañero recién licenciado que apenas sacaba un puñado de años a su auditorio, fue de Teoría del Estado. La última, ya convertido en un reputado catedrático con una destacada trayectoria profesional a sus espaldas –recién llegado a Oviedo participó en la elaboración del Estatuto de Autonomía, integró la Comisión Mixta de Transferencias y formó parte del Consejo Consultivo, entre otros menesteres– versó sobre Derecho a la Educación, la optativa de Derechos Fundamentales para los alumnos de tercer curso.

No usó la tradicional tiza en esta ocasión, aunque asegura que no la ha llegado a desterrar en todos estos años para recalcar en el encerado aquellas cuestiones importantes. Echó Bastida mano del proyector para desgranar durante poco más de una hora –la clase empezó puntual a las 9– todos los aspectos del derecho a la educación que se recoge en la Constitución Española, para ser exactos en el artículo 27, el «más largo y bastante complejo» por las «muchas cuestiones» que aborda.

Es una materia de gran actualidad, aunque pueda parecer lo contrario, en constante reelaboración debido a las muchas –algunas polémicas y famosas– sentencias que emite el alto tribunal. Ahí están, por ejemplo, las referidas a la cuestión planteada en Cataluña sobre el uso del castellano y del catalán en las aulas, o a la segregación de sexos en los colegios que cuestiona la denominada ley Celaá. Todo ello ha obligado a Francisco Bastida a actualizar los apuntes hasta el punto de que en su última lección se ha quedado sin numerar el último fallo del Constitucional respecto a la financiación de los colegios que separan en las aulas a alumnos y alumnas. «Me vais a perdonar, pero no ha sido publicada aún», justificó a los estudiantes.

Mucho han cambiado las cosas en las aulas universitarias españolas desde finales de los años 70 hasta bien entrado ya el siglo XXI. El práctico, pero quizás impersonal, correo electrónico ha sustituido a aquellos encuentros cara a cara con el profesor, en su despacho, para resolver dudas y cuestiones. Sobre los pupitres donde antaño había libretas y lápices, hay hoy fundamentalmente ordenadores en los que los alumnos toman los apuntes necesarios para afrontar la evaluación continua.

Aparte de las clases, incluye desarrollar cuatro casos prácticos y participar en un «PechaKucha», introducido por Francisco Bastida en el plan de estudios ovetense y de lo que se siente orgulloso. Es un formato especial de presentaciones, diseñado en Japón, con ciertas limitaciones. En el caso de los alumnos de Derecho deben éstos defender un tema en un determinado tiempo y con un número máximo de diapositivas. «Creo que para ellos es muy útil y práctico, les hace ponerse en el lugar del profesor y eso estimula».

Por supuesto, tendrán los estudiantes el temido examen final –en eso no han cambiado las cosas– dentro de unos días. «La tradición era dar un aprobado general al despedirse, pero eso hoy sería como poco prevaricación, así que lo que prometo es que será un cuestionario liviano», apuntó con humor el profesor.

Y abordó la inevitable despedida: «Me jubilé en 2021, pero pedí una de las dos plazas de emeritaje y esto llega a su fin tras 49 años de docencia. Así que hoy es un día especial para mí. Es mi última clase... Pero bueno, nos veremos en el examen».