Todo lo que debes saber para solicitar plaza en un grado universitario en Asturias: estos son los plazos

FASE C

(EBAU superada en julio 2023, estudiantes con título de Técnico Superior de F.P. (CFGS) o equivalente que hayan finalizado sus estudios en la convocatoria extraordinaria, estudiantes de Fase A que no se preinscribieron en la Convocatoria Ordinaria (Fase A) excepto titulados universitarios y mayores de 25, 40 y 45 años

(*) QUIEN NO OBTENGA PLAZA O, HABIÉNDOLA OBTENIDO, NO SE MATRICULE EN EL ESTUDIO ADJUDICADO, DEBERÁ CONFIRMAR QUE DESEA CONTINUAR EN LAS LISTAS DE ESPERA. LA NO REALIZACIÓN DE ESTE TRÁMITE EN EL PLAZO ESTABLECIDO SE ENTENDERÁ COMO RENUNCIA (IMPLICARÁ EL DESISTIMIENTO DE LA SOLICITUD DE PLAZA EN TODAS LAS ADJUDICACIONES POSTERIORES)

(1) Este plazo se ampliará hasta el 31 de julio, según Acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria, para:



a) Quienes se encuentren en posesión de título de Bachillerato Europeo o del Diploma de Bachillerato Internacional. Las solicitudes posteriores al 30 de junio deberán presentarse en PAPEL (en los Registros Universitarios o por los medios legal o reglamentariamente establecidos).

b) Quienes estén en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller, homologados o declarados equivalentes, procedentes de sistemas educativos extranjeros (artículo 9, apartados 1b), 2b) y 2c) del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado [BOE de 7 de junio de 2014]. Las solicitudes posteriores al 30 de junio deberán presentarse en PAPEL (en los Registros Universitarios o por los medios legal o reglamentariamente establecidos).

(2) Además de solicitar plaza en los dos estudios, deberán solicitar la simultaneidad a través del servicio online de solicitudes de la Universidad de Oviedo.