El Ejecutivo regional de Cantabria, a través de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, quiere suspender la pesca fluvial a causa del bajo caudal de los ríos de la comunidad. La propuesta se llevó este miércoles al Consejo Regional de Pesca Continental en una reunión extraordinaria presidida por el consejero Guillermo Blanco.

"La decisión es una auténtica chapuza, pues no se hace un estudio por cuenca. Y en el caso de realizar un cierre, debería hacerse parcial porque todos los ríos no se encuentran igual de caudal tras las últimas lluvias y la previsión a pocos días vista de tenerlas", señalan en la Federación Cántabra de Pesca. "El causante de esta decisión puede ser la ausencia de salmones y sobre todo de no haber obtenido a fecha de hoy el mediático campanu, pero en los ríos de Cantabria aparte de salmones también existen truchas y muchos pescadores disfrutan de esa pesca la cual parece que no pinta nada", añaden.

El organismo pide al gobierno cántabro que "recapacite" porque "los niveles no son tan críticos como los pintan. Nada que no se haya visto en otras temporadas Si el problema es la ausencia de salmones. busquen soluciones".

En Asturias, los aficionados esperan –nunca mejor dicho– al agua de mayo, es decir, que llueva para mejorar el caudal y que empiecen las capturas. Admiten que se ven pocos salmones y con el nivel actual de agua pican "peor". De momento, capturas, muy pocas.