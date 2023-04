Molinero del siglo XXI en Pravia

David Menéndez, vecino de Agones (Pravia), habla con enorme pasión y cariño sobre el oficio de la molienda y el molino que compró y fue restaurando durante 14 años en el barrio de Retuerta, donde vive. "Yo vivo al lado del molino. Antes de perder el trabajo que tenía, ya lo compré. Mientras estaba trabajando, los ratos libres los dedicaba por completo a restaurar el molino y luego, cuando ya me quedé sin él, me dediqué a sacarlo adelante a tiempo completo y ponerlo en pleno funcionamiento para dedicarme a un oficio por el que siempre me sentí atraído", dice este molinero del siglo XXI.

En ello influyó sin duda lo que su madre le contaba, cuando bajaba a moler al molino del pueblo, y tener también la amistad, la ayuda y el asesoramiento de un profesional de la molienda, el praviano Luis Fernández, "molinero toda su vida", explica el emprendedor rural.

Mérito tiene, y mucho, el empeño de este praviano al recuperar con sus ahorros y sus manos un edificio histórico como este: "El molino de Retuerta es una antigüedad de más de 300 años. Perteneció a la familia de Gaspar Melchor de Jovellanos, concretamente a Gertrudis, su hermana política". Y recuerda que, junto con el molino, compró la finca en la que se encuentra. "Tengo plantados manzanos de sidra, con manzana asturiana DOP; ahora estoy también plantando castaños en una escombrera que recuperé y planté 150 y acabo de sembrar maíz ecológico asturiano. También tengo cerdos asturceltas, ovejas, cabras bermeyas; pitas, ocas, conejos. En fin, aprovechando cuanto la tierra proporciona y trabajándola todo lo que puedo, al tiempo de dedicarme a mi oficio de molinero", describe.

Él, contento con sus primeros meses como molinero, señala, sin embargo, que no ha sido todo un camino de rosas, como explica: "Emprender en el medio rural no es nada fácil, al menos en mi caso. Hay que pelear mucho por salir adelante cada día y yo no he contado con ningún tipo de ayuda. No es cuestión de burocracia solo, que también hay mucha, pero es que además te ponen trabas. Vale que no te ayuden, aunque pienso que las administraciones deberían de apoyar de alguna forma a los que recuperamos construcciones etnográficas como esta y además con su función original, pero que tampoco te pongan trabas como a mí me está sucediendo con el Ayuntamiento", explica.

Con el nombre de "Molinos de Retuerta" comercializa, todo en ecológico, harina de maíz, de maíz torrada, de maíz sin gluten y también de harina de escanda. Para este profesional es más importante la calidad que la cantidad. "Tengo un molino aparte para moler harina de maíz sin gluten, para celiacos, y en breve incorporaré también la harina de trigo a mis productos, que forman parte de Alimentos del Paraíso", recuerda.

La producción la hace a demanda, como él mismo explica: "Hay semanas que muelo un día sí y el otro también, y en ocasiones paso dos días sin moler". Luego, por otro lado, también está la producción que vende y distribuye él mismo por diferentes puntos de Asturias. "En Oviedo, por ejemplo y entre otros lugares, está en venta en Crivencar-Tierra Astur", añade. También está presente en las redes sociales, además de contar con página web, donde se puede conocer más a fondo, tanto sus harinas, como su historia personal por rehabilitar y revivir esta joya etnográfica.

Aunque los inicios son duros, afirma sentirse satisfecho. "A la gente le está gustando el producto y es una alegría muy grande, me echa pa’lante y me anima a continuar. Soy un enamorado de esta profesión, de este lugar, de este molino y voy a luchar por que siga siendo mi modo de vida", enfatiza este praviano que espera, con ilusión, tener suerte y poder presentar por primera vez su producto en la Feria de la Ascensión, en Oviedo.