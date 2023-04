CTIC lleva trabajando por la modernización y el impulso de la transformación digitalización en Asturias en todos los ámbitos desde hace ya 20 años. Han desarrollado tecnologías y herramientas innovadoras, y llevado a cabo proyectos de innovación social, empresarial y territorial que han contribuido significativamente al desarrollo social y económico de nuestra región.

Durante estos últimos 2 años han contado, para seguir apoyando la transformación digital de las pymes y autónomos de nuestra región, con el paraguas del Programa ACELERA PYME de Red.es (entidad adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital), que cuenta con financiación de la Unión Europea (Fondos FEDER y NextGenerationEU).

CTIC, en el marco de este Programa, ha logrado poner en marcha dos Oficinas Acelera Pyme en Asturias. La primera Oficina Acelera Pyme de Asturias (a la que luego se sumaron otras tres oficinas promovidas por otras entidades asturianas), cuya programación finaliza ahora, y una segunda Oficina Acelera Pyme focalizada en el ámbito Rural, cuya actividad se extenderá hasta mediados del 2024, y que les ha permitido ampliar el equipo humano y los puntos de atención presencial para acercarse a las empresas que más dificultades y menos ayudas tienen en su proceso de digitalización: las que realizan su actividad desde entornos rurales.

Un equipo humano con 20 años de experiencia en el apoyo a la digitalización de las empresas asturianas

El equipo de personas que ha acompañado y continuará acompañando a las empresas desde la Oficina Acelera pyme CTIC RuralTech cuenta con una trayectoria y experiencia de 20 años asesorado y acompañado a empresas de todos los sectores y tamaños en su proceso digitalización, tanto en programas regionales como en proyectos de ámbito nacional e internacional. No en vano, Asturias ha sido pionera en su modelo de acompañamiento tecnológico a empresas, que ya en 2006 obtenía un reconocimiento nacional como mejor iniciativa de fomento del desarrollo de la Sociedad de la Información, el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la reducción de la brecha digital en España en el ámbito empresarial.

Durante este tiempo, el equipo ha acumulado conocimiento y capacidades para acercarse a la empresa, que han sido el factor determinante para superar ampliamente los objetivos de impacto que se habían planteado, sin sacrificar para ello ni un ápice de calidad, como demuestran los resultados cualitativos que se reflejan en el estudio independiente realizado por la empresa INVESMARK.

Asesoramiento personalizado y divulgación tecnológica: los dos pilares de la Oficina Acelera pyme de CTIC

El asesoramiento, previa cita, permite a la empresa trasladarles sus inquietudes, dudas, necesidades o preguntas durante una sesión de trabajo privada. Ésta puede realizarse de manera presencial en cualquiera de los 14 puntos de atención que tienen distribuidos por toda Asturias, o bien de manera remota, a través de videoconferencia, llamada telefónica, videollamada de WhatsApp, o incluso, para cuestiones más sencillas, correo electrónico. Se adaptan al canal de comunicación que más cómodo le resulte a la persona que demanda su apoyo. La sesión de trabajo tiene una duración variable, en función de la complejidad del tema que se trate, aunque la media está en torno a una hora. Y en muchos casos, tienen como consecuencia una segunda, o una tercera cita para seguir evolucionando o profundizando en los temas tratados.

Con este servicio y desde la primera de las Oficinas Acelera Pyme puestas en marcha por CTIC, han podido ayudar a 666 empresas diferentes, realizando más de 1.700 servicios de asesoramiento.

Según los resultados que arroja la evaluación independiente realizada, el 90% de las personas que han recibido este servicio se lo recomendaría a otra empresa similar a la suya. Sin duda esto está directamente correlacionado con el que es el aspecto mejor valorado: la atención y el trato recibido por su parte.

Este asesoramiento individual se ve complementado con la extensa programación de actividades colectivas realizada, que ha dado lugar a la celebración de 102 jornadas de divulgación tecnológica, con la participación de 2.800 personas. En estas jornadas grupales han abordado todo tipo de temáticas relacionadas con la digitalización de las pymes: desde temas relacionados con el marketing digital, a las herramientas de gestión, pasando por la ciberseguridad, la comunicación, o Business Intelligence, entre otros. La mayoría de ellas, se han emitido en streaming, para que así pudieran participar en ellas, el mayor número posible de personas interesadas en las temáticas tratadas.

La atención recibida y profesionalidad de su equipo, seguido de la claridad de las explicaciones, son los aspectos mejor valorados en estas actividades colectivas.

Las ayudas económicas: el Kit Digital

El Programa Acelera Pyme de Red.es, además de financiar las más de 140 Oficinas Acelera Pyme diseminadas por toda España, pone a disposición de las pymes unas ayudas económicas para la implantación de soluciones digitales, el Kit Digital, con cuantías que van de los 2.000 a los 12.000 €, en función del tamaño de la empresa.

Han sido 23 las jornadas divulgativas realizadas para difundir estas ayudas y las tecnologías a las que se puede acceder con las mismas, y en torno a 500 las consultas y asesoramientos acerca de estas ayudas que han atendido desde la Oficina Acelera Pyme.

La convocatoria aún estará abierta hasta diciembre de 2024, por lo que, desde la Oficina Acelera Pyme Rural que continúa su andadura, seguirán a disposición de todas aquellas pymes y autónomos que quieran saber más sobre ellas, o que necesiten de su apoyo para solicitarla y seleccionar la solución más adecuada a sus necesidades.

Una red de agentes y colaboradores distribuida por todo el territorio regional.

Los resultados alcanzados no habrían sido posibles si, desde el inicio, no hubieran contado con el apoyo y la colaboración de los 98 agentes territoriales, ayuntamientos, asociaciones empresariales, organizaciones territoriales, grupos de desarrollo rural, y otras entidades que apoyan a las empresas desde todos los ámbitos- que les han dado su confianza y apoyado para lograr la máxima capilarización de nuestros servicios.

Desde CTIC siempre han creído que las empresas merecen el mejor servicio que puedan proporcionarles, y que, para ello, la cooperación, la suma de esfuerzos, de conocimientos y de recursos es, sin duda, la mejor de las estrategias.

Por esto quieren enviar desde aquí un mensaje de agradecimiento a todas las entidades que les han apoyado en este proyecto, y que les siguen apoyando en la Oficina Acelera Pyme Rural, poniéndose a su entera disposición para seguir colaborando y trabajando juntos.

TESTIMONIOS

Cristina Fernández. Lalita Estudio joyería artesanal (Llanes)

"Mi experiencia con la Oficina Acelera Pyme de CTIC es muy satisfactoria. Son personas siempre dispuestas a ayudarte y enseñarte las herramientas que necesitas para que tu negocio o emprendimiento eche a andar y evolucione. Profesionales cercanos y con amplios conocimientos y experiencia en los temas por los que suelo ir a consultar, además siempre encuentran un hueco para atenderte. Es un privilegio contar con esta oficina en Llanes, no sólo por la gran ayuda que nos prestan, sino sobre todo porque en los entornos rurales no tenemos muchas ayudas de apoyo al emprendedor".

Begoña González Payo. Arándanos y Manzanas de Muñó (Siero)

"Conocí la Oficina Acelera Pyme de CTIC a través de una jornada divulgativa que realizaron en Vegadeo sobre ‘Google Hotels’. Me puse en contacto con ellos y les comenté mis necesidades y desde entonces, me ayudaron, analizaron mi situación y me propusieron una serie de recomendaciones que fuimos avanzando a través de reuniones periódicas online. Se adaptaron a mis horarios, es todo muy fácil, la verdad. Me da tranquilidad disponer del acompañamiento de técnicos en digitalización, con los que el trato es muy cercano y familiar, les puedo plantear cualquier duda tecnológica. Y además si surgen ayudas, que las pymes podamos aprovechar, como Kit Digital, nos informan y orientan de cómo solicitarlas".

Andrea Arango Díaz. Apartamentos Rurales Casa Tía Vicenta

"La ayuda que nos ofrecen es muy importante para las personas que no tenemos conocimiento de todas las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Nos asesoran sobre cuál es la mejor opción en cada caso, en cada necesidad y lo hacen desde la cercanía. En mi caso concreto, me he puesto en contacto varias veces con la oficina de Tineo para que me ayudasen a mejorar mi web, para que me recomendasen qué equipamiento era más adecuado para mis necesidades y para realizar consultas puntuales sobre algunos temas de los que ellos tienen más conocimiento, por ser temas técnicos, que a las pequeñas empresas se nos escapan. Espero poder seguir contando con ellos en el futuro".

Elia Frías. Globalpsique (Luarca)

"Para mí, tener el apoyo y la cercanía de personas con competencias digitales a las que poder consultar, en confianza, cualquier duda u orientación tecnológica que me ayude a cubrir algunas de las necesidades de mi empresa es una ventaja que las pymes, especialmente en zona rural, no debemos desaprovechar".