«Como investigadora, me apasionan los avances que se están produciendo en Inteligencia Artificial, pero como persona, me preocupan». Más clara no pudo ser ayer Verónica Bolón, investigadora de la Universidad de La Coruña, en la tercera ponencia de la VIII Semana de la Ciencia «Margarita Salas», organizada por LA NUEVA ESPAÑA.

Bolón, que ingresó la semana pasada en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, abarrotó la sala del Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA para hablar de una de las grandes revoluciones del momento: la Inteligencia Artificial (IA). Pese a que no es una tecnología nueva –tiene su origen a mediados del siglo pasado–, es ahora cuando parece que sistemas como ChatGPT «hacen magia. «Solo estamos en la punta del iceberg. En los próximos meses, años, esto va a avanzar mucho más», avisó. Por eso, es «verdaramente urgente regular»: «La Inteligencia Artificial puede ser muy buena, pero también muy mala. Y no podemos permitir que se utilice para algo malo». La profesora de la Facultad de Informativa de la Universidad de La Coruña fue presentada por una eminencia de las matemáticas, que además es asturiano: Juan Luis Vázquez, catedrático jubilado de Matemática Aplicada de la Autónoma de Madrid. Durante su charla, Verónica Bolón no ocultó su preocupación por el poder que están exhibiendo los gigantes tecnológicos con la Inteligencia Artificial. «Y encima son personas que no hemos elegido democráticamente. Lanzan sistemas y vamos todos como borregos detrás. Sistema que, por cierto, son gratuitos, pero que estamos pagando caro», reflexionó. Y más caro lo pagaremos si no se regula a tiempo. «Entiendo que las leyes siempre van por detrás, pero tenemos un problema muy grande. Sería impensable que un medicamento saliese al mercado sin haber pasado unos controles. Sin embargo, en Inteligencia Artificial están soltando los desarrollos y nosotros hacemos de cobayas», avisó. Verónica Bolón admitió que la primera vez que utilizó ChatGPT le «impresionó». Ni ella misma, una científica en la primera línea de la IA en España, se esperaba que «algo así pudiese salir ya». Salió a finales del año pasado y hace solo un mes se lanzó una versión mejorada, ChatGPT4, que es «realmente impresionante». Produce imágenes, es capaz de razonar y hasta capta la ironía. «Muchas de las características inherentes al ser humano ya las tiene la Inteligencia Artificial. Es el caso de la mentira. Una empresa ha demostrado que puede mentir y lo curioso de todo ello es que sus desarrolladores no le dijeron que tenía que mentir para ganar una partida de póquer, sino que la máquina entendió que, para vencer en el juego, tenía que ir de farol». Un avance tan fascinante como inquietante. Urge regular. Lo dicen voces expertas del mundo entero. Italia, por ejemplo, ha bloqueado el uso de ChatGPT por incumplir la normativa de protección de datos. Es decir, se empiezan a dar pasos. En este sentido, y a raíz de la reciente petición que lanzaron más de mil investigadores y empresarios de todo el mundo –entre ellos, el dueño de Tesla y Twitter, Elon Musk– de frenar la investigación en Inteligencia Artificial durante seis meses, Bolón cree que esa no es la solución. «No se pueden poner puertas al campo. Si esto ha servido para que la sociedad sea consciente del problema, me parece bien. Pero no se puede parar la investigación», insistió. La amenaza de empleos Ella es la primera que utiliza ChatGPT. De hecho, confesó que hasta le escribe los discursos. ¿Corremos el riesgo de que la Inteligencia Artificial nos vuelva inútiles o prescindibles? La ingeniera informática gallega prefiere pensar que algo parecido tuvo que pasar cuando apareció la calculadora, aunque la revolución que está en marcha es aún de dimensiones desconocidas. Y esto enlaza con la posible pérdida de puestos de trabajo. «Ha pasado siempre. La particularidad de esta revolución industrial es que las que están amenazadas no son profesiones manuales, sino cualificadas: programadores, periodistas, asistentes legales, maestros...», dijo. Pero, Bolón es optimista: «La Inteligencia Artificial puede ser una herramienta muy buena para la sociedad». Aparte de regulación, la IA tiene muchos más retos por delante. Por enumerar algunos, «se necesitan algoritmos robustos y transparentes, eliminar los sesgos –que por otra parte vienen de los propios sesgos humanos, ya que la Inteligencia Artificial bebe de los datos que producimos–, y reducir su contaminación». «Esta tecnología se utiliza para resolver algunos problemas del cambio climático, pero a la vez es parte del problema. No me quiero ni imaginar lo que consume ChatGPT, tiene que ser una brutalidad», comentó. Bolón trabaja precisamente para resolverlo. Su objetivo es crear «algoritmos verdes», que en vez de trabajar con 64 bits, lo haga con 16 o la mitad, siendo igual de eficaces. «Eso abre la puerta a poder utilizar Inteligencia Artificial en dispositivos pequeños del internet de las cosas», afirmó. La Inteligencia Artificial es presente, ya no es futuro y «ha venido para quedarse», subrayó la experta. En verdad, llevábamos tiempo utilizándola sin ser conscientes: desde el asistente Siri o la aspiradora Rumba hasta los relojes inteligentes. Y esto solo es el principio. Juan Luis Vázquez: «Se destruirán algunos trabajos y se crearán otros»

El matemático asturiano Juan Luis Vázquez, que ejerció de presentador en la conferencia de ayer, compartió con la ponente, Verónica Bolón, su preocupación por la dimensión que está tomando la Inteligencia Artificial en el mundo. «No sabemos aún el monstruo que tenemos por delante. Pero puede ser un monstruo amigable. La cosa es seria», expresó. A preguntas del público, que estuvo muy animado, Vázquez dijo que la lista de profesiones que están amenazas por la IA es todavía «prematura» y mandó un mensaje de calma: «Se destruirán algunos y se crearán otros». Sobre la moratoria de seis meses que plantearon días atrás más de mil expertos y empresarios del mundo, el catedrático coincidió con Bolón en señalar que «es difícil pensar que el barco se vaya a parar». Vázquez repasó la trayectoria de Bolón y destacó, como muestra de su envergadura como científica, su ingreso como académica numeraria, el pasado día 21, en la Real Academia de Ciencias Exactas, de la que solo forman parte los grandes.