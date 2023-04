Cada vez son más las personas que acuden a las redes de reseñas de establecimientos hosteleros antes de decidirse por probar un local nuevo. Sin embargo, esto suele ser un arma de doble filo, ya que los hosteleros se quejan muchas veces de que es más sencillo quejarse cuando no nos ha gustado el servicio que escribir un comentario positivo. Y a veces, estos comentarios negativos son tan hirientes, que obligan al hostelero a contestar al cliente a través de la misma red e, incluso, lanzarle un buen zasca.

Y es que las reseñas y comentarios en Internet se han convertido en una consulta habitual de los clientes para saber dónde ir. Muchas aplicaciones como Tripadvisor permiten crear un ranking de clasificación según varios factores: mejor valorados, cercanía… Pero no solo es importante el orden de aparición; importa también el número de comentarios en cada establecimiento.

En Google, la cosa es más sencilla. Los interesados pueden buscar el restaurante al que quieran acudir para encontrar su ubicación, horario, número de contacto, carta y precios o, en su defecto, las preguntas y opiniones de otros comensales previos. Las reseñas, además, miden la calidad del servicio y la comida, entre otros, con estrellas, las que se puede añadir un comentario opcional.

Y esto fue lo que ocurrió con un conocido establecimiento asturiano en el que una clienta escribió una reseña malísima asegurando que fue "horrible" y que los camareros "no se preocuparon de nosotros en ningún momento". Sin embargo, el propio hostelero contestó que "aguantamos su malestar hasta las dos y media de la mañana" con lo que tan mal no estarían en el establecimiento.

Reseña

La clienta aseguró en su reseña que "había que estar persiguiendo a los camareros incluso para que nos trajeran más agua", y que después de recibir los entrantes "estuvimos casi dos horas esperando por el resto de la comida, que acabaron trayendo a las doce y media de la noche". Acabó su reseña asegurando que no les había parecido barato, "un absoluto timo".

Por su parte, el hostelero admitió que tardaron en sacarles "el pollo, las costillas y los criollos, que salieron a la vez". Pero es que antes de eso les habían sacado "siete variedades de platos". También les desmiente que los camareros no estuvieran pendientes, "eso sabe usted que no es verdad". Y que a la hora de marcharse del establecimiento "no se les puso ninguna pega y aguantamos su malestar, todos esos camareros que no estaban pendientes, hasta las dos y media de la mañana".