Asturias aguarda por las lluvias de mayo mientras Cantabria suspende la pesca

La temporada de pesca del salmón está en el alambre. En Asturias solo se cuentan cuatro capturas en lo que va de campaña, mientras que la vecina comunidad de Cantabria acordaba ayer la suspensión temporal de la pesca en cuatro tramos de los ríos Asón, Pas, Nansa y Deva, a causa del estiaje que presentan a estas alturas del año. "Hay caudales con una bajada media del 47 por ciento con respecto a la línea histórica de los últimos años", señalan desde el Gobierno de Miguel Ángel Revilla.

La suspensión afecta también a la pesca de la trucha. Como muestra de la situación de los ríos cántabros, el Gobierno de Revilla tuvo que adelantar los rescates y trasvases de peces que habitualmente comienzan en torno a julio debido al descenso del caudal. "Este año, desde finales de marzo, agentes del Medio Natural y bomberos forestales han rescatado y trasvasado a zonas con más caudal, próximas la desembocadura, 1.818 peces, de los que 1.404 eran esquines y 359 truchas jóvenes", puntualizan.

En Asturias, los ribereños confían en que las lluvias que se esperan en mayo rompan la tendencia y así poder probar fortuna. "Se ve muy poco, pero vedarlo no es solución. Si no llueve es igual vedar que no. Además, si entran salmones pican peor. Y a mediados de mayo, aunque este el río así, con el nivel de agua que hay tienen que empezar a entrar", comentaba ayer un ribereño del Sella, transcurridas 27 jornadas desde la apertura de la campaña salmonera, con tan sólo cuatro ejemplares precintados, entre ellos los campanos de las cuencas del Sella, Narcea y Cares-Deva. Este último fue capturado el miércoles en el coto Jaces por el cántabro Juan Carlos Lamadrid Quintana, de Unquera. El ejemplar pesó 4,7 kilos, con 74 centímetros de longitud.

Ribereños y forasteros aguardan en próximas fechas cambios meteorológicos y que la lluvia haga acto de presencia en los ríos asturianos para probar fortuna en aguas continentales en la pesca tradicional –con muerte– al salmón. "No hay (salmones) porque es pronto y porque falta agua. Si no llueve no pueden subir, ni aquí, ni en Alaska", sentenciaba otro pescador del Sella.