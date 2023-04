El Consejo Escolar, el mayor órgano de participación social en el ámbito educativo, tumbó este miércoles el nuevo plan bilingüe de la Consejería de Lydia Espina. Aunque el rechazo no impide al Principado seguir adelante con su propuesta, al ser el Consejo Escolar un órgano de carácter consultivo, sí que se trata, según los sindicatos docentes, de una situación extraordinaria. Muy pocas veces el Pleno de este ente vota en contra de las resoluciones del Gobierno. Ya el pasado mes de marzo la Mesa de Personal Docente se opuso a los nuevos programas "HabLE", que llegan para sustituir los actuales planes de enseñanza bilingüe, en vigor desde el año 2004.

Tras la votación del Consejo Escolar, la Consejería de Educación recuerda que la resolución está "en tramitación" y asegura que analizará "las propuestas de mejora que surjan tanto en el seno del Consejo Escolar como las alegaciones del proceso de información pública". "Se estudiarán todas las aportaciones", insisten, ya que el objetivo es "mejorar" el actual modelo bilingüe. Los programas "HabLE", que constan de tres niveles, incluyen, entre otras novedades, más asignaturas en inglés (o francés o alemán), eleva la exigencia de idiomas del profesorado de un B2 a un C1 (avanzado) e incorporan pruebas de certificación para alumnos al finalizar cada etapa.

El Consejo Escolar lo componen, entre otros, profesores de ambas redes, padres de alumnos, representantes de los estudiantes, personal de administración y servicios, la Federación Asturiana de Concejos, la Universidad... El sindicato CC OO es de los más críticos y, de hecho, llevó al Pleno del miércoles varias alegaciones. "Consideramos que el plan bilingüe, tal y como está configurado, es similar al de Madrid, donde ya se ha demostrado que tiene efectos segregadores y, además, se baja el rendimiento del estudiante en las materias no lingüísticas. Es decir, aprenden menos en las asignaturas que estudian en inglés", manifestó Borja Llorente, que sostiene, que a la vista de lo sucedido en el Consejo Escolar, el Principado debería "darle una vuelta" a su plan. ANPE también rechaza los programas "HabLE" y denuncia que la Administración descarga todo el peso "sobre los profesores", que tendrá que formarse "fuera de su horario y sin retribución extra".

Las familias también están en contra. Gema Valdés, al frente de la FAPA "Miguel Virgós", denuncia que el proyecto no se hiciese "con tiempo para debatirlo" con toda la comunidad educativa. Además de eso, opina, "no hay claridad en las competencias ni en los criterios profesionales del profesorado, no entendemos por qué tiene que haber distintos niveles en un programa bilingüe, y falta hacer una evaluación seria sobre cómo estaba funcionando el plan que se puso en marcha en 2004". Ese análisis, remarca Valdés, "podría a lo mejor mostrar las verdaderas carencias del sistema y sus puntos fuertes".