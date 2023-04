Fomentar el espíritu empresarial en alumnos de Letras, la estrategia para romper un tabú

Emprendimiento y humanidades son términos que, a priori, no casan, un tabú. La Universidad de Oviedo, consciente de ello, celebró ayer en la Facultad de Filosofía y Letras unas jornadas enfocadas a acercar el arte de emprender a los estudiantes de Letras. José Antonio Gómez, decano de la Facultad, defiende la necesidad de organizar actos de este tipo precisamente por su apariencia antinatural. "Éste no es un campo popular entre los humanistas, está claro, y por eso hay que trabajar en ello para que el emprendimiento forme parte de las estrategias de nuestros estudiantes, menos avezados en esta faceta que sus homólogos de ciencia", reconoce Gómez, optimista acerca de cultivar la cultura del emprendimiento entre los alumnos humanísticos porque ambas disciplinas "tienen en común que persiguen comprender el comportamiento de las personas". "Los estudios humanísticos –prosigue– proporcionan competencias específicas y transversales muy valoradas en el nuevo mercado laboral". A su juicio, emprender "no es solo cuestión de habilidades técnicas sobre finanzas o marketing", sino que también guarda relación con aspectos propios del humanismo como la cultura. Es por ello, concluye, que las dotes humanísticas suponen "una herramienta valiosa" para poner en marcha empresas innovadoras y sostenibles.

Uno de los alumnos concurrentes a las jornadas, Alejandro Vega, observa en ellas "una buena oportunidad para conocer diferentes iniciativas empresariales", y está "convencido" de que "se pueden crear nuevos proyectos relacionados con la geografía", que es la carrera que estudia. Aunque admite con resignación que "a la gente de letras le cuesta más emprender". Una postura de la que disiente Salvador Beato, vicedecano de Prácticas Externas y Relaciones con la Empresa de la Facultad de Filosofía y Letras. "Los alumnos de humanidades –opina– tienen ganas de generar y poner en marcha las ideas que tienen". Beato encuentra en las ONG y en las demás asociaciones sin ánimo de lucro un espacio fértil para que los humanistas desarrollen lo que califica como emprendimiento social, una rama "cada vez más necesaria en un mundo con tantas desigualdades". Julio Manuel González Zapico, director general de Comercio, Emprendedores y Economía Social del Principado, comparte la visión de Beato: "Los humanistas pueden contribuir a construir un mundo mejor desde la empresa", al tiempo que celebra el "gran esfuerzo" llevado a cabo por la Universidad para "fomentar el emprendimiento".