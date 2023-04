Todo queda en casa

l "No hay nada más lindo que la familia unida", cantaban en los años ochenta Gabi, Fofó, Miliki y Fofito, los payasos de la tele. Y la ciudadanía (por no decir aquello de los ciudadanos y las ciudadanas, que además de ser más cansado no convence a las derechas) que simpatiza con Vox, que se dice amante de las tradiciones, parece seguir ese precepto a pies juntillas. Seguramente por eso, según informan a este plumilla lenguas afiladas conocedoras de la sistuación del partido de Santiago Abascal, se cuentan en las listas de la formación hasta ocho familiares de José María Figaredo Álvarez-Sala, diputado en el Congreso y su factótum en estos lares. Hay primos y primas, tíos, tías, parientes, "parientas", incluso alguno que no podrá presentarse al haber declarado nula su inscripción la Junta Electoral.

La cosa no queda solo ahí. Así, el candidato de la formación a la alcaldía de Tineo será Luis López Menéndez, que no es otro que el padre de la anterior lideresa de ese partido en el concejo y su única concejala, Carolina López Fernández. Hereda el puesto porque Carolina López encabezará ahora la candidatura autonómica al Principado. Al parecer, no es este el único partido en Asturias que se ha visto forzado a tirar de la cantera de los de casa, en sentido literal, como relleno. Ojo al dato, como aseguraba el radiofonista luarqués José María García, "Butanito". Seguiremos informando. l Milagro. Florecen los currantes en la obra del Escorial asturiana, el tercer carril de la "Y" entre Oviedo y Lugones. Los usuarios que utilizan a diario la autopista han podido constatar de unos días a esta parte un bullir desconocido de trabajadores a un lado y otro de las calzadas, dividido cada sentido por unas protecciones de hormigón que tal parecen el nuevo muro de Berlín en versión asturiana. Hay hechos fantásticos que solo consiguen las elecciones. Habría que convocar dos citas con las urnas al mes. Por lo menos.