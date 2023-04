El Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) anunció ayer que no secundará la huelga convocada en la sanidad regional por Sicepa-Usipa entre los días 10 y 12 de mayo. "Muchas de las reivindicaciones afectan a otras categorías no facultativas y, por lo tanto, no nos compete valorarlas", argumentó el SIMPA. En relación a las mejoras reclamadas para los médicos, en concreto las del colectivo SAC (Servicio de Atención Continuada) y las de los equipos de Atención Primaria, "estamos convocados en cinco días a una reunión de seguimiento del reciente acuerdo, que abarca todos esos temas y muchos más".