Asturias, con más vuelos que nunca, pero con billetes a 500 euros a Madrid

Asturias está más cerca que nunca del resto del mundo. A tiro de piedra. Las doce rutas aéreas internacionales directas que suma en la actualidad el aeropuerto de Santiago del Monte componen la mejor oferta de la historia de esta instalación desde su inauguración, en 1968. Además, varias de esas conexiones conducen a algunos de los "hubs" (centros de operaciones) más importantes de Europa, lo que posibilita acceder en dos horas y media –o menos– a aeropuertos que enlazan con más de 400 destinos de los cinco continentes. Las nuevas rutas –especialmente las de Fráncfort y Múnich–, han llegado para romper el mito de que el Principado es una región periférica. El aislamiento es historia.

Dos "peros". Uno, los horarios de las rutas al extranjero, que parten de Asturias demasiado tarde, lo que impide en muchos casos tomar enlaces en el día a destinos más alejados. Y dos, los elevados precios de los billetes a Madrid –y en menor medida a Barcelona–, sobre todo los de ida y vuelta en el día, demandados principalmente para viajes de negocios, que si no se reservan con los suficientes días de antelación se disparan incluso por encima de los 500 euros. Y que adquiriéndolos a más de un mes vista pueden superar los 300 euros en los días y las horas de mayor demanda.

La amplia oferta de vuelos internacionales, y en especial la llegada de la alemana Lufthansa, está "revitalizando" el sector turístico: "Hay más opciones de oferta y los clientes de todas las edades buscan asesoramiento, seguridad y garantía", así que "están reservando (vuelos) por agencia. Les creamos programas a su medida, tanto de alojamiento como de servicios en destino". Vuelos regulares aparte, con los chárter se crean "nuevas oportunidades de viaje", señala Íñigo Fernández, presidente de la Asociación de Operadores Turísticos y Agencias de Viajes de Asturias (OTAVA).

No obstante, hay una queja bastante extendida entre los usuarios. Se refiere a los horarios, ya que los aviones inician la jornada en Roma, Dublín, Stansted, Ámsterdam, Lisboa… por lo que el despegue desde Asturias debe esperar hasta bien entrada la mañana, a que lleguen los aparatos, lo que hace que en muchos casos se pierda un día de viaje, al no llegar a tiempo para enlazar a otros destinos más alejados. Íñigo Fernández indica que la única forma de tener un "horario bueno" sería que los aviones "durmieran" en Asturias y que empezaran la jornada en el aeropuerto castrillonense, a primera hora de la mañana. Pero eso está en manos de las aerolíneas, que suelen preferir que los aviones hagan noche en aeropuertos más concurridos que el asturiano.

Aparte de la mejora de los horarios, entre las demandas de las agencias de viaje y los operadores turísticos, destaca la de recuperar frecuencias a Madrid (en la actualidad hay 30 a la semana): "No se puede descuidar esa puerta". Ni siquiera debe descuidarse con la llegada próxima del AVE, que según Fernández, "no será la panacea", pues situará el viaje "en al menos tres horas y no supondrá ahorros, al no estar conexionado" con el aeropuerto de Barajas. "Para ir a Madrid o a destinos que enlacen en la misma estación, (el AVE) será maravilloso", pero para enlazar a destinos internacionales de medio radio o transcontinentales "puede crear un gran perjuicio en frecuencia y precios", añade el presidente de OTAVA.

El principal lastre que sufren los asturianos son los precios de los vuelos a Madrid, sobre todo para viajes de ida y vuelta en el día, habituales para asuntos de negocio. Salvo que se reserva con bastante antelación (semanas), los precios de los billetes se disparan. Un ejemplo. Reservar ayer billetes de ida y vuelta a Madrid para la próxima semana, con salida a primera hora de la mañana, suponía desembolsar, como mínimo, 404 euros el lunes, 255 el martes, 266 el miércoles, 332 el jueves y 261 el viernes. Esos eran los precios de los billetes más baratos, en todos los casos para salir a las 6.40 horas de Asturias y regresar en el último vuelo de cada jornada, en algunos casos a las 22.00 horas. Si se pretendía regresar antes (a las 15.50 o a las 19.50 horas) los precios eran aún más elevados, hasta 542 euros por el billete más barato el lunes.

Las agencias de viaje y la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) abogan desde hace tiempo por buscar aerolíneas que compitan con Iberia en la ruta a Madrid. Creen que así bajarían los precios. También confían en que la llegada del AVE en los próximos meses acarree un bajón de los precios aéreos a la capital de España, tal y como ha sucedido en otros puntos de la Península.

En cuanto a los tiempos de viaje al extranjero, dos horas y 35 minutos es el más elevado de cuantos ofrece en la actualidad el aeropuerto asturiano, el correspondiente al aeropuerto de Fráncfort, base principal de operaciones de Lufthansa, la última aerolínea que ha aterrizado en el Principado, hace solo unos días. Y, en su caso, sin ayudas públicas, gracias a una gestión que se prolongó durante varios meses, encabezada por el viceconsejero de Infraestructuras, Movilidad y Territorio, Jorge García.

La ruta a Fráncfort fue durante años la principal demanda de los emprendedores asturianos, la "prioridad número uno", en palabras de los dirigentes de la FADE. El porqué de esa reclamación tiene que ver con que es uno de los aeropuertos con más conexiones de Europa: sirve como escala a medio mundo. Son, en concreto 266 las conexiones existentes durante la temporada de verano (de marzo a octubre), de ellas 252 internacionales, a Europa (111), África (29), Asia (52), América (52) y Oceanía (8). Lufthansa vuela a Fráncfort desde Asturias los miércoles, viernes y domingos.

La aerolínea germana ha iniciado también vuelos directos desde Asturias al aeropuerto de Múnich, con un tiempo de viaje de dos horas y media. Es el segundo eje de operaciones de Lufthansa, elegido en su día para aminorar la congestión que sufría el de Fráncfort. El aeropuerto de la capital bávara también posibilita numerosas conexiones, en concreto 162, de las que 158 son internacionales, a Europa (97), África (12), Asia (24) y América (25). De momento Lufthansa vuela a Múnich solo los sábados.

Al margen de los dos principales destinos alemanes (también hay conexión directa con Düsseldorf-Weeze), los enlaces internacionales tienen tiempos de viaje que van desde una hora y 10 minutos (Lisboa) hasta algo menos de dos horas y media a Roma y Milán. A Dublín, Bruselas, Londres y París se llega en menos de dos horas, igual que a Madrid y Barcelona.

Todas estas conexiones están ayudando a que el aeropuerto de Asturias siga batiendo récords tras la pandemia: registró más de 370.840 pasajeros en el primer trimestre del año, lo que supone un 72,6% más que en los tres primeros meses de 2022 y un 36,2% más que en el mismo periodo de 2019, año prepandemia. De los 370.104 pasajeros que utilizaron vuelos comerciales (un 72,8% más que en los tres primeros meses de 2022 y un 36,6% más que en el mismo periodo de 2019), 303.178 lo hicieron con origen o destino nacional, mientras que 66.926 correspondieron a tráfico internacional. De esta forma, los pasajeros que viajaron en vuelos internacionales superan ya el 18% del total.

Pero el Ejecutivo autonómico no se conforma y continua buscando nuevos enlaces al extranjero, preferentemente con «hubs». Hace diez meses, durante una jornada sobre movilidad organizada por UGT en Oviedo, el viceconsejero Jorge García apuntaba varias opciones. Ya se han conseguido todas, excepto una. Porque entre las preferencias del Gobierno de Adrián Barbón siempre ha destacado Estambul, donde tiene su «hub» Turkish Airlines. Considera esa opción «muy atractiva», porque abriría las puertas a conexiones con numerosos destinos de África y Asia. Desde el aeropuerto turco hay vuelos a mas de 250 destinos internacionales.