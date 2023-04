Casas: "La Justicia garantiza derechos nuevos que la Constitución, vieja, no cubre"

"Es un día excpecional". Con gran emoción prologó Javier Fernández-Teruelo, decano de la facultad de Derecho, el coloquio de la presidenta emérita del Tribunal Constitucional (TC), María Emilia Casas. Los futuros abogados asturianos tuvieron el lujo de escuchar durante casi una hora y media a la que fue la primera mujer catedrática de España, así como la magistrada más joven en formar parte del TC y la primera mujer en presidir el tribunal, entre 2004 y 2011. Ahí es nada. Para Carolina Martínez, catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad, Casas es "una autoridad académica y científica de primer orden, una jurista influyente y tremendamente inspiradora". Igual que Martínez, la especialidad de Casas es la rama laboralista, que, según compartió con los alumnos, "ordena las cuestiones de la vida ordinaria y nos permite desarrollar nuestra propia personalidad, además de ser un elemento central de nuestra Carta Magna".

La jurista no rehuyó cuestiones espinosas, como las discrepancias entre laboralistas sobre si hay que aumentar la cuantía de la indemnización por despido improcedentes. "Se necesitaría implantar indemnizaciones lo suficientemente altas para disuadir de llevar a cabo esta práctica", asegura, que ponderó el papel de la Justicia "como garante de nuevos derechos que la Constitución, vieja y apenas reformada, no alcanza a cubrir". Si el TC interpretase la Carta Magna como en el año 1978, "ésta no podría organizar nuestra convivencia", poniendo como ejemplo de "sentencia evolutiva" aquella en virtud de la cual se blinda la protección de datos del ciudadano, un derecho sin recoger en la Constitución.

Casas reivindica la "importancia" de los Derechos Humanos. Asimismo, observa una pretensión en los tribunales constitucionales de los países comunitarios de formar una "voz común", aunque advierte del afloramiento de una conflictividad al calor de la introducción de nuevos derechos. "Antes era imposible plantearse si el matrimonio homosexual era o no constitucional porque no era legal en ningún sitio. En España, el TC resuelve esta cuestión en 2009, mientras que hay otros países de la UE, como Rumanía o Hungría, en los que los gays siguen sin poder casarse".

La magistrada, "emocionada" por ser premio a la Igualdad "Alicia Salcedo" del Colegio de Abogados