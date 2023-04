El "milagro" de un taxista de Grado que sobrevivió tras caerle un árbol encima: "Fue como una bomba; me tiré fuera por ver algo de vida"

"Fue un milagro". Así resume el taxista de Grado, José López Álvarez, cómo salió vivo tras recibir el impacto de un árbol sobre su vehículo cuando circulaba este sábado por el vial de acceso a Santianes de Molenes, que es de competencia municipal, desde la AS-311, que, según denuncia, se encuentra en muy mal estado con ejemplares podridos y otros apuntando a la carretera. Estas carreteras, tanto la regional que va de Grado a Yernes como los accesos municipales desde la misma a pueblos, acumulan numerosas demandas y quejas vecinales por la falta de mantenimiento. El hombre, de 62 años, tiene la clavícula rota y dolor por todo el cuerpo, con el susto aún metido dentro.

Fue su rápida reacción lo que le hizo salvarse. "Iba a buscar a una señora, a mi marcha, cuando siento aquello como si fuera una bomba", recuerda. Era un árbol "enorme" y en fracciones de segundo, nada más sintió el estruendo, se tiró hacia el lado derecho del taxi, al asiento del copiloto. "No sé cómo salí porque tenía el cinturón puesto, pero me tiré fuera por ver algo de vida", narra.

El coche quedó con el techo fundido, con el volante abollado y a la altura de las alfombrillas. Completamente aplastado. "Nada más salir me desplomé y me tuve que sentar con la cabeza apoyada en la rueda, me dolía el pecho y veo que tenía el móvil donde el cenicero y estaba doblado, con eso está todo dicho", rememora.

Una carretera que acumula quejas y quejas sin éxito

En ese momento, López, que es natural de Pigüeña (Somiedo) y lleva 31 años afincado en la villa moscona, recibió a la clienta que había contratado el viaje, ya que había pasado tiempo desde la hora prevista. "Bajó el marido a buscarme y ya tuve medios para llamar a urgencias médicas", expresa. Hasta el lugar se desplazó también una patrulla de la Guardia Civil, que realizó un atestado del siniestro. "En el hospital y los guardias me decían que había sido un milagro", señala.

Este taxista de Grado es un experimentado conductor que conoce perfectamente las carreteras de la zona y asegura que esto se veía venir. "Están muy mal, hay árboles cayendo y otros inclinados hacia la carretera, de hecho el que me cayó a mí estaba ya dañado, seco, no tenía las raíces agarradas a la tierra", detalla.

Es algo que también destacan otros taxistas de Grado y los vecinos de la zona, que urgen su retirada ante el evidente peligro. "De San Pedro a Restiello como a Tolinas está muy complicado", dice Kiko López, otro de los conductores de la parada de la villa moscona. "Es un peligro cómo está y tienen que talar y limpiar los árboles", añade el accidentado.

"Yo salí de milagro y ahora pienso que en 15 kilómetros de carretera tuvo que coincidir el momento justo que cayó el árbol cuando pasaba yo", sopesa el taxista, que ya se recupera en casa de las lesiones sufridas, por las que estará una temporada apartado del volante. "Tengo que descansar, además tengo magulladuras por todas partes del cuerpo y, ayer (por el sábado) en caliente no lo notaba, pero hoy están ya cicatrizando", dice.

El árbol que cayó sobre su coche "no era poca cosa" y prueba de ello son las imágenes de cómo quedó el taxi de López tras el impacto, totalmente remachado en la zona del conductor. Su rápida actuación para salvar la vida le llevó a lanzarse hacia el asiento del copiloto en cuestión de décimas de segundo, una reacción gracias a la que este domingo disfrutaba en casa de los cuidados de la familia.