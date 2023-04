Cuando todavía Ana Garrido se encuentra en prisión cumpliendo una segunda condena por narcotráfico y a la espera de su primer permiso de salida, tuve el privilegio de acompañar a un grupo de lectores de "La Dama del Norte" en un viaje de ida y vuelta a Degaña, la tierra que la vio nacer. Fruto de ese viaje, organizado por la Red de Bibliotecas Públicas de Oviedo, escribo esta breve crónica dejando constancia del lugar donde comienza su historia.

Degaña está muy lejos de Oviedo. Parece un contrasentido porque Oviedo está en el centro de Asturias, y Asturias no es una comunidad autónoma muy grande, pero esa es la sensación que tenemos todos tras dos largas horas de viaje en autobús. Es una tierra montañosa, de desniveles pronunciados, con máximas de casi 2.000 metros y mínimas de 600. La sierra se erige sobre el pueblo como los muros de una fortaleza: el límite septentrional formado por los picos de Grallos, Chagonacho y Rubio, y el meridional por las estribaciones de la cordillera cantábrica con los altos de Moredina, Bóveda y la Gubia del Portillón rozando el cielo como torres de vigía. El puerto de Cerredo, donde hacemos nuestra primera parada, comunica Degaña por el este con la provincia de León y con Villablino, donde residió Ana los años en los que estuvo casada. Cerredo es la capital de la villa, el pueblo localizado a mayor altitud de Asturias, una población de gente cercana, hospitalaria que ha aprendido en la historia a quedar lejos de todo. En los pueblos de montaña, las cosas suceden más lentas, será por el contacto con la naturaleza que te hace además consciente de nuestra finitud, de nuestra insignificancia, de que todo aquello tan inmenso que nos rodea seguirá allí cuando de nosotros no quede ni el recuerdo. Todo en rededor, resulta atemporal. Eterno.

"Para ir a la lejana Degaña hay que hacer un larguísimo viaje en automóvil entre montañas, inmensas planicies y algunos rectángulos de color tostado perfectamente trazados para guardar rebaños. Somos un pueblo al que pocas veces llega alguien que no sea para trabajar en la mina. Por ello nos miran como a extraterrestres, como a gentes ancladas en otro siglo, hombres que viven como esclavos, mujeres atrapadas en sus casas, niñas abandonadas a su suerte" (p. 17, La Dama del Norte).

Es mediodía, hace un día de esos que no sabes si vienen o van, con nubes que avanzan en lenta procesión sobre nuestras cabezas. Nos dirigimos a los yacimientos hulleros. La llegada de la empresa de extracción minera Hullas del Coto Cortés abrió una nueva etapa en la villa, convirtiendo a este pequeño enclave local en una zona más poblada y una de las más jóvenes de toda Asturias. Su influencia fue tal allá por la mitad del siglo pasado, que trascendió a Villablino ya que toda su producción iba destinada a la central térmica de Anllares.

"Un domingo no sé de qué mes, subimos a la mina. Degaña se ve diminuta desde el alto del Cerredo, lejos de casi todo y más cerca del cielo, rodeada por un amplio valle que se cierra sobre sí mismo, como una esclusa abierta a la leonesa villa de Villablino.

"Ino dice que la mina es la columna vertebral de un colosal gigante que murió carbonizado intentando liberarse del fuego de la tierra. Tira una piedra hacia un letrero grande y de metal oxidado con el nombre de la empresa que explota la mina desde el principio del siglo: ‘Las Hullas del Coto Cortés’. El impacto suena como el gong de un combate de boxeo." (p. 19 y 20, la Dama del Norte).

Hoy, los túneles desiertos, invadidos por la vegetación que crece en las entradas, son los vestigios que encontramos tras el cierre de la mayoría de las minas. Cerredo se encuentra en declive poblacional, hoy los jóvenes miran hacia universos paralelos, hacia un ciberespacio con menos peligro que el que les deparaba la tierra en sus entrañas. En la actualidad, la villa pugna por destacar entre las muchas que ofrece la cordillera cantábrica. Razones no le faltan, con joyas como el Parque Natural de las Fuentes de Narcea, Degaña e Ibias y la posible integración al noroeste en la Reserva de Muniellos de la que alguien está hablando. Trato de concentrarme, pero en mi mente solo hay espacio para la imagen de aquellos mineros muertos que salen a la superficie en uno de los capítulos de la novela. "La mina manda, es caprichosa e impredecible, hacía con los nuestros lo que le venía en gana", me había dicho Ana Garrido en una de nuestras entrevistas, imprimiendo a sus palabras el tono de una herida no cerrada. Allí dentro pasaban su padre y sus hermanos largas jornadas, allí perdió la vida uno de sus primos.

Bajando de Cerredo paramos en El Madrileño a tomar un café. Chelo Veiga le dice a la propietaria que estamos de ruta literaria, y ella intuye al instante que se trata de "La Dama del Norte". Dice que la tiene todo el pueblo y corre escaleras arriba a por su ejemplar para que se lo firme. Se llama Marián y su marido estudió con Ana Garrido en la escuela.

Seguimos nuestra ruta por la orilla del río Ibias, en los barrios de la Veiga, Entrerríos y el Corral, se conservan restos de algunas casas que, en otro tiempo, configuraban uno de los hábitats de la zona, con el establo, la despensa y la cocina en el bajo y las habitaciones en el piso superior con galería corrida y una cubierta que antiguamente se hacía con paja de centeno y en la actualidad con pizarra. Visitamos varias casas: la Casa Armera del Capellán, en el barrio del Corral, ya completamente restaurada; los restos de la Torre y la Casa de Sebastián en el barrio Piqueiro, esta última, al igual que la Casa Armera del Capellán, conserva su antiguo blasón. Tina, de la Casa Mercedes, sale a nuestro encuentro cerca del cuartel de la Guardia Civil. Me habla de Ana, sobre todo de su hermana Sara, de la que era muy amiga, y nos enseña la casa familiar de los Garrido de la que tantas veces Ana me habla. Está situada en paralelo al camino Real, no tiene escudo de armas, pero mantiene los vestigios del pasado que ella me había descrito:

"Desde que tengo memoria vivo en una casa blanca de contraventanas verdes a la que llaman La Farola. El tejado es de pizarra negra y vuela sobre un banco de madera en medio de las dos entradas; la acusada pendiente de la carretera deja una a menos altura, justo encima de la bodega donde mi padre almacena el vino. Desde la habitación que comparto con Sara veo pasar los camiones –el olor a gasoil es algo arraigado en mi memoria–, mastodontes de acero cargados de carbón que cruzan por delante a todas horas" (p. 16 y 17).

Hacemos un trayecto a pie corto, una vez en el centro del pueblo, hasta la Iglesia de Santiago de Degaña, allí donde la pequeña Ana acudía con sus padres cada domingo, hasta que sucede algo trágico que le hace perder la fe y rebelarse contra la vida que le había tocado en suerte. Es posible que el origen de la Iglesia, reconstruida tras la guerra, correspondiera al barroco rural omnipresente en Ibias y Degaña, con su planta rectangular con nave única y testero recto. Pero reconstruirse uno mismo no resulta fácil.

"La iglesia está abarrotada, la gente permanece inmóvil y guarda silencio. El tío Carlos dedica unas palabras a Ino, atemperadas por el débil balido del órgano. Sigue una canción dedicada a San Lorenzo, que todos entonan de pie y con voz reverente, reconfortados de encomendar sus miedos al patrón de los mineros

–Oremus. Pater Noster qui es in caelis…

"Antes de salir mojo un dedo en agua bendita y dibujo con ella el signo de la cruz sobre mi frente, mi barbilla y mi pecho. No siento nada" (p- 86 y 194, la Dama del Norte).

Alguien me habla del antiguo estanco y taberna donde acontece el asesinato de Ino, me dispuse a escuchar atentamente lo que se cuenta, cómo hasta allí llegaron los suyos con toda la tristeza del mundo cargada sobre los hombros. "Si van al cementerio", nos dicen antes de irnos, "comprobarán lo bien cuidadas que están las tumbas". Y en efecto, son de estas tumbas vivas que encontramos de vez en cuando en los cementerios.

"Una multitudinaria comitiva acompaña el ataúd desde la iglesia al cementerio. Las plañideras, de riguroso negro, están rezando el rosario y santiguándose en silencio mientras otros murmuran a las puertas. ‘Dicen que fue por celos’" (P. 87, la Dama del Norte).

"El espacio alrededor de la fosa se va llenando de gente del pueblo; un grupo de ocho o diez mineros deslizan unas cinchas por debajo del ataúd; Fernando, mi único sustento en el hospital de Oviedo, le toca el hombro a mamá con la mínima presión para indicarle que están preparados". (P. 105, La Dama del Norte).

La vida de Ana Garrido pareció apagarse trágicamente con la muerte de Ino, cambiando de la noche a la mañana el curso de su vida. Como dice el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Oviedo, José Ramón Chávez, con motivo de la presentación ovetense de la novela, "para buscarse la vida en el sombrío mundo del narcotráfico donde imperaban el machismo y la violencia". Se nos hace tarde y queda un buen trecho de regreso a Oviedo, me voy con la sensación de que las contraventanas parecieran tener vida propia a nuestro paso, puede que las viejas rencillas no hubieran cicatrizado todavía.

Ya en el autobús, pienso que tal vez las casualidades no existan, que la verdadera razón de lanzarme a contar la vida de Ana Garrido tenga que ver con el hecho de que mi familia también provenga de las montañas. Puede que la montaña que esbozo en la novela sea la misma que yo llevo dentro, y que esa sensación de precariedad que a la pequeña Ana le transmitía la mina en la que trabajaban los suyos, sea parecida a la que yo sentía de niño cada verano ante la amenaza del embalse que anegaría la puebla de Navia de Suarna. Hubo un tiempo en que cada verano parecía el último en aquel enclave de la lucense sierra de Os Ancares.

No queda lejos mi montaña.