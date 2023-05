El PP saca músculo en Gijón en su inicio de campaña: "Asturias será territorio popular"

Sonaba Patti Smith cantando "People have the power" (la gente tiene el poder) en un Hotel NH de Gijón a rebosar. Los 75 de los 78 candidatos del Partido Popular a alcaldías regionales con su candidato autonómico, Diego Canga, a la cabeza, esperaban en filas a la entrada del salón de actos, y se fueron subiendo de uno a uno al escenario tras esperar, formales, a que sonase por megafonía, por orden alfabético, el nombre de su municipio. La secretaria nacional del partido Cuca Gamarra, su homóloga en Asturias, Álvaro Queipo, y el propio Canga cerraron este desfile de rostros, ovacionados por una lista de invitados que casi rozaba el medio millar, en un acto que marcó esta mañana el inicio de la campaña electoral del Partido Popular en la región. Una puesta de largo que, en palabras de Gamarra, pretende ilustrar "el inicio de la remontada" del partido en una comunidad "cansada de Barbón y de la política negativa de Sánchez". En sus discursos, todos los intervinientes pusieron el foco en dos retos políticos: mejorar la red de infraestructuras y una reforma en el sistema de impuestos que frene el "infierno fiscal" que a su juicio sufre Asturias.

Álvaro Queipo fue el primer en coger el micrófono y en lanzar la primera de las muchas críticas a la izquierda vertidas durante el acto. "La izquierda se mueve a base de tejer redes clientelares y nosotros representamos a la política del cambio real, y nadie nos puede quitar ese título", aseguró. Señaló que en la actual campaña "hay mucho en juego", y se centró en las tres grandes ciudades asturianas. Afirmó, entonces, que Oviedo podrá "elegir entre un gobierno sosegado y sensato o aquel tumulto de los años anteriores", defendió que "otro Avilés es posible", lejos de sus "inmovilismo histórico", y animó a que Gijón elija como alcaldesa a Ángela Pumariega, una candidata "radiante, enérgica y alegre" y "con una voluntad marcada de sacrificio". A Canga lo defendió como un político "que será capaz de reducir desde el minuto cero la lista de parados" y "liberar" a la región de Adrián Barbón, "que solo repite el modelo de (Pedro) Sánchez con Izquierda Unida y Podemos, un partido que se escrachea a sí mismo". Agradeció, por último, la presencia en el acto de los expresidentes populares Mercedes Fernández "Cherines", Teresa Mallada e Isidro Fernández.

Diego Canga señaló a la comitiva de candidatos y les congratuló primero a ellos ("qué guapos estáis, os veo cara de alcaldes", les dijo) y después al partido: "El PP está en plena forma". El aspirante a la presidencia autonómica puso el foco en la importancia de esta "renovación" del partido regional y el "enorme equipo" resultante para las próximas elecciones. "Yo no tengo una varita económica de Bruselas para solucionar los problemas de Asturias, pero sí creo que con este equipo voy a ser el Presidente del Principado", proclamó. Defendió a su partido por "el único capaz de arrebatar el gobierno" al PSOE, que "solo ofrece más de lo mismo". "Con ellos en Asturias estamos ahora a la cola en España, con la tasa de actividad más baja y más parados. El PSOE no es la solución porque lleva ofreciendo más de lo mismo 40 años", reprochó el candidato, que acusó a Adrián Barbón de "haber convertido la sangría demográfica en una auténtica sangría" que, a su juicio, solo podrá solucionar con una reforma que de con "un régimen fiscal más atractivo" y no con el actual "infierno fiscal" que defiende que sufre la región. Agradeció a Gamarra su apoyo "el de Alberto (Feijóo) y todo el partido nacional" y cerró su discurso con una petición a sus compañeros: "Ayudadme a ganar. Por Asturias y por España". Esta última muletilla fue también el cierre de casi todos los discursos del resto de intervinientes.

Junto a Canga y Gamarra, el que más piropos suscitó fue Alfredo Canteli, regidor ovetense. Canga le llamó "grandísimo", Gamarra se dirigía a él como "gran amigo" y Esther Llamazares (candidata avilesina) le definió como "el alcalde de los alcaldes". Él se dirigió a Canga como "querido presidente" y le dijo: "Acabarás con la hegemonía socialista que tanto daño está haciendo en Asturias, estoy convencido de que muy pronto se teñirá de azul el mapa de Asturias". Reafirmó también su intención de revalidar su cargo en las próximas elecciones por su gestión "seria y eficiente" y se mostró confiado en la posibilidad de alcanzar una mayoría absoluta. Solo el Alcalde de Oviedo se trajo a Gijón a cerca de un centenar de militantes, incluyendo a una veintena de integrantes de Nuevas Generaciones y a Nacho Cuesta y Lourdes García, sus flamantes "fichajes" de Ciudadanos. Ahora bien, reconoció la mayor: "Ya sabéis que no soy afiliado, pero también que defiendo con uñas y dientes un proyecto en el que siempre he creído". Y añadió que afiliarse al partido será "un trámite" que espera "resolver pronto".

Esther Llamazares, por su parte, defendió que sus cuatro años en la oposición le habían servido como "entrenamiento" a su partido para "implantar en Avilés el cambio que necesita". Y la gijonesa Pumariega animó a "terminar ya con las divisiones, los localismos y las propuestas egoístas" en la derecha para "concentrar hasta el último voto posible". "Estamos ante una situación de auténtica emergencia debido al escenario en que nos encontramos a causa de los gobiernos del Partido Socialista y sus socios de ultraizquierda y de cualquier enemigo de España con el que pueda pactar. Pedro Sánchez intenta crear un régimen con los separatismos excluyentes", añadió la gijonesa, que lanzó uno de los discursos más duros de la jornada y que anunció: "Asturias será territorio popular".

Gamarra, por último, se trajo a Gijón un discursos largo y minucioso con el que buscaba defender su tesis de que Barbón "aplica la política sectaria sanchista" y que un buen resultado electoral a nivel autonómico y municipal servirán también para impulsar a Feijóo como Presidente en España. Empezó a nivel local, asegurando que en Gijón, con su plan de vías, "es la metáfora de la parálisis socialista"; escaló hasta lo autonómico, acusando a Barbón de aplicar "una política que no resuelve y que ya no es útil para nadie", citando como ejemplos la crisis del "Fevemocho"; y acabó en un plano nacional asegurando que "la única forma de recuperar empleo en España es que Pedro Sánchez pierda el suyo" y que el Presidente "aún no ha asumido responsabilidades políticas" por la aprobación de la ley "sí es sí". Definió como "fracaso" la gestión económica del PSOE en España y aseguró que la nueva Ley de Vivienda "va en dirección contraria" a la necesaria porque "protege a los okupas". "El PP, ante todo esto, ofrece moderación, sentido común y buenos resultados. Salimos a ganar", concluyó la portavoz popular.