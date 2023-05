Asturias llora a quien fue icono de la lucha y solidaridad contra el cáncer: Roberto González "nos enseñó el camino"

Roberto González, el ovetense que padecía cáncer y que, tras recibir el diagnóstico, se había volcado en recaudar fondos para luchar contra la enfermedad, falleció ayer en Oviedo víctima de esta dolencia contra la que peleó hasta el último día de su vida. González, de 46 años, vecino de Grado y persona muy querida y conocida en la villa moscona, llevaba varios días ingresado en el Hospital Central Universitario de Asturias (HUCA), después de haber empeorado del cáncer gástrico que le diagnosticaron en 2019 y que le motivó para comenzar a emprender iniciativas solidarias como "El Camino de Rober contra el cáncer".

Su lucha por intentar ayudar a otras personas diagnosticadas de esta enfermedad duró hasta el final de sus días. De hecho, el ovetense seguía impulsando la acción solidaria "El Camino de Rober contra el cáncer", que consiste en un desafío que va a realizar el ultrafondista Nicolás de las Heras, farmacéutico de Grado, que hizo amistad con el fallecido en los últimos años.

El desafío consiste en correr los 320 kilómetros del Camino Primitivo, entre Oviedo y Santiago de Compostela, pero con una misión: hacerlo en un máximo de 70 horas. El objetivo es conseguir fondos para la investigación del cáncer para la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Las iniciativas de González ya habían logrado recaudar 40.000 euros. Su campaña fue presentada en sociedad hace semanas, en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, con el propio Roberto González como maestro de ceremonias, emocionando al público con sus experiencias.

"Cuando te dicen que tienes una enfermedad así es un palo duro, hay que aceptarlo y normalizarlo; el cáncer va a estar ahí, vas a vivir con ello. Estás enfermo, pero la vida sigue y no puedes bajarte y parar. Si lo haces, mal asunto", decía durante la presentación de la iniciativa, añadiendo que esa fue la razón por la decidió probar con un ensayo clínico: "Por eso empecé ese ensayo clínico, que me ayudó a abrir otra puerta a la vida; empecé a andar en bici y un día hice una apuesta de esas de ‘sujétame el cubata’: fui pedaleando hasta Covadonga. Ahí surgió mi lucha", añadía González.

Roberto González tuvo una tienda de bicicletas en Grado, donde residía, que era también un taller de reparaciones por el que pasaban muchos de los ciclistas de la localidad. José Luis Trabanco, alcalde de Grado, lamentó el fallecimiento de este querido vecino de la villa moscona: "Es una noticia triste, fue un luchador hasta el final y ahora solo nos queda, desde las instituciones, hablar con la familia para ayudar en todo lo posible y, si van a continuar con sus iniciativas, nosotros colaboraremos en lo que necesiten". Trabanco añadió que "hay que quedarse con su ejemplo, que es el de estar luchando y peleando en momentos difíciles, que es cuando más cuenta".

Una de las personas que colabora en la iniciativa "El Camino de Rober contra el cáncer" es Marco Prieto, otro apasionado del ciclismo, para quien Roberto González "nos dio una lección de fuerza en la lucha contra la enfermedad y en cuanto a solidaridad, cada euro que conseguía lo daba a la asociación porque no quería que otras personas pasaran por lo que estaba pasando él". Prieto, que colaboraba con Roberto González en esta lucha, dejó claro que "el Camino de Rober contra el cáncer seguirá adelante tanto en lo solidario como en lo deportivo" porque era lo que él "había soñado".

El que será el protagonista deportivo en el reto, el ultrafondista Nicolás de las Heras, relata que su relación con Roberto González comenzó gracias a la iniciativa solidaria que impulsó: "Realmente no es que fuésemos amigos desde hace mucho, pero lo conocí por el reto, lo seguí y a raíz de eso me convenció para involucrarme en su causa". Y es que, explica De las Heras, se trata de "una enfermedad que está ahí, que nos puede tocar a cualquiera". Para González, dijo, "sólo tengo palabras de agradecimiento, me enseñó el camino para crecer como persona y valorar las cosas importantes; es de esas personas que no olvidas". El ultrafondista, emocionado, reconocía que "no me salen las palabras" y confirmaba que el reto continuará: "Lo hablé con el entorno de la familia y el reto seguirá, lo que buscábamos era la difusión de la lucha contra el cáncer y la recaudación de fondos, y eso ya está hecho, ahora falta lo deportivo".

Entre las personas que frecuentaron a Roberto González, sobre todo cuando tenía abierta su tienda de bicicletas en Grado, está Manuel Prieto, de la Escuela de Ciclismo Santi Pérez, de Grado, que lo conocía "de andar en bici y de la tienda de bicicletas que tenía en Grado, que colaboraba con nosotros en todo lo que podía": "Últimamente tampoco tenía un trato muy grande con él, pero sí que seguí lo que hacía por redes sociales, fue un hombre que luchó hasta el último minuto e hizo bien a mucha gente; y era una persona que amaba el ciclismo", añade.

Los restos mortales de Roberto González descansan en el tanatorio de El Salvador, en Oviedo, por donde ayer se acercaron el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y los concejales Alfredo Quintana y Conchita Méndez. El rito exequial de despedida, de cuerpo presente, tendrá lugar hoy, a las 17.00 horas, en la capilla del propio tanatorio.