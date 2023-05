La gran injusticia que sufren los científicos asturianos que fueron becarios antes de 2011: "La excelencia no cotiza"

"La excelencia no cotiza". Esa es la queja que hacen miles de científicos españoles que fueron becarios de investigación antes de 2011 y que durante años –en algunos casos, hasta doce– se les impidió pagar a la Seguridad Social. Y todavía hoy, denuncian, se les sigue negando ese derecho. En Asturias hay "como mínimo, muchos cientos" de afectados, según afirma Ulpiano Lada, profesor de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Oviedo y uno de los investigadores en la región que abandera esta lucha. Aunque dicen que la indignación siempre ha estado "latente", es ahora, a raíz de la reforma de las pensiones, cuando los antiguos becarios de los laboratorios vuelven a alzar la voz.

"Siendo el colectivo que mejores expedientes académicos tenía, siendo las jóvenes promesas de aquel momento, lejos de recibir reconocimiento, somos objeto de discriminación", critican. Hoy en día, los investigadores pre y postdoctorales no son becarios, sino que son contratados con cargo a ayudas tanto nacionales como regionales, y por tanto, cotizan desde el primer día en la Seguridad Social. Esta situación se regularizó a partir de 2011. El problema está, por tanto, antes de ese año. El Gobierno solo habilitó a los afectados un procedimiento extraordinario para reconocer la cotización durante dos años. No obstante, "este procedimiento solo estuvo vigente unos meses y muchas personas quedaron fuera al concluir el plazo y no ser comunicado en la mayoría de las universidades y centros de investigación".

Las claves Hasta 2011, todos los científicos predoctorales y postdoctorales que recibían una beca no podían cotizar a la Seguridad Social. Desde entonces, estos investigadores, llevan luchando por recuperar esos años perdidos de cara a su jubilación. Fueron los mejores científicos de sus promociones, ya que, como ahora, reciben las ayudas los jóvenes más excelentes. De manera temporal, la Administración habilitó algún procedimiento para que los afectados pudiesen cotizar. Esos procedimientos solo duraron dos años y no solucionaron el problema, pues hay casos de 12 años trabajados. Los investigadores vuelven otra vez a la carga , al considerarse «ninguneados» y «maltratados». Solo piden poder pagar.

Ulpiano Lada, por ejemplo, sí que puso cotizar por esos dos años, pero tiene otros cuatro pendientes. "Yo fui becario predoctoral durante cuatro años y postdoctoral durante dos", apunta. "Nos parece muy bien que los jóvenes de hoy en día puedan cotizar desde el primer momento, pero a nosotros no nos pueden quitar ese derecho. Queremos cotizar por lo que hemos trabajado", subraya Lada. Porque, a consecuencia de ello, están viendo mermados sus trienios, su promoción, sus complementos salariales... Y, por supuesto, salen perdiendo de cara a la jubilación y a las pensiones.

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) reclamó en 2022 una normativa que permitiese subsanar el problema, pero no hubo éxito. Con la nueva ley de pensiones, denuncian, "se describe una amplia tipología de becario, pero no se tiene en cuenta explícitamente el becario de investigación, lo cual probablemente se pueda catalogar como un caso más de flagrante injusticia". Por todo ello, los antiguos becarios de la ciencia se sienten "ninguneados y maltratados". "Creemos que nuestra situación es de indefensión y estimamos necesario movilizarnos, así como acudir a los tribunales españoles y europeos", advierten. Los afectados, varios miles en toda España, que hoy trabajan en universidades y centros de investigación, están organizados a través del sindicato SIPU y de Telegram, pero pronto se constituirán en plataforma para que su reivindicación llegue más lejos.