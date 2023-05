Adrián Barbón se ha expresado en la tarde de este miércoles respecto al anuncio del día en la actualidad asturiana: la nueva (y enésima) fecha de apertura de la variante de Pajares. En primer lugar, ha querido dejar claro el Presidente del Principado que entiende el "descreimiento en la sociedad asturiana" respecto al anuncio ministerial, habida cuenta del historial de demoras y promesas incumplidas en la gran obra ferroviaria para la llegada del AVE.

"Soy el primero que digo: 'Como Santo Tomás; si no lo veo, no lo creo'. Esperemos que se vaya concretando y que a medida que avance julio puedan ir estableciéndonos, incluso, los días en los que se va a poder inaugurar. Si en el mes de octubre se están vendiendo los billetes y en noviembre empieza la explotación comercial, es una noticia buena porque abrirá en 2023 y permitirá algo muy importante para nosotros, que es desestacionalizar el turismo", sostuvo Barbón, que quiso expresar "lo primero" que parte "de una realidad, de la enorme decepción que supuso que no se abriera con el compromiso adquirido para mayo".

El también candidato socialista a repetir al frente del Principado reconoce que, el hecho de que no se inaugurase en mayo, mes de las elecciones autonómicas, "para mí, como candidato, es un mazazo, pero me puede más la responsabilidad de presidente y lo que quiero es que cuando abra lo haga con todos los estándares de seguridad y se garantice que cualquier viajero, y especialmente cualquier asturiano, viaje con todas las garantías".

Razones de seguridad

De hecho, Barbón sí se cree la justificación de que la fecha de llegada del AVE se ha marcado por cuestiones técnicas y de procedimientos de seguridad, y no por que la ansiada apertura de la Variante se haga realidad el mes anterior a las elecciones generales. "Si fuera una decisión electoral, la inauguración la harían en octubre. Porque si fuera por buscar la foto de Pedro Sánchez inaugurando, lo harían el 16 de octubre, dado que más tarde calculo que ya quedarán prohibidos los actos de inauguración. No hay temor a que sea una decisión electoral, es sencillamente porque, y así me lo han contestado porque les he hecho preguntas sin parar, corresponde a una indicación técnica por las pruebas de seguridad que se están desarrollando y el trámite con la Agencia de Seguridad", razonó el presidente asturiano.

Asimismo, Barbón concretó que han hecho "algunas peticiones" en la reunión mantenida con responsables ministeriales. Entre ellas, "ampliar la capacidad, que empezará de una manera, pero es importante que se vaya incrementando". Asimismo, reclamaron que "al menos un tren de llegada y salida lo haga desde Avilés, que es importante porque es la tercera ciudad de la región, por la influencia de la comarca avilesina y su proximidad al Noroccidente".