Los asturianos que pagaron de más en la ITV en la pandemia pueden recuperar el dinero

Cientos de conductores asturianos –quizá miles– pagaron de más por las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) durante la pandemia, pero ahora pueden recuperar el dinero o, al menos, el tiempo que les fue hurtado, al verse obligados a obtener los siguientes certificados antes del tiempo legal establecido. El Tribunal Supremo ha ratificado, punto por punto, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que el pasado mes de noviembre declaró nula la segunda prórroga que recortó el período de validez del certificado de la inspección técnica periódica de vehículos, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La resolución del Supremo declara la firmeza de la sentencia del TSJA y condena en costas a ITVASA, aunque todavía queda abierta la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional. En todo caso, los conductores perjudicados por la norma anulada están a tiempo de reclamar la parte proporcional del dinero pagado o el tiempo "hurtado", según explicó la abogada gijonesa que logró esta victoria judicial, la gijonesa Verónica Rodríguez Fulgueiras.

El Supremo no ha entrado en el fondo del asunto y se ha limitado a inadmitir el recurso de ITVASA. La sentencia del TSJA y la actual providencia del Supremo han puesto patas arriba a las ITVs asturianas. La reclamación fue presentada por un conductor que debería haber pasado la inspección de su vehículo el 1 de agosto de 2020, pero al estar las ITVs cerradas a causa de la pandemia la pasó cuatro meses después, el 1 de diciembre. El certificado señalaba que la inspección era válida solo hasta el 1 de agosto de 2021, lo que llevó al afectado a recurrir y solicitar que se anulara esa prórroga de cuatro meses y que se le devolvieran 9,82 euros, correspondientes a la parte proporcional de la tasa abonada. Aunque el dinero recuperado no es mucho en la mayor parte de los casos, existen fórmulas para conseguir la devolución al margen de los juzgados, gratis, resaltó la letrada. En el caso de particulares, el camino más adecuado es el de Consumo, aunque el primer paso debe ser reclamar directamente en la ITV la devolución del dinero o de los días computados indebidamente en la siguiente revisión, mientras que en el caso de profesionales o empresas resulta preferible la vía civil, mediante juicio monitorio, en el que no son necesarios ni procuradores ni abogados.

La anulación de la segunda prórroga que recortó el periodo de validez de las inspecciones se une a la de la primera, resuelta hace unos meses por el Tribunal Supremo, que también obliga a las ITVs a "devolver" los primeros días restados en los certificados durante la pandemia. Las prórrogas, según los jueces, contravienen una directiva europea que establece que el plazo de validez de las inspecciones empieza a contar "desde la última revisión favorable", y que no debe computar el tiempo que los vehículos permanecieron sin inspeccionar, por ejemplo, a causa del confinamiento provocado por la pandemia de coronavirus.