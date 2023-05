Larga charla ante un cruasán

En el Hotel Ritz de Madrid, justo fuera de donde tuvo lugar el coloquio de Diego Canga, había por lo menos una veintena de cámaras, fotógrafos y periodistas. El acto ya había acabado y todos esperaban al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para interrogarle sobre la polémica del Ministro Bolaños y la festividad del 2 de mayo en la Comunidad de Madrid –ya saben, no le dejaron subir al escenario–. Pero Feijóo no salía. Pasaban los minutos y no salía. "¿Pero dónde se ha metido?", se preguntaban.

Estaba charlando a solas con el candidato asturiano. No se sabe qué se dijeron, pero estuvieron más de quince minutos sentados cómodamente en una de las mesas ya vacías del salón. "Este Canga está encantado de conocerse", apuntaron algunos periodistas nacionales. El candidato del PP cometió algún desliz en su intervención: así, dijo "mi país", refiriéndose a Bélgica, recordó "cuando vivía en Asturias", al referirse al pasado, y puso entre sus puntos fuertes para atraer votantes socialistas el hecho de no estar afiliado al PP, estando rodeado en su intervención de dirigentes populares. También el hecho de que se atribuyese haber impulsado el Premio de la Concordia 2017 de la Fundación Princesa de Asturias a la Unión Europea causó el enfado del eurodiputado socialista Jonás Fernández. "Ahora resulta que también fuiste tú y solo tú el impulsor del Premio de la Concordia 2017 de la Fundación Princesa de Asturias a la UE. ¡Suma y sigue! Ver para creer...", tuiteó Fernández, que se vio que siguió con atención el acto, porque efectivamente eso aseguró Canga. El popular no tardó en reaccionar: "Jonás, yo tuve la idea y tú fuiste el que presentaste la solicitud. Siempre te lo he reconocido. No seas tan susceptible". La única respuesta de Jonás Fernández: "No me extraña que creas que las decisiones de la Comisión, del Consejo o del propio Parlamento son también tuyas. Me tienes muy sorprendido...".