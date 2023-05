Presno Linera: "Hay interés económico en no poner puertas a la inteligencia artificial"

Ponerle límites a la Inteligencia Artificial (IA) es un poco, tirando de refranero popular, como ponerle puertas al campo porque su ensanche, engorde y expansión parece imparable. Pero en palabras del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Miguel Ángel Presno Linera, "habría que poner algún tipo de puerta eléctrica, algún tipo de barrera porque ahora mismo no hay nada". La IA campa a sus anchas. La reflexión la hizo ante un nutrido grupo de estudiantes de bachiller y de los ciclos de formación profesional (FP) que se imparte en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Doctor Fleming de Oviedo. Las medidas legislativas, insistió, deben tomarse de forma inmediata. "Hay un amplio interés económico en que no haya una regulación. Y si se espera a que se haya una autorregulación es algo que no va a ocurrir", aseguró.

Entre los estudiantes, muchos formándose o a las puertas de hacerlo en oficios amenazados por el avance de la Inteligencia Artificial, había cierta preocupación por un futuro incierto. Filosofando, Presno Linera aseguró que "estamos en un momento en el que hay más preguntas que respuestas, aunque hacer las preguntas correctas es importante". Haciendo un breve repaso histórico a la vida de la IA esas inquietudes no son nuevas. En los sesenta el economista y politólogo Herbert Simon ya auguró un rapidísimo auge y crecimiento de la Inteligencia Artificial. Falló. Pero ahora el contexto es diferente. "De aquella no había muchos datos, ahora damos información nuestra constantemente, aunque sea de forma inconsciente; y no tenían forma de procesarlos", aseguró Presno Linera. Hoy en día esas barreras se han superado. El campo está abierto de par en par. Hasta ahora ha habido varios intentos por ponerle barreras a la IA. Por ejemplo, Italia ha prohibido el uso del ChatGPT por considerar que podría vulnerar algunos derechos; Canadá también ha hecho algunos pinitos normativos e incluso Chile ha esbozado una regulación. Por su parte, la Unión Europea, consciente de que no puede competir con los avances tecnológicos de Estados Unidos y China, se ha propuesto, relató el Catedrático asturiano, intentar establecer una regulación ética y jurídica para estas nuevas tecnologías. Unas reglas que, adelantó Presno Linera, China no acatará, pero sí que le impedirán vender productos en territorio europeo que no cuenten con todos los estándares de calidad. La inteligencia artificial no solo plantea problemas regulatorios y legislativos. También pone trabas a la lucha contra el cambio climático. La afirmación puede resultar paradójica, pero Presno Linera explicó que la empresa responsable del famoso ChatGPT consume en un mes tanta energía como Oviedo. También es una amenaza para famosos o políticos. "Se ha llegado a manipular una película pornográfica para poner la imagen de una persona famosa y pedirle dinero para no hacer la grabación viral", dijo.