Entraron a las 23.17 y a las 23.19, cuando llegó el propietario del establecimiento, avisado por la alarma, ya habían emprendido la huida con el dinero de la caja, unos 1.400 euros. Así se desarrolló en la noche de este miércoles un robo en Autorecambios del Oriente, un establecimiento situado junto a la gasolinera de los Castellanos. Y no fue el único, también entraron en Terrazos Puente, con el mismo modus opoerandi. La Guardia Civil ya está detrás de los autores de estos dos robos, que además fueron grabados. Se trata de dos jóvenes, con acento cántabro. Esto se sabe porque se les puede escuchar en las grabaciones.

Según explica Pablo Fernández Acebo, que regenta el negocio de recambios, fue "visto y no visto, lo hicieron en menos de dos minutos". En el vídeo se ve cómo a las 23.17 un individuo comienza a golpear la puerta de cristal del local con una piqueta, haciendo un pequeño rectángulo de por más de medio metro, por el que se cuelan los dos ladrones. Fueron directos a la caja y cogieron el dinero del cambio y la recaudación del día, más un móvil y una cartera. Cuando saltó la alarma, hubo unos instantes incertidumbre entre los ladrones. "Hay una caja", dijo uno de ellos, pero era demasiado grande para sacarla por el agujero practicado en la puerta. Optaron por apalancarla, pero al no abrirse la dejaron allí y salieron rápidamente. Fuera tenían un coche. El dueño del negocio llegó instantes después, cuando ya no había rastro de los ladrones. "Una cosa así te trastoca, y lo que me llama la atención es la rapidez con la que actuaron. Por el acento parecen cántabros", aseguró.

José Puente Valle, de Terrazos Puente, se dio cuenta del robo este jueves por la mañana, cuando llegó a abrir. Solo se llevaron el dinero del cambio, explicó, "poca cosa". Como en el local de recambios, accedieron al establecimiento practicando un agujero en la puerta de cristal.

La Guardia Civil ha tomado muestras en los dos locales robados y busca ahora a los autores.