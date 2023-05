La bandera azul ondeará en catorce playas asturianas y un un puerto deportivo, el de Gijón, este verano. El Principado mantiene el número de distintivos de calidad que otorga la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), aunque no están exactamente igual repartidas que el año pasado. En este listado de arenales con buen estado de aguas y alto nivel de servicios y seguridad para los bañistas entra como novedad la tercera de Luarca -también conocida como Salinas- y se cae San Pedro de Bocamar (Cudillero).

El listado de las playas asturianas con bandera azul es el siguiente: Arnao (Castropol), Penarronda (Castropol-Tapia), Anguileiro (Tapia), Frejulfe (Navia), Otur , Cadavedo y Tercera de Luarca (Valdés), Concha de Artedo (Cudillero), Aguilar (Muros de Nalón), Santa María del Mar, Arnao y Salinas (Castrillón) y La Ñora y Rodiles (Villaviciosa). A estas hay que sumar el puerto deportivo de Gijón, único de la región que contará con el distintivo.

No son las únicas enseñas concedidas por ADEAC en el Principado. Seis museos de la región han sido incluidas en el listado de centros azules: El museo del calamar gigante (nueva incorporación) y el bosque jardín de la Fonte Baixa (Valdés), el museo de anclas de Salinas y el museo de la mina de Arnao (Castrillón) y el museo marítimo de Luanco y el centro de interpretación del medio marino de Peñas (Gozón).

En 2023, España consigue 729 Banderas Azules: 627 para playas (6 más que el año pasado) en 250 municipios (2 más que el año pasado); 97 para puertos deportivos (6 menos que el año pasado) y 5 para embarcaciones turísticas (igual que el año pasado).

Según los datos aportados por ADEAC, obtuvieron bandera azul la gran mayoría de arenales que presentaron candidatura. Solo dos se no obtuvieron la enseña. El motivo más frecuente de no obtener la Bandera Azul es no llegar a la calidad excelente de aguas de baño de la playa. El segundo motivo es el incumplimiento de la Ley de Costas, por exceso de ocupación o por presencia de instalaciones no autorizadas en las playas. El programa Bandera Azul también promueve el control sanitario de las aguas de baño continentales y 18 han conseguido este galardón en 2023. En España existen 140 zonas de baño continentales con calidad de aguas excelente, por lo que existe un amplio margen de mejora si, además, se cumplen los criterios de seguridad, servicios y especial atención a la preservación del entorno.

Este año se han presentado 101 puertos deportivos (4 menos que el año pasado), obteniendo finalmente la Bandera Azul 97 (96% de los presentados, que demuestra el alto nivel de las candidaturas), 5 la recuperan y ninguno la recibe por primera vez.