En vigor nuevas penas por maltrato: "No se puede matar a cualquier animal que veas por ahí"

Si ahora alguien se encuentra, en circunstancias no deseables, con una culebra o una rata... ¿la podría matar, o no?

La protección de los animales tiene en España desde hace un mes, no solo una ley integral que la enmarca –y que entrará en vigor en septiembre– sino también un endurecimiento de las penas por maltrato fruto de una modificación del Código Penal. Y esa nueva vara de medir penalmente el daño que se infringe a los animales ya entró en vigor hace unos días con un contenido que, como dice Nuria Menéndez de Llano, experta en Derecho Animal, "va a hacer que cambien mucho las cosas".

"Eso de acabar con la vida de animales que te encuentres ya no va a ser así. No podemos ir matando animales que nos salen al paso, cualquiera que veas por ahí. Por muy estigmatizados que estén, sus vidas tienen valor ético y legal. Compartimos planeta con ellos, debemos coexistir", sostiene esta abogada ovetense, experta en derecho animal, que ha aportado asesoramiento a los grupos políticos del Congreso para estas y otras leyes. Menéndez De Llano, al frente del Observatorio Justicia y Defensa Animal será, además, la directora académica de un curso de formación convocado para el mes de junio por el Colegio de Abogados de Oviedo en torno a las novedades legislativas que tienen que ver con los animales, principalmente sobre los nuevos delitos de maltrato y abandono animal.

Y entonces, ¿qué se hace si en una circunstancia no deseable te encuentras con una serpiente, por poner un ejemplo? "Existen métodos de ahuyentación, captura no letal o llamamos al 112, pero no se deben matar animales porque nos los encontremos por ahí, so pena de cometer una injusticia y, además, un delito", concluye.

Un dato fundamental a conocer es que, tras la última reforma del Código Penal en materia de maltrato animal, se incluye en el ordenamiento jurídico español la expresión "animal vertebrado" que sustituye y amplía la lista tasada de animales protegidos por el actual código. El antiguo código solo se reconocía como delito los que se cometían sobre animales domésticos o domesticados, o que convivieran con el ser humano.

Ahora todos los "vertebrados" "verán su integridad física y emocional salvaguardada por la norma", dice el texto oficial. De tal manera que se incluye también bajo el manto de la protección de los jueces "los animales silvestres que viven en libertad". "Sin duda –se argumenta en el texto legal– este cambio enmienda una de las más evidentes carencias actuales, que dejaba fuera de su ámbito de aplicación conductas de maltrato a animales silvestres que viven libres en su medio natural y que, si no pertenecen a especies protegidas, resultaban impunes".

Según Nuria Menéndez de Llano, "la reforma trae numerosas novedades" entre las que cabe destacar que se crea un nuevo título "De los delitos contra los animales" donde, por ejemplo, se regula el tipo básico de maltrato animal para todos los casos en los que se cause lesión que requiera tratamiento veterinario a un animal fuera de las actividades legalmente reguladas y por cualquier medio o procedimiento. Las penas son: de prisión de 3 a 18 meses o multa de 6 a 12 meses si es un animal doméstico, amansado o domesticado; o pena de prisión de 3 a 12 meses o multa de 3 a 6 meses si es un animal vertebrado no incluido en los anteriores.

Y esas penas se verán agravadas si se utilizan armas de fuego, si hay ensañamiento, si se le causa al animal la pérdida o la inutilidad de un sentido, órgano o miembro; si quien realiza el hecho es su propietario o quien tenga confiado el cuidado del animal; si se ejecuta el maltrato en presencia de un menor de edad; si se hace con ánimo de lucro; si se maltrata en un evento público o para difundirlo a través de tecnologías de la información o la comunicación; si se utiliza veneno, o si se maltrata al animal para coaccionar, intimidar, acosar o hacerle daño a quien haya sido la pareja del imputado o imputada.

Si se causa la muerte del animal (animal doméstico, amansado, domesticado o que viva temporal o permanentemente bajo el control humano) se impondrá una pena más agravada: pena de prisión de 12 a 24 meses. Y si se produce la muerte de un animal vertebrado no incluido en los anteriores, se impondrá una pena de prisión de 6 a 18 meses o multa de 18 a 24 meses.

La ley también ha incorporado el delito por abandono de cualquier animal vertebrado que se encuentre bajo responsabilidad de un cuidador, en condiciones que pueda peligrar su vida o integridad. Será castigado con una pena multa de 1 a 6 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y la pena de inhabilitación especial.

"La verdad es que debemos ir cambiando la mentalidad", dice Nuria Menéndez de Llano.