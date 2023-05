Denuncian esperas de hasta una semana para el médico de familia

Pese al escaso impacto de la pandemia de covid-19 y del resto de factores que pueden generar presión sobre la red de Atención Primaria, la situación de los centros de salud no acaba de normalizarse. Según ha podido constatar este periódico, en un marco global de funcionamiento desigual –con deficiencias en unos lugares y absoluta normalidad en otros–, en algunos equipamientos continúan siendo relativamente frecuentes las esperas de una semana para ser visto por el médico de familia.

Entre los usuarios parece calar la impresión de que la problemática de los teléfonos se ha mitigado en buena medida. La instalación de un centro de llamadas (call center) común y el refuerzo de las plantillas de auxiliares administrativos ha redundado en una mejora de la atención telefónica. Pero este avance no siempre implica una cita –presencial o telefónica– con el médico de cabecera en el tiempo deseable. En los últimos días, pacientes de distintos centros han denunciado que únicamente han conseguido consulta para siete días después.

"Hay escasez de médicos, de eso no cabe duda, pero en el momento actual no resulta comprensible que proliferen este tipo de situaciones", explicó ayer un buen conocedor de la red de Atención Primaria. Por otra parte, entre los usuarios de la plataforma telemática para obtener citas se dan quejas porque en ocasiones no concede una fecha, por lo que tienen que llamar al centro de salud, donde terminan emplazándoles a acudir hasta una semana más tarde. El Servicio de Salud del Principado (Sespa) lanzó la semana pasada una nueva versión de la aplicación móvil de "MiAsturSalud" que permite a personas autorizadas gestionar online los datos clínicos de terceros. Otra funcionalidad que ofrece es la posibilidad de descargar las pautas del tratamiento con anticoagulante oral, conocido popularmente como "sintrom". Hasta el miércoles de la semana pasada se realizaron más de 550.000 operaciones entre petición de citas, consultas de medicación e informes y datos clínicos.