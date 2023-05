Hablan los pioneros en defensa de la Variante en los años ochenta: "Fueron tiempos épicos"

La historia de la variante de Pajares no estaría completa sin un buen número de nombres propios. Nombres de personas, algunas ya fallecidas, cuyo empeño posibilitó la ejecución de un proyecto que permitirá a Asturias realizar dentro de seis meses un salto de dos siglos en materia ferroviaria, al sustituir la rampa de Pajares, inaugurada en 1884 y considerada ya obsoleta hace cincuenta años, por una línea de alta velocidad. El primer nombre debe ser, sin duda, el de Alejandro Rebollo, ideólogo y primer impulsor de la futura salida a la Meseta, ya fallecido. Pero hay más. Muchos de ellos estuvieron en primera línea en la manifestación celebrada hace 34 años, el 28 de junio de 1989 en Oviedo, convocada por la Plataforma Cívica Pro Variante, iniciativa de UGT y CC OO. No fue la única, pues hubo otras en Lena, pero sí la más sonada

Entre los pioneros, el ugetista Amador Barros (fallecido) y Mariano Santiso, entonces dirigente de CC OO y ahora gerente en Renfe. También los entonces secretarios generales de ambos sindicatos, Eduardo Donaire y Emilio Huerta, "Triqui" (fallecido), que fueron los que llamaron a la movilización al resto de los agentes políticos y sociales asturianos.

La manifestación estuvo encabezada por un asno, de nombre "Platero", cubierto con una tela roja que llevaba impresa la palabra "Burronuevo", en referencia al entonces ministro de Transportes, José Barrionuevo. Donaire recuerda que la idea de la protesta surgió conversando con Huerta "sobre el nombre de la plaza de La Escandalera", que según algunas fuentes se debe a una gran manifestación en favor de la rampa de Pajares, antes de su construcción.

"Inventamos la plataforma para presionar, y luego se fueron sumando los demás, excepto el PSOE, que no estaba por la labor, alegando que costaba mucho, y que apostó por reparar la rampa, lo que según los ferroviarios no servía para nada, y por la salida a Europa. Yo no la descartaba, pero lo primero tenía que ser la Variante", señala Donaire. Sobre su apertura en noviembre asegura que coincide con el presidente del Principado, Adrián Barbón: "Santo Tomas, déjame meter el dedo en la herida, a ver si es verdad".

La constitución oficial del colectivo se remonta al 17 de febrero de 1989, cuando empresarios, sindicatos y partidos políticos, salvo el PSOE, decidieron unir fuerzas para exigir el "rescate" de la Variante, desechada por el Gobierno de Felipe González nada más accedió al poder, al considerar que no tenía "ninguna viabilidad económica".

El nombre de la plataforma fue propuesto por Severino Redondo, entonces dirigente de CC OO, en una reunión primigenia, en 1988, en la que estuvieron la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), los sindicatos, IU, el PP y el CDS, entre otras formaciones. Redondo destaca la lucha en favor de la nueva salida a la Meseta del entonces presidente de FADE, Marcelino Somohano. "No sé si la Variante llegará a tiempo, porque el ferrocarril está completamente destruido", clama Redondo, ferroviario jubilado, quien lamenta los "años de espera (trece, de momento), demasiados de sumisión a Madrid", en referencia a la posición del PSOE asturiano. Sobre la apertura, un deseo: "A ver si esta vez es verdad".

Pero sí hubo socialistas que defendieron la Variante. Por ejemplo, la agrupación de Lena, encabezada por el exalcalde y ahora secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien recordaba ayer que defendía el proyecto, sobre todo, "por razones de seguridad", ya que el estado de la rampa era "precario". Morán, representante de la Federación Asturiana de Concejos (FAC) en la Plataforma, discrepó primero con su propio partido, y tuvo que seguir la lucha después contra el trazado elegido por el Ministerio. "Presentamos alegaciones, dimos explicaciones en la Junta y en Madrid, pero no tuvimos éxito, pese a que presentamos un estudio de impacto solvente, elaborado por el CeCodet. Al final el tiempo vino a darnos la razón", señaló, en referencia a que hubo que cambiar el trazado cuando ya estaba en ejecución por los enormes taludes y a la destrucción de manantiales. No obstante, entiende aquella oposición del PSOE a la Variante "por cuestiones de racionalidad de explotación", al estimar que, para no crear un "cuello de botella", la línea de alta velocidad debía ir construyéndose progresivamente desde Madrid: lo que se hizo"

Un papel fundamental en aquellos primeros pasos de la Variante tuvo otro alcalde lenense, anterior a Morán, Enrique Fernández Lobo, de IU, quien recuerda una primera reunión, previa a la manifestación, en Pola de Lena, también con la ausencia del PSOE. Destaca la labor en favor del proyecto de los sindicatos y los líderes regionales de IU, Gaspar Llamazares, y PP, Isidro Fernández Rozada. Dice que se "desconectó" de la Variante al ver "que se eternizaba y su coste tan brutal". Cree será "buena para Asturias", pero no tanto "como pudo haber sido "si se hubiese cogido cuando Rebollo lo intentó". Porque después, los sucesivos gobiernos "apostaron por la carretera y el ferrocarril quedó desmantelado". Ahora "lo importante" es "que se haga una buena estación en Pola de Lena, y que se abra, sea en octubre o sea en enero", opina.

Llamazares, entonces coordinador general de IU, afirma que aquellos fueron "tiempos épicos", en los que se libró "una lucha muy desigual", sin apoyo institucional y, aunque la sensibilidad social era favorable, parecía que se trataba de una iniciativa más del futuro que de aquel presente". Si el proyecto salió adelante fue gracias a "la ilusión y la contumacia" de sus defensores. Una vez incorporado al PSOE a la defensa de la Variante, las "escaramuzas" y los "retrasos" posteriores tuvieron más que ver "con la disponibilidad presupuestaria que con la voluntad política", sentencia. Cree que la sensación actual es distinta a la de hace cinco años, porque se sabe que la Variante "de esta va". Más que "el vaivén de los meses", lo importante es "que culmine bien, con garantías de seguridad y calidad. Y hacer los deberes propios, porque no veo grandes estrategias para el momento de los primeros viajeros", alerta.

Isidro Fernández Rozada, expresidente del PP en Asturias, considera "una paradoja y una vergüenza", que el PSOE presuma de que inaugurará la Variante, "cuando nunca la consideró prioritaria, y con sus "enredos" provocó que su inicio "se retrasara hasta 2004". Asegura que se dejó "la piel" en defensa del proyecto y destaca el papel "muy importante" de Llamazares, junto a quien defendió la Variante en el Congreso. Asegura que el PSOE solo dio un giro de 180 grados y empezó a defender la Variante "cuando gobernamos nosotros; entonces exigían celeridad". Sostiene que fue la posición del PSOE la que provocó "muchos años perdidos. Me duele el oportunismo de este gobierno, socialista que pone como bandera para las elecciones generales una obra a la que se opuso", añade.

Llamazares y Morán son, según Santiso, dos protagonistas principales de la historia inicial de la Variante, junto con Francisco Álvarez-Cascos y Mercedes Fernández. Y la salida al Este, una "cortina de humo" ideada por ugetistas –que acabaron "fundando otro sindicato"– "para acallar el ruido de la Variante". Sobre el anuncio de apertura, confía en que "esta vez sí" se haga realidad en la fecha indicada. Cree que así será, porque desde hace meses la apertura de la Variante no es ya "una decisión política, sino técnica"

Ramón García Cañal, exvicepresidente del Principado, resalta el rechazo continuado del PSOE a la Variante y asegura que la colocación de la primera dovela, en febrero de 2004, durante el Gobierno de José María Aznar, fue "una forma de decir que la Variante se ponía en marcha, y a ver quién la paraba". Porque, "una vez adjudicado el contrato hubiera sido un escándalo no solo político, sino también económico, por el montón de millones de indemnización a las adjudicatarias. Al PSOE no le quedó otro remedio que seguir adelante con la obra", sentencia.

Entre sus recuerdos, una reunión celebrada en una abadía de Cobreces (Cantabria), en noviembre de 1994, a la que asistieron representantes de los gobiernos de Castilla y León, Cantabria, País Vasco y Asturias, en la que, tras una sesión matinal de tentempiés y chupitos proporcionada por los monjes, "empezamos a dibujar la autovía León-Benavente, la del Cantábrico, la Variante, la ‘Y’ vasca, la alta velocidad a Santander... Después de aquellos chupitos casi acabamos llevando el AVE por el mar hasta Londres", comenta con gracia. Aunque les pareció mucho pedir, todo ello acabó incluido en el Plan de Infraestructuras de 1996. La "paradoja" es "que inaugure la Variante quien siempre votó en contra de ella", zanja.