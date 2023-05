Juan Vázquez: "La UE ha recuperado empuje tras la pandemia, pero pueden venir curvas"

Un poco como predijo Jean Monnet, uno de los "padres fundadores", la "concatenación de crisis" de este siglo no ha desatado el caos sobre la UE ni ha confirmado "los pronósticos catastrofistas" que hicieron muchos., "incluso con fundamento". El balance sale a devolver, Europa ha vuelto a orillar el abismo y la respuesta a la pandemia hasta ha conseguido que "recupere parte del empuje productivo que había perdido", pero "después de los fuegos artificiales suele venir el apagón y puede que se anuncien curvas". Juan Vázquez, exrector de la Universidad de Oviedo, catedrático de Economía Aplicada y hace cuatro años por estas fechas candidato de Ciudadanos a la presidencia del Principado, busca el equilibrio entre los apocalípticos y los bienpensantes irreflexivos al valorar el futuro de la Unión en el "Europa Fest", un coloquio festivo y musical organizado por el eurodiputado socialista Jonás Fernández que adelantó a ayer, en una sala de fiestas de Oviedo, la conmemoración del Día de Europa del próximo día 9.

Vázquez, diputado fugaz en 2019, compartió sus reflexiones con las de los periodistas José Ramón Patterson y Lara Malvasí, excorresponsales en Bruselas, y coincidió con el que fue su rival en las urnas de un cuatrienio atrás y presidente del Principado, Adrián Barbón, que asistió al evento entre el público.

Desmenuzaron los ponentes sus diagnósticos sobre la repercusión del pasado de crisis en el futuro incierto de la Unión. Emergió entre otras la convicción de Vázquez sobre el punto de contacto que acaba por hacer similares dos crisis de características muy diferentes. La de 2008 y la actual no son la misma –entonces había desempleo, pero no inflación; quebraban los bancos grandes y ahora sufren los pequeños, las tecnológicas creaban empleo y ahora despiden–, pero las dos han llegado al mismo lugar por caminos distintos: entonces la solución expresa fue reducir los salarios; "ahora no se dice, pero esta inflación, que va a durar más de los que se está diciendo", los está bajando de facto...

Las "curvas" que anuncia el exrector asoman en la subida de los tipos de interés, en la inflación. Tal vez también en su conciencia de que Europa se enfrenta a ellas en una fase de su poder económico e industrial que confirma que su "pulso es declinante" –"era el 25 por ciento de la economía mundial y será el diez en diez años"–, pero la dirección de salida es la correcta. "Preparar la revolución, la verde o la digital", puede ser una buena maniobra de reanimación. "Vamos en la buena dirección", concluye el economista. "Ahora al menos somos conscientes de las vulnerabilidades y de los caminos que hay que potenciar".

Lara Malvasí concede que las crisis han servido para enseñar a los europeos "que no hay otra forma de marchar que no sea juntos" y Patterson mira a los medios de comunicación y a las escuelas para lamentar que la UE, "el mejor invento político después de la Segunda Guerra Mundial", "se explica mal". Cuando el coloquio gira hacia la política, Juan Vázquez se acuerda de lo que hacía hace cuatro años a estas horas y receta "una cierta centralidad" contra la polarización. Lo peor de los extremismos en alguna fase de crecimiento es que "tiran hacia el extremo de los que deberían ser moderados, de los grandes partidos de este país por ejemplo", concluye concibiendo el centro más que como opción política como ese lugar en el que "se hacen acuerdos".